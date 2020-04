Quels objectifs sont compatibles avec le Nikon D3400?

Le Nikon D3400 est l’un de ces appareils photo que les débutants et les experts adorent. Sa petite taille en fait un appareil photo de voyage fantastique, et la courbe d’apprentissage n’est pas trop raide pour les débutants. Le D3400 accepte à la fois les objectifs DX conçus pour les capteurs de récolte et les objectifs FX conçus pour le plein format, bien que vous puissiez trouver ces derniers un peu lourds pour votre appareil photo. Les objectifs suivants fonctionnent avec le D3400 et sont nos meilleurs choix pour l’année.

La plage focale polyvalente NIKKOR 18-55 mm est idéale pour tout, des portraits de famille aux paysages. Il s’agit d’un modèle plus récent de l’objectif du kit fourni avec votre appareil photo, et il dispose d’un moteur de réduction des vibrations mis à jour. Cela signifie que vous pouvez prendre des photos à main levée plus claires et plus claires. Le Nikon 18-55 mm est un objectif léger qui couvre les focales les plus courantes, et c’est juste la bonne taille pour les voyages ou les excursions d’une journée.

208 $ chez Amazon

250 $ chez Best Buy

Il s’agit de l’un des plus petits zooms proposés par Nikon et il couvre beaucoup de terrain. À 18 mm, vous pouvez prendre des paysages et des photos d’architecture étendues et zoomer à 105 mm pour vous concentrer sur les oiseaux de votre jardin ou les enfants qui éclaboussent dans les vagues. Le moteur de vibration maintient les prises de vue stables, même en extension, et le compact 18 mm-105 mm offre des photos et des vidéos ultra nettes et ne prend jamais trop de place dans votre sac.

390 $ chez Amazon

Le 50 mm très recherché sur un corps de capteur de récolte comme le Nikon D3400 se prête bien aux portraits, aux gros plans, aux photos de famille, etc. L’objectif principal de 50 mm tire à une distance focale fixe et à une ouverture de f / 1,8 pour une collecte maximale de la lumière. Le combo permet de coller des photos et des vidéos nettes en plein soleil ou à l’heure d’or. Le NIKKOR AF-S 50 mm convient aux appareils photo à capteur de récolte comme le D3400 ainsi qu’aux modèles plein format afin que vous puissiez partager l’objectif entre les kits.

217 $ chez Amazon

220 $ chez Best Buy

Je possède le Yongnuo 50mm prime depuis quelques années, et il est tout aussi net que l’offre de Nikon. Les spécifications sont essentiellement les mêmes: longueur focale fixe de 50 mm et ouverture f / 1,8. Le seul problème avec cet objectif de marché par ailleurs parfait est que le moteur de mise au point est bruyant. Si cela ne vous dérange pas, c’est un morceau de verre de premier choix à bas prix qui convient aux capteurs de récolte et aux caméras plein format.

74 $ chez Amazon

72 $ chez B&H Photo

Les objectifs paysage vous offrent un angle de vue plus large afin que vous puissiez saisir des montagnes tentaculaires ou de longs paysages urbains en un seul coup. Les verres ultra larges sont chers. Le Nikon AF-P NIKKOR 10-20 mm est l’objectif grand angle DX le moins cher du marché et produit des images époustouflantes. Le moteur de mise au point automatique est silencieux et la réduction des vibrations intégrée stabilise chaque coup de main de l’obturateur. Cet objectif abordable est livré avec un pare-soleil et un sac de rangement souple.

307 $ chez Amazon

310 $ chez Best Buy

Un zoom téléobjectif est un objectif que vous souhaitez utiliser pour capturer des images d’animaux sauvages et d’objets éloignés de vous. Le NIKKOR 70-300mm VR II est une mise à jour de l’un des objectifs du kit que vous avez pu recevoir lors de l’achat de votre D3400. Il a une réduction des vibrations améliorée qui réduit la poignée de main et vous permet de photographier à des vitesses d’obturation plus lentes sans sacrifier la netteté. Le moteur Silent Wave à l’intérieur offre une mise au point automatique rapide et silencieuse, ce qui en fait un bon choix pour ceux qui pratiquent le sport et la faune.

