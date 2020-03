Quels seront les avantages d’un SSD pour la PlayStation 5?

Meilleure réponse: L’utilisation d’un disque SSD sur un disque dur (HDD) signifie des temps de chargement plus rapides et de meilleures performances dans tous vos jeux.

Vitesse et stockage: SSD Western Digital Blue 1 To (115 $ sur Amazon)

Quelle est la différence entre un SSD et un disque dur?

Un SSD et un disque dur sont des composants d’un PC qui traitent du stockage et dictent la vitesse de lecture des informations. Dans un SSD, les données sont stockées sur des puces de mémoire flash et ne comportent aucune pièce mobile. Un disque dur, quant à lui, utilise des pièces mécaniques en mouvement pour lire et écrire des informations.

Pourquoi les SSD sont-ils meilleurs?

Parce qu’un SSD utilise le stockage flash par opposition à la bande magnétique et aux pièces mécaniques comme un disque dur, le premier a tendance à être plus rapide, plus petit et plus silencieux. Tout ce que vous voyez à l’écran lorsque vous jouez à un jeu vidéo sont des données et des informations qui doivent être rendues presque instantanément pour garantir une expérience fluide. Les SSD ont beaucoup plus de facilité à le faire.

Comment un SSD bénéficiera-t-il aux jeux PlayStation 5?

Dans une interview avec Wired, l’architecte PlayStation Mark Cerny s’est vanté que le SSD personnalisé de la prochaine génération PlayStation pourrait presque éliminer les temps de chargement. Dans l’article, Wired décrit un scénario dans lequel une séquence de voyage rapide dans Spider-Man qui a pris 15 secondes sur PS4 Pro n’a pris que moins d’une seconde sur PS5. Une vidéo de Takashi Mochizuki du Wall Street Journal a récemment fait surface qui montre cela en action. Dans la vidéo, la séquence passe de huit secondes à moins d’une.

Vous ne pouvez pas non plus regarder comment un SSD a profité à Anthem sur PC après son lancement. Bien que chaque jeu soit différent, les effets plus importants de l’utilisation d’un SSD peuvent être extrapolés pour presque tous les titres sur le marché. Vous obtiendrez des temps de chargement plus rapides, moins de pop-in et moins d’attelage.

Dans une autre interview avec Wired, Cerny a révélé qu’un SSD permettrait d’économiser de l’espace de stockage, donnant aux développeurs la possibilité de créer des mondes de jeu plus détaillés ou de réduire la taille des jeux et des correctifs. Cela changera également le fonctionnement des téléchargements de jeux. Parce que les données sont simplifiées par un SSD, les téléchargements de jeux deviendront plus configurables. Cela signifie que les joueurs peuvent choisir de télécharger uniquement les parties solo ou multi-joueurs, par exemple. Si vous le souhaitez, vous pouvez même télécharger l’intégralité du jeu et choisir de supprimer une partie, comme la campagne solo une fois que vous l’avez terminée.

Un SSD affectera-t-il la fréquence d’images ou la résolution?

Non. Les SSD n’affectent pas la fréquence d’images ou la résolution de vos jeux. Ces variables sont plutôt dictées par la puissance de l’unité de traitement graphique (GPU) et de l’unité centrale (CPU) de votre console.

Je ne peux pas déjà utiliser un SSD sur PlayStation 4?

Oui, vous pouvez utiliser un SSD sur PlayStation 4; cependant, vous devrez en acheter un séparément car la console n’est livrée qu’avec un disque dur interne. Quel que soit le SSD personnalisé utilisé par la PS5, il sera probablement mieux adapté au jeu spécifiquement que tout SSD que vous pouvez insérer dans votre PS4 aujourd’hui.