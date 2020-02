Quels sont les modes de caméra M, A, S, P?

Les modes de l’appareil photo peuvent être décourageants lorsque vous ne savez pas ce que signifient toutes ces lettres, chiffres et symboles. Ceux-ci sont déroutants lorsque vous êtes nouveau dans la photographie, mais leur apprentissage améliorera considérablement vos compétences en photographie et vous aidera à capturer ce que vous voulez vraiment. La définition des modes de caméra nécessite des recherches et de la pratique, mais ce n’est rien de ce monde. N’ayez pas peur et laissez-nous vous expliquer ce que signifie chaque mode de caméra.

Aujourd’hui, nous nous concentrons sur les quatre principaux modes de caméra que vous trouverez dans les caméras les plus sérieuses: M, A, S et P.

Termes de photographie à comprendre:

Qu’est-ce que le mode appareil photo M?

M signifie «manuel». Comme son nom l’indique, c’est un mode appareil photo dans lequel vous avez un contrôle complet sur chaque paramètre. Afin de maîtriser ce mode appareil photo, vous aurez besoin d’une meilleure compréhension des principes fondamentaux de la photographie. Le mode manuel est le plus complexe de tous les modes de l’appareil photo, car le photographe doit équilibrer l’exposition souhaitée en utilisant l’ISO, l’ouverture et la vitesse d’obturation. Consultez le lien ci-dessous pour un guide avancé sur la prise de vue en mode manuel.

Qu’est-ce que le mode appareil photo A?

Le mode appareil photo A est appelé «priorité d’ouverture». Vous devez d’abord comprendre ce que signifie l’ouverture, mais nous avons un guide pratique lié ci-dessus. Le nom du mode explique exactement ce que fait la priorité d’ouverture: il donne la priorité à l’ouverture comme seul paramètre dont vous devez vous soucier.

La priorité d’ouverture ressemble beaucoup au mode automatique, mais accorde un contrôle sur l’ouverture et automatise uniquement la vitesse d’obturation. Une fois votre ISO défini, l’appareil photo vous permettra d’ouvrir ou de fermer l’ouverture à l’aide d’un cadran. La vitesse d’obturation appropriée sera déterminée par le posemètre de l’appareil photo et réglée automatiquement pour vous.

Consultez le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la priorité d’ouverture et quand l’utiliser.

Qu’est-ce que le mode appareil photo S?

Ce S dans vos paramètres signifie «priorité d’obturation». Tout comme pour la priorité à l’ouverture, la priorité à l’obturateur automatise d’autres paramètres tout en donnant à l’utilisateur le contrôle de la vitesse d’obturation.

Ce mode appareil photo convient aux moments où vous souhaitez vous assurer que vous utilisez une vitesse d’obturation spécifique pour capturer une scène de manière appropriée. Un exemple clair est lors de la capture de traînées lumineuses. Cela nécessite une vitesse d’obturation lente et la priorité d’obturation vous aidera à accomplir cela sans vous soucier de ruiner l’exposition. De même, les photographes sportifs peuvent vouloir utiliser la priorité d’obturation lorsqu’ils veulent s’assurer d’avoir une vitesse d’obturation suffisamment rapide pour capturer des sujets en mouvement.

Qu’est-ce que le mode appareil photo P?

Non, le P ne signifie pas «professionnel». Cela signifie en fait le mode “programme”, et cela peut être une fonctionnalité pratique si vous savez comment l’utiliser. Ce que ce mode appareil photo vous permet de contrôler à la fois l’ouverture et la vitesse d’obturation.

Une fois votre ISO définie, l’appareil photo utilisera son système de mesure de la lumière pour déterminer l’exposition appropriée dans votre prise de vue. Vous pouvez utiliser un cadran pour modifier votre ouverture et la vitesse d’obturation s’adaptera pour maintenir l’exposition correcte. De même, la modification de la vitesse d’obturation entraînera la modification de l’ouverture de l’appareil photo.

Le mode programme peut être utile lorsque les scènes changent souvent. Imaginons que vous tiriez un match de football. Vous voudrez peut-être prendre une photo de toute l’équipe, donc l’ouverture de l’ouverture fera l’affaire. La seconde suivante, vous voudrez peut-être tirer sur un joueur en cours d’exécution en pleine action, et afin de geler le moment où vous devez augmenter la vitesse d’obturation. Le mode programme établit un équilibre entre le mode automatique et le mode manuel, tout en vous offrant plus de liberté que la priorité d’ouverture et la priorité d’obturation.

Gardez à l’esprit qu’il existe de nombreux autres paramètres, concepts et facteurs à considérer en photographie. L’apprentissage des modes de l’appareil photo est une excellente première étape, mais votre quête photo vient de commencer. C’est pourquoi nous avons créé un vaste portefeuille de contenus pour vous permettre d’apprendre tout ce dont vous avez besoin pour devenir un grand photographe.

