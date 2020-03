Quelqu’un a trouvé votre liste de souhaits iPhone 12 Pro et en a fait un concept

Selon les analystes et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement que vous écoutez, Apple annoncera l’iPhone 12 Pro en septembre ou à un moment indéterminé dans le futur. Nous attendons de grandes choses, chaque fois que cela se produit. Et ce concept incarne une grande partie de cette excitation.

Créée par Hacker 34 et partagée sur YouTube, la vidéo de 70 secondes prend la forme d’une annonce Apple, comme ces choses ont l’habitude de le faire. Et il fait un très bon travail pour nous mettre en valeur pour l’iPhone 12 Pro. Pas beaucoup d’aide était nécessaire.

La première chose que vous remarquerez à propos de ce concept est ses bords carrés et carrés qui ressemblent à l’iPhone 4. C’est une très bonne chose et nous espérons que cela éliminerait l’approche de la barre de savon que nous avons lutté – et échoué – pour conserver les dernières années.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Un autre changement évident ici est la plus petite encoche sur le devant. Nous avons examiné l’encoche actuelle depuis l’introduction de l’iPhone X en 2017 et je ne peux pas dire que cela m’a dérangé. Mais si vous voulez qu’il disparaisse, peut-être que le réduire sera suffisant?

En dessous de cette encoche se trouve un écran ProMotion XDR avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est peu probable cette année, mais ça ne fait pas de mal de rêver. Cependant, l’inclusion de la 5G et d’un scanner LiDAR est beaucoup plus logique.

Nous n’avons aucune idée de ce qu’Apple a prévu pour l’iPhone 12 en ce moment, en partie grâce au coronavirus. Certains quartiers disent qu’il sera retardé, d’autres non. Si la sortie éventuelle donne quelque chose comme ce concept, je suis tout à fait d’accord.