Quels sont les frais annuels pour la carte Blue Cash Preferred d’American Express?

Meilleure réponse: Oui, la carte Blue Cash Preferred® d’American Express a des frais annuels de 95 $, mais les récompenses dépassent de loin le coût d’entrée sur cette carte.

La carte Blue Cash Preferred d’American Express est de loin la carte de crédit la plus gratifiante quand il s’agit de gagner le plus sur les achats que vous effectuez chaque jour. En ramassant de l’épicerie, en pompant du gaz et en regardant Netflix, vous gagnerez constamment des récompenses élevées sur les choses courantes que vous faites.

Cela dit, la carte Blue Cash Preferred est-elle soumise à des frais annuels? La réponse est oui, c’est le cas. Cette carte a des frais annuels de 95 $. Cela peut sembler beaucoup, mais dans le monde des frais annuels, c’est en fait l’un des plus bas du marché.

Même en tenant compte de ces frais annuels, la carte Blue Cash Preferred se paie en un rien de temps en raison du niveau de récompenses que ses propriétaires gagneront sur leurs achats. Gagner 6% de remise en argent dans les supermarchés américains (jusqu’à 6000 $ par an en achats, puis 1%) et certains abonnements de streaming aux États-Unis et 3% de remise en argent dans les stations-service et le transit aux États-Unis s’additionnent rapidement. Étant donné que la facture d’épicerie moyenne peut coûter jusqu’à 345 $ par personne et par mois, vous couvririez les frais annuels en 5 mois avec seulement les récompenses d’épicerie. Cela ne tient pas compte de votre streaming, de votre gaz, de votre transit ou de 1% de remise en argent sur tout ce que vous achetez.

Alors que des frais annuels peuvent éloigner certaines personnes d’une carte de crédit, les mathématiques justifient facilement celle-ci. Si vous ne pouvez vraiment pas faire face à des frais annuels, American Express propose une autre carte comme celle-ci appelée la carte Blue Cash Everyday® d’American Express qui vous récompense également pour vos dépenses quotidiennes. Cependant, si vous exécutez les chiffres, la plupart gagneront toujours plus de récompenses avec la carte Blue Cash Preferred Card, même en tenant compte des frais annuels.

