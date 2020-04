Quels produits Wemo prennent en charge HomeKit d’Apple?

La ligne Wemo est connue pour être parmi les meilleurs accessoires pour la maison intelligente, mais malheureusement, il était un peu tard pour se rendre à la fête HomeKit. Quand il est finalement arrivé, HomeKit avait encore besoin d’un pont intelligent séparé, vendu séparément et ne prenant pas en charge tous les produits Wemo. Depuis lors, HomeKit a été ajouté aux dernières versions d’interrupteurs et de prises, cependant, certains de ces anciens accessoires persistent, ce qui peut rendre les choses un peu déroutantes. Ne vous inquiétez pas, nous avons tout réglé.

Personnel préféré

Utilisez cette petite fiche pour transformer n’importe quel appareil en accessoire pour maison intelligente. La Mini est compatible HomeKit dès la sortie de l’emballage, sans pont séparé requis, et c’est l’une des prises les plus abordables du marché. La meilleure partie cependant, c’est qu’il est si compact que vous pouvez en insérer deux dans la même prise, ce qui est rare pour les carlins intelligents.

Le Wemo Wi-Fi Smart Dimmer Switch peut atténuer les lumières selon un programme automatisé, en quelques touches de votre téléphone ou avec une commande de votre voix avec Siri. Ce gradateur a une veilleuse intégrée qui le rend facile à trouver dans les pièces les plus sombres, et la section centrale de l’interrupteur est tactile. Cela signifie que vous pouvez simplement faire glisser votre doigt de haut en bas pour définir l’ambiance.

Après l’installation, vous pouvez utiliser cet interrupteur d’éclairage intelligent pour contrôler toutes les lumières d’une pièce, régler les horaires et les minuteries. Soyez prudent cependant, car il existe deux versions du commutateur d’éclairage Wemo, dont l’une nécessite le pont intelligent. Pour vous assurer que vous obtenez le modèle HomeKit, recherchez le logo “Works with Apple HomeKit” sur la boîte, ou utilisez simplement l’un des liens ci-dessous.

Si vous avez un plafonnier qui peut être allumé ou éteint avec deux interrupteurs d’éclairage, vous avez besoin d’un interrupteur intelligent à 3 voies pour ajouter les goodies de la maison connectée. Le commutateur d’éclairage intelligent à 3 voies Wemo convient à la situation dans cette situation, et il est vendu en packs simples et doubles. Le pack pratique permet d’ajouter facilement l’intelligence et offre une apparence et une expérience cohérentes avec les deux commutateurs arborant le même style.

Le Wemo Bridge apporte HomeKit à l’ancien Smart Light Switch et Insight Smart Plug, ainsi qu’à des appareils abandonnés comme le Wemo Motion Sensor, qui n’est plus en vente. Si vous avez certains de ces anciens interrupteurs d’éclairage installés autour de votre maison et que vous ne voulez pas les tracas de le remplacer par la dernière version, le pont Wemo est le chemin à parcourir.

Même si le Wemo Mini offre une prise en charge de HomeKit intégrée, il manque de capacités de surveillance de l’énergie, ce qui est quelque chose que l’ancien Wemo Insight a. Cette prise, lorsqu’elle est combinée avec le pont Wemo, vous donne accès à une consommation d’énergie en temps réel, ce qui peut aider à identifier les appareils qui consomment le plus d’énergie. Cela peut entraîner des économies d’argent potentielles, surtout si vous pouvez désactiver ce porc énergétique à distance si vous oubliez en sortant.

Nous vous wemo wemo

Wemo est l’une des meilleures marques d’accessoires pour la maison intelligente, et ses produits sont parmi les meilleurs de l’écosystème HomeKit. Si vous débutez avec la domotique ou la commande domotique intelligente, prenez la mini prise intelligente Wemo à utiliser avec quelque chose comme une lampe. C’est un excellent moyen de démarrer avec la domotique et vous pouvez facilement construire votre maison intelligente à partir de là.

Vous cherchez à ajouter Siri et une gradation à l’éclairage de votre maison? Ensuite, le gradateur intelligent Wemo Wi-Fi est fait pour vous. Cet interrupteur variateur lisse a un pavé tactile au centre qui permet de contrôler les gradations via une glissière de votre doigt. Ce commutateur dispose également d’une veilleuse pratique, ce qui le rend facile à trouver dans l’obscurité.

