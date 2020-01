Quels sont les services de télévision en direct pris en charge par Amazon Echo Show?

Meilleure réponse: Les appareils Amazon Echo Show prennent en charge la télévision en direct via des compétences Alexa telles que celles de Food Network, Bloomberg et Hulu. Vous pouvez également regarder la télévision en direct avec l’ajout d’un appareil Fire TV Recast, ou directement sur Echo Show via les navigateurs Web Amazon Silk ou Mozilla Firefox.

La gamme d’appareils Echo Show combine le meilleur des haut-parleurs Amazon Echo et du service vocal Alexa d’Amazon avec des écrans tactiles pour vous offrir des commandes multitouch, des commentaires audio et des capacités vidéo. Vous pouvez faire tout ce que vous feriez avec un haut-parleur Echo traditionnel, comme poser des questions à Alexa, passer des appels vocaux, régler des minuteries et des alarmes, et vous avez la possibilité de faire des chats vidéo ou de regarder des vidéos à partir d’une variété de sources de contenu populaires.

Les appareils Echo Show sont disponibles en plusieurs tailles, dont le “mini” Echo Show 5, le “juste à droite” Echo Show 8 et le “jumbo” Echo Show (2nd Gen), qui se décline en 10,1 pouces.

Maintenant, lorsque vous écoutez Amazon Music, vous pouvez voir les paroles et les pochettes d’album. Vous pouvez consulter les prévisions météorologiques et accéder à vos calendriers et listes de tâches. L’Echo Shows prend toujours en charge les appels activés par la voix et inclut également les appels vidéo. Les recherches incluent désormais la possibilité de voir les résultats de vos requêtes à l’écran. Comme pour tous ses produits, Amazon veut vous faciliter les achats et vous pouvez maintenant voir les produits avant de les acheter.

C’est aussi un appareil vidéo

Ce serait dommage si vous ne pouviez pas regarder des vidéos sur un appareil avec un écran HD. À l’origine, l’Echo Show de première génération ne fournissait qu’un support natif pour Amazon Prime Video et YouTube (RIP YouTube). Heureusement, le catalogue Prime Video a continué de s’étendre, et il y a littéralement des dizaines d’originaux Amazon et du contenu Prime Video que vous pouvez regarder sur votre appareil Echo Show. Si vous êtes abonné à l’un des nombreux grands canaux vidéo Amazon Prime tels que CBS All Access, HBO ou Starz, vous pouvez également accéder à ceux de vos nouveaux appareils Echo Show, comme Echo Show 5 et Echo Show 8.

En plus du contenu d’Amazon et des chaînes partenaires, après la sortie des appareils Echo Show, il n’a pas fallu longtemps aux passionnés de création pour profiter de l’Alexa Skills Kit afin de créer des opportunités supplémentaires pour permettre de regarder la télévision en direct. Par exemple, la compétence Stream Player permet de visualiser des flux en direct à partir d’une longue liste de chaînes de télévision, en utilisant leurs flux Internet disponibles gratuitement. Il existe également des compétences Alexa pour des centaines de fournisseurs de contenu télévisé, y compris FX, Food Network, Bloomberg et Hulu, qui prennent tous en charge la diffusion en direct de la télévision.

Si ce menu de sources ne satisfait pas votre soif et que vous êtes à portée de main pour écrire du code, vous essayez de pirater quelque chose comme cet homme pour faire le plein de BBC et d’autres stations britanniques. Alternativement, en ajoutant une refonte d’Amazon Fire TV à votre configuration audiovisuelle, vous pouvez regarder la télévision en direct ou des enregistrements de télévision en direct directement sur votre appareil Echo Show quand vous le souhaitez!

Enfin, vous pouvez toujours demander à Alexa de lancer le navigateur Web Silk d’Amazon ou le navigateur Web Firefox de Mozilla et de regarder la télévision en direct à partir de points de vente qui publient leur contenu en ligne, ou via d’autres applications et services via le navigateur (c’est ainsi que je regarde des vidéos YouTube sur mon Echo Show 5, et ça marche comme un charme!).

Notre choix

Amazon Echo Show (2e génération)

Regardez Hulu sur Amazon Echo Show

L’Amazon Echo Show (2e génération) est doté d’un écran tactile HD 10,1 “et offre une variété de fonctions visuelles. Il prend désormais également en charge la télévision en direct avec un abonnement à Hulu.

N’oubliez pas le DVR

Amazon Fire TV Refonte

Regardez-le en direct ou à votre guise

L’Amazon Fire TV Recast est un DVR de nouvelle génération qui vous permet de regarder la télévision en direct en direct ou d’enregistrer vos favoris sur un DVR accessible dans le cloud pour les regarder plus tard sur votre Fire TV ou Echo Show.