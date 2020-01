Quelqu’un a foiré, vous avez donc une dernière chance d’obtenir la caméra sauvage qui permet à votre téléphone de voir n’importe où pour 29 $ – .

Hier, nous vous avons parlé d’une offre exceptionnelle d’une journée qui vous offre la caméra d’inspection pour endoscope Depstech WF010 à 40 $ pour seulement 28,79 $. Pour ceux qui ne le savent pas, cet accessoire de caméra sans fil fou se connecte à votre iPhone ou Android via Wi-Fi et fait de votre téléphone un viseur lorsque vous servez l’appareil photo dans à peu près n’importe quoi. Vous pouvez prendre des photos directement depuis l’application sur votre téléphone, capturer des vidéos et même utiliser des pièces jointes spéciales comme un crochet pour saisir des bijoux ou des clés que vous avez déposés. Le coupon de 28% sur la page Amazon devait durer un jour, mais quelqu’un a foiré et il est toujours disponible sur le site en ce moment! Cet accord peut disparaître à tout moment, alors dépêchez-vous et entrez dans l’action pendant que vous le pouvez.

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Connexion WiFi, haute compatibilité: via le WiFi de la boîte de connexion Wi-Fi de l’endoscope, cet appareil peut fonctionner avec les appareils Android 4.2 + à l’exception de Google Pixel 2 temporairement et iOS 6.0+, dépassant les différentes limites de prises. Lorsque l’appareil est connecté à l’endoscope WiFi, les données cellulaires doivent être désactivées en raison des limites de transmission.

Puce de caméra CamTele et Premium: la plus récente technologie Camtele de Depstech, un objectif de caméra amélioré, la distance focale s’élargit à 16 pouces à partir de 2,76 pouces, avec un taux de rafraîchissement plus fluide de 30 ips.

Batteries de 2200 mAh, temps de travail plus long: capacité supérieure à 1800 mAh, l’endoscope Depstech peut fonctionner jusqu’à 5H après une charge complète, contrairement à ces caméras qui ne fonctionnent que quelques minutes.

Câble semi-rigide, IP67 étanche et 6 lumières LED réglables: Le câble flexible se plie et conserve sa forme pour accéder à un endroit confiné, comme les trous incurvés. Les zones sombres et humides seront faciles à observer grâce à la technologie LED étanche et bleue. Veuillez noter que nos produits sont certifiés et veuillez passer une commande sur l’endoscope DEPSTECH.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.