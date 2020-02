Quels appareils Wear OS ont un haut-parleur?

Il y a quelques fonctionnalités que vous attendez sur la plupart des montres connectées. Les capteurs de fréquence cardiaque sont assez standard, la résistance à l’eau est attendue de nos jours, le NFC pour les achats mobiles avec Google Pay et le GPS intégré sont toujours une bonne idée. Une caractéristique qui peut souvent être négligée, cependant, est un haut-parleur intégré. Non seulement un haut-parleur vous permet de passer et de recevoir des appels téléphoniques directement sur votre poignet, mais il peut également être utilisé lorsque vous parlez à l’Assistant Google. Si vous recherchez une montre Wear OS équipée d’un haut-parleur, voici vos meilleures options.

Choix du personnel

TicWatch Pro 4G / LTE dispose d’un affichage à double écran caractéristique qui aide à la visibilité extérieure et prolonge la durée de vie de la batterie. Avec 1 Go de RAM, Wear OS est fluide, la résistance à l’eau est améliorée et le style volumineux mais raffiné pour donner au TicWatch Pro 4G / LTE un look épuré. Vous disposez également d’une radio cellulaire qui vous permettra de laisser le téléphone derrière vous et de rester connecté. Avec l’inclusion du haut-parleur et du microphone, vous pouvez même prendre des appels téléphoniques directement depuis votre poignet.

297 $ chez Amazon

La TicWatch S est une montre très confortable avec GPS intégré dans le bracelet, ce qui lui donne un excellent suivi pour vos entraînements. Avec l’inclusion de la résistance à l’eau, d’un moniteur de fréquence cardiaque et d’un haut-parleur, vous pouvez effectuer des entraînements et même entendre vos mesures d’entraînement lors de vos déplacements.

128 $ chez Mobvoi

Le TicWatch E peut avoir un prix bas, mais il comporte une grande liste de fonctionnalités. Depuis son moniteur de fréquence cardiaque, son logiciel léger et bien réglé et son haut-parleur, vous avez une montre qui peut s’adapter à de nombreuses situations. Pour vous aider à accomplir vos tâches et lorsque vous avez une question pour l’Assistant Google, vous pouvez demander et entendre les réponses.

90 $ chez Mobvoi

Le TicWatch Pro ressemble beaucoup à son frère le TicWatch Pro 4G / LTE en ce qu’il a la même technologie à double écran, NFC, résistance à l’eau, microphone et haut-parleur. Il peut ne pas avoir la radio cellulaire ou le ram supplémentaire du modèle 4G / LTE, mais c’est toujours un excellent appareil pour obtenir une batterie longue et de grandes performances.

250 $ chez Amazon

Fossil Gen 5 Julianna est disponible dans une finition en or rose ainsi qu’en noir avec une touche d’or rose entourant le cadran de la montre. Il a également une configuration à trois boutons avec deux poussoirs personnalisables qui flanquent une couronne rotative pour la navigation. Faisant partie de la famille GEN 5, le Julianna possède le dernier Snapdragon 3100 ainsi que les 1 Go et les excellents réglages logiciels pour aider à la vie de la batterie. Si vous avez envie de poser des questions sur la météo de votre prochaine sortie, l’Assistant Google peut vous le communiquer de manière audible avec le haut-parleur inclus.

À partir de 219 $ chez Amazon

Fossil Gen 5 Carlyle a un style classique à l’extérieur avec une technologie de pointe à l’intérieur. Le Carlyle est disponible dans un boîtier en option de couleur noire ou argentée avec 1 Go de RAM, le processeur Snapdragon 3100, un haut-parleur et un microphone pour prendre des appels tout en étant couplé à votre téléphone avec une personnalisation logicielle intelligente pour une grande montre intelligente.

295 $ chez Amazon

Armani est connu pour son design haut de gamme, et avec l’Emporio Armani Smartwatch 3, vous obtenez cela avec une touche de smartwatch. Cette montre de style classique possède des touches modernes qui lui permettent de bien paraître dans toutes les situations. Pour le côté technique, il est livré avec un GPS, un moniteur de fréquence cardiaque et même un microphone avec un haut-parleur vous permettant de garder les mains libres tout en obtenant vos directions à partir de Google Maps.

375 $ chez Amazon

Le Diesel On Axial est une montre intelligente avec une attitude. Bien que le boîtier puisse être grand, il abrite de grandes technologies avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, un GPS intégré, un moniteur de fréquence cardiaque, NFC pour Google Pay, même un microphone et un haut-parleur. Ces spécifications garantissent que vous avez une montre qui peut gérer votre sens du style et ne jamais vous retenir.

334 $ chez Amazon

Si vous êtes à la recherche d’une montre intelligente de style classique dotée de la technologie moderne, ne cherchez pas plus loin que la Fossil Gen 5 Garrett. En utilisant 1 Go de RAM, un GPS embarqué et une protection à l’épreuve de la natation, vous pouvez être assuré que vous aurez l’une des meilleures montres Wear OS. Sans oublier que vous pouvez également prendre et passer des appels avec le haut-parleur et le microphone intégrés.

220 $ chez Amazon

Le Bradshaw 2 de Michael Kors a un style intemporel à l’extérieur tout en emballant l’intérieur avec la future technologie. Cette montre connectée Wear OS ronronne avec un hoquet grâce au processeur Snapdragon 3100 couplé à 1 Go de RAM. Vous pourrez payer en déplacement grâce au NFC inclus. Google Assistant est également là pour vous avec le haut-parleur et le microphone intégrés.

320 $ chez Amazon

Le Skagen Falster 3 est haut de gamme, l’une des plus belles montres intelligentes disponibles. De la conception du boîtier aux bracelets de montre signature, c’est une montre qui suinte le style. Ne vous laissez pas tromper par le look, car c’est aussi une beauté à l’intérieur. Il fait un excellent usage du dernier processeur portable et des composants haut de gamme, y compris un haut-parleur et un microphone.

264 $ chez Amazon

Oui, je t’entends

Les haut-parleurs intégrés sont l’une des caractéristiques les moins courantes des montres Wear OS. Pourtant, sans aucun doute, le TicWatch Pro 4G / LTE est le meilleur que vous pouvez acheter qui conserve encore ce petit ajout, mais précieux, tout en vous permettant de rester connecté avec sa radio cellulaire. Il offre à peu près toutes les fonctionnalités que vous pourriez demander dans un bel emballage tout en supprimant la meilleure autonomie de batterie que vous trouverez. Si vous avez l’argent pour vous le permettre, le TicWatch Pro est le chemin à parcourir.

Si vous recherchez une montre dotée d’un haut-parleur mais qui ne va pas vous ruiner, consultez la TicWatch E. Bien que la montre devienne un peu longue dans les dents, elle fait toujours du bon travail pour vous garder connecté et a un bel ensemble de fonctionnalités. Cependant, si l’argent n’est pas une considération et que vous voulez une montre avec un style et des fonctionnalités solides, alors l’Emporio Armani Smartwatch 3 est celle à vérifier. Bien que la liste des montres qui vous procureront un haut-parleur à votre poignet ne soit pas longue, il existe une variété de styles et de prix qui devraient vous aider à trouver celle qui vous convient le mieux.