397 $ chez Amazon

400 $ chez Best Buy

Lorsque vous êtes prêt à mettre à niveau votre objectif en kit, le Sigma 17-50 mm est le meilleur objectif. Les images sont lumineuses et nettes, et l’objectif a une ouverture constante de f / 2,8. J’ai cet objectif dans mon kit depuis deux ans et il reste l’un de mes préférés. Il est grand et encombrant, mais il produit des images d’une ligue différente de l’objectif du kit Nikon habituel. Cet objectif est livré avec un étui de transport souple et un capuchon en forme de pétale.

299 $ sur Amazon

370 $ chez Best Buy

Si vous ne souhaitez pas garder un sac plein d’objectifs interchangeables avec vous à tout moment, optez pour le Nikon 18-300mm. Il s’agit d’un objectif polyvalent que vous pouvez utiliser pour tout, des couchers de soleil aux photos de famille en passant par des photos d’animaux sauvages dans votre parc local. Ce n’est pas bon marché, mais c’est une option légère qui fonctionne pour les voyages et pour ceux qui préfèrent une approche unique.

700 $ chez Amazon

700 $ chez Best Buy

Le 35 mm de Nikon est un objectif à focale fixe rapide f / 1,8. Il fonctionne incroyablement bien dans des conditions de faible luminosité, en vacances, pour les portraits et la photographie de rue, et lors de randonnées. Sa petite taille et son faible poids correspondent parfaitement au D3400 et vous offrent un kit de prise de vue adapté à la randonnée qui est presque de poche. Les images sont nettes, la mise au point est rapide et silencieuse, et le prix de cet objectif est un vol.

197 $ chez Amazon

200 $ chez Best Buy

Fisheye sont des objectifs ultra grand-angle qui donnent à vos images une distorsion visuelle forte mais agréable. Ils sont parfaits pour créer une large image panoramique ou présenter un paysage urbain entier. Le fisheye 10,5 mm de Nikon est livré avec une ouverture f / 2,8 et une correction automatique intégrée pour vous aider à prendre les photos les plus nettes possibles. L’aberration chromatique est également éliminée grâce aux éléments en verre à très faible dispersion. Ce fisheye le plus vendu est livré avec une pochette de transport souple et une capuche en forme de pétale.

772 $ chez Amazon

772 $ chez Adorama

Le Tamron 18-200 mm est un choix solide si vous ne souhaitez prendre qu’un seul objectif en vacances. Avec un moteur à mise au point automatique rapide, une compensation des vibrations et une large plage de zoom, le Tamron peu coûteux peut remplir les chaussures de nombreux autres objectifs. Les images sont toujours nettes et l’objectif est suffisamment compact pour être rangé dans vos bagages ou laissé attaché à votre appareil photo pour des prises de vue toute la journée.

199 $ chez Amazon

200 $ chez Best Buy

Choisir les bonnes lentilles pour votre kit

Le D3400 de Nikon est un appareil photo performant et peu coûteux qui produit des résultats bien supérieurs à sa catégorie de prix. Couplé avec le bon objectif, vos compétences de photographe se développent tandis que vos images s’améliorent. Mon objectif préféré pour la plupart des environnements vient directement de Nikon et est le Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55 mm VR II. Il s’agit d’un objectif léger avec une plage de zoom étendue qui fonctionne pour une grande variété de photos.

Un objectif ultra grand angle est un incontournable dans les sacs d’équipement des photographes de paysage en herbe, et le Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20 mm est une option poids plume qui fait partie de votre sac. Les photos sont nettes, même de poche, et vous économiserez quelques dollars en utilisant cette plage focale sur des offres similaires.

Si vous voulez un objectif qui couvre beaucoup de terrain, je recommande le Tamron AF 18-200mm. La mise au point automatique est extrêmement rapide, les images sont nettes et l’ensemble est suffisamment compact pour être transporté toute la journée ou être emballé dans une valise.

