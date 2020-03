Quels avantages et avantages la carte Blue Cash Preferred d’American Express offre-t-elle?

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Meilleure réponse: Oui, la carte Blue Cash Preferred® d’American Express offre une tonne d’avantages et d’avantages supplémentaires à ses titulaires de carte, tels que l’assurance contre les pertes et dommages de location de voiture, la protection contre les retours et Shoprunner.

La carte Blue Cash Preferred d’American Express offre des récompenses impressionnantes à ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs dépenses quotidiennes. De 6% de remise en argent sur les supermarchés américains jusqu’à 6000 $ par an en achats (puis 1%) et certains services de streaming américains à 3% de remise sur les stations-service américaines, ainsi que 1% de remise sur d’autres achats, c’est la carte à battre quand il s’agit de gagner le plus sur les achats que vous faites le plus.

Bien que les récompenses soient à elles seules une excellente raison de faire de cette carte un incontournable de votre portefeuille, vous vous demandez peut-être quels autres avantages ou avantages cette carte peut avoir. Il s’avère qu’il y en a vraiment beaucoup, et certains vraiment intéressants à cela.

Pour ceux qui aiment voyager, la carte est équipée d’une assurance perte et dommages pour la location de voiture. Donc, si votre voiture de location est endommagée ou volée, American Express prendra en charge le coût. Vous avez également accès à leur ligne d’assistance Global Assist qui vous donne accès 24h / 24 et 7j / 7 à des services médicaux, juridiques, financiers ou autres services de coordination et d’assistance d’urgence, y compris des références médicales et juridiques, une assistance avec des virements bancaires, le remplacement de passeport, des bagages manquants et plus encore.

Pour ceux qui recherchent des avantages commerciaux, cette carte offre également une protection de retour. Cet avantage vous permet de retourner les achats éligibles à American Express si le vendeur ne les reprend pas jusqu’à 90 jours à compter de la date d’achat (American Express peut rembourser le prix d’achat complet de votre article, hors frais de port et de manutention, jusqu’à 300 $ par article et jusqu’à un maximum de 1 000 $ par année civile par compte de carte). Si vous en profitez, vous devez avoir effectué votre achat entièrement avec votre carte Blue Cash Preferred. Les membres bénéficient également d’un abonnement gratuit à Shoprunner et bénéficient d’une livraison gratuite de 2 jours sur les articles éligibles dans un réseau croissant de plus d’une centaine de magasins.

Pour ceux qui recherchent le divertissement, cette carte donne également aux membres un accès exclusif aux préventes de billets et aux événements réservés aux membres de la carte dans une variété de villes du monde entier.

American Express offre également aux nouveaux titulaires de carte un crédit de 250 $ après avoir dépensé 1 000 $ en achats sur votre nouvelle carte dans les 3 premiers mois de l’ouverture du compte et 0% APR pendant 12 mois sur les achats et les transferts de solde (puis un taux variable, actuellement de 14,49 % à 25,49%).

La carte Blue Cash Preferred® d’American Express offre les meilleures récompenses de sa catégorie, des offres de lancement et des avantages impressionnants pour couronner le tout.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette carte, voici tout ce que vous devez savoir.

