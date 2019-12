Quelqu'un a enseigné au robot aspirateur comment voler – .

Si vous avez déjà souhaité que votre robot aspirateur puisse en quelque sorte monter les escaliers, votre souhait pourrait bientôt se réaliser. Nous sommes sur le point de vous montrer une vidéo d'un robot aspirateur qui a appris à voler et qui peut théoriquement monter à l'étage pour un nettoyage rapide du sol. Aussi cool que soit cet aspirateur robot volant, cependant, vous ne devriez pas vous attendre à en acheter un sur Amazon de si tôt.

YouTuber et l'ingénieur Peter Sripol ont transformé un robot aspirateur bon marché en un gadget qui peut planer comme un drone quadcopter. Le but de cette expérience excentrique était de voir si l'ajout de ventilateurs, d'un moteur et d'une batterie supplémentaire serait suffisant pour faire voler le robot aspirateur. Le résultat n'est certainement pas un appareil attrayant qui ressemble à quelque chose que vous achèteriez dans un magasin, mais c'est plus une preuve de concept qu'autre chose.

La réponse est que, oui, le robot aspirateur peut voler, mais cela ne signifie pas qu'il le fera de manière autonome. Vous devez toujours contrôler le vol avec une télécommande, tout comme vous le feriez avec un drone ordinaire, et les résultats ne sont guère élégants. Vous pourriez sérieusement endommager votre maison lorsque vous tentez de naviguer dans le drone à l'intérieur, sans oublier que les ventilateurs souffleront de la saleté et de la poussière, ce qui rendra encore plus difficile le nettoyage de l'aspirateur robot.

Bien sûr, quelqu'un pourrait réellement apprendre au robot à voler par lui-même, auquel cas il serait capable de contrôler la trajectoire, mais les fans répandraient toujours de la poussière partout. La création de l'appareil coûte environ 200 $ en pièces, bien plus que le robot aspirateur lui-même. N'importe qui avec le bon ensemble de compétences pourrait réussir, mais cela ne vaut probablement pas la peine. La vidéo complète suit ci-dessous:

