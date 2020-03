Quels téléphones l’équipe Android Authority utilise-t-elle en 2020?

Nous aimons les smartphones de toutes formes et tailles ici sur Android Authority. Cher ou petit budget, grand ou petit, pliable ou… enfin, pas pliable. Il existe d’innombrables grands téléphones qui répondent à différents goûts et besoins, mais il faut quelque chose de spécial pour qu’un téléphone devienne l’un de nos conducteurs quotidiens.

Beaucoup de notre équipe espère entre trois, quatre ou même cinq téléphones ou plus chaque année, alors que nous mettons le meilleur de l’industrie à leur disposition, mais pour diverses raisons, beaucoup d’entre nous reviennent toujours à un téléphone de choix encore et encore.

En 2018, nous avons interrogé l’équipe AA pour vous donner un aperçu des téléphones que nous transportons tous les jours et de ce que nous aimions (et n’aimions pas) chez chacun d’eux. Le marché des smartphones continuant d’évoluer à un rythme rapide dans les mois qui ont suivi, nous avons pensé qu’il serait amusant de voir ce qui a changé en jetant un œil à ce que nous emballons dans nos poches aujourd’hui.

Les résultats ci-dessous représentent 33 membres de l’équipe AA du monde entier. En plus des écrivains Android Authority et du talent incroyable de nos sites sœurs comme Sound Guys, Drone Rush et DGiT, nous avons également inclus des réponses de certains des héros méconnus de l’équipe AA qui travaillent dans les coulisses sur les réseaux sociaux, les ventes, le développement Web, et plus.

Quels téléphones les membres de l’équipe Android Authority utilisent-ils? Découvrons-le!

Les resultats

Je vais laisser les résultats parler d’eux-mêmes dans cette section, mais continuez à faire défiler ci-dessous pour les gros plats à emporter et d’autres faits saillants. Aux graphiques!

Une histoire d’amour et de haine: l’histoire de Google Pixel 4 XL

À une seule exception près, aucun téléphone n’est apparu plus de deux fois dans notre liste de conducteurs quotidiens. Cette exception était le Google Pixel 4 XL. Sept (!) Membres de la famille AA utilisent le plus grand modèle Pixel 4 comme téléphone principal. La série Galaxy S10 plus large s’est rapprochée avec un total de cinq, mais apparemment, nous adorons ces pixels.

Ou le faisons-nous?

Sur ces sept utilisateurs de Pixel 4 XL (dont moi!), Cinq lui ont attribué une note globale de huit sur dix. Cela a conduit à un score moyen respectable, mais c’est loin de toute l’histoire.

Le plus grand rival de Pixel 4a de Google n’est peut-être pas un OEM Android

Le Google Pixel 3a est un combiné abordable et remarquable qui se distingue comme une excellente proposition de valeur sur un marché rempli de 1000 mastodontes technologiques. Avec des spécifications décentes, un excellent appareil photo et des mises à jour régulières, il…

Alors que la photographie de calcul de fantaisie et les logiciels propres de Google ont été salués à plusieurs reprises, tous les propriétaires de Pixel 4 XL sauf un ont cité les maux de tête de batterie comme principale plainte. Et rappelez-vous, c’est le Pixel 4 XL, pas le Pixel 4 avec sa batterie encore plus petite. Oui.

Sur le plan plus positif, l’écrivain Phillip Prado a déclaré: «J’adore vraiment la conception et la simplicité du logiciel», allant même jusqu’à dire que «c’est probablement l’appareil le plus agréable à utiliser que j’aie jamais eu», mais tout de même décrit la durée de vie de la batterie comme «pas bonne». Le rédacteur en chef Jimmy Westenberg a fait écho à ceci, notant: “Je me retrouve à 50% vers 16 heures tous les jours.”

Bien que l’autonomie de la batterie soit le point sensible récurrent, Jonathan Feist du Drone Rush avait d’autres plaintes majeures et n’hésitait pas à les énumérer toutes. Il a également giflé le téléphone avec une note de six sur dix, la plus basse de tous les téléphones de notre sondage. À emporter, Feisty:

“Tout ce que Google a fait pour rendre ce téléphone” Pixel “, c’est nul. J’ai désactivé toutes les fonctionnalités spéciales (Soli, affichage ambiant, etc.) Je déteste que le menton inférieur soit si petit, le scanner d’empreintes digitales me manque, et où est ma prise casque? “

Aie.

Samsung: le choix populaire

Alors que Google a remporté la couronne des pilotes les plus quotidiens d’un seul modèle, c’est Samsung qui a décroché l’or dans pratiquement tous les autres départements. Cela ne devrait pas être une énorme surprise; c’est la marque la plus synonyme d’Android. Mais il ne s’agit pas seulement de sensibilisation, vous devez satisfaire vos clients, et Samsung l’a également tué dans ce département.

Près d’un quart de l’équipe AA utilise quotidiennement un téléphone Samsung. Pourtant, même en dépit de la saturation, la marque a toujours atteint la moyenne la plus élevée en regardant tous les téléphones et tous les modèles différents. En outre, le Galaxy S10 Plus est sorti avec la moyenne globale la plus élevée avec un score presque parfait de neuf ans et demi sur dix.

Il y avait beaucoup d’amour pour le malheureux Galaxy S10e.

Sans surprise, la série S comportait beaucoup et presque tous les commentaires brillaient dans leurs éloges de la famille phare de Samsung. L’éditeur vidéo Felix Mangus a donné à son Galaxy S10 Plus l’une des deux seules dizaines parfaites et a donné des accessoires sur les performances, la durée de vie de la batterie, la caméra et le coloris “génial” Prism Green.

Il y avait aussi beaucoup d’amour pour le Galaxy S10e. L’éditeur audio Lily Katz et l’écrivain Suzana Dalul ont tous deux recommandé le produit phare compact, même avec des problèmes mineurs d’autonomie de la batterie. Sérieusement, Samsung, n’en avons-nous vraiment pas un autre?

En relation: La série Samsung Galaxy S20 est le nouveau roi des performances

La taille et la puissance ne font pas toujours un excellent téléphone, mais c’est le cas pour l’écrivain John Callaham («gros téléphone, très rapide») et l’éditeur d’applications Joe Hindy («énorme batterie, écran énorme, spécifications énormes») qui ont tous deux donné près de les marques supérieures dépassent respectivement le Galaxy Note 10 et le Note 10 Plus.

Même notre assistant social, Luka Mlinar, a déclaré qu’il recommanderait son Galaxy S8 aujourd’hui âgé de trois ans, même après avoir dépensé 400 $ pour réparer l’écran. C’est là l’amour.

Autorité Apple?

Pouvez-vous le croire, les utilisateurs d’iPhone à Android Authority!

Sérieusement, cela ne devrait pas être une surprise. Les téléphones (et tablettes, ordinateurs portables et écouteurs, etc.) d’Apple sont tous stupidement populaires. En fait, la plupart des gens qui liront cet article le feront sur un iPhone!

Aimez ou détestez Apple, vous ne pouvez pas non plus affirmer que certains de ses produits ne sont pas vraiment géniaux, en particulier l’excellente série iPhone 11, qui représentait la moitié des iPhones dispersés dans notre équipe.

Séance photo: Samsung Galaxy S20 Ultra vs Apple iPhone 11 Pro Max

L’automne dernier, Apple est sorti avec l’iPhone 11 Pro Max. Le dernier produit phare de la société fruitière dispose d’un système de triple caméra avancé destiné à offrir aux utilisateurs l’expérience de photographie mobile ultime. Samsung est passé à…

Les points positifs les plus courants sont centrés sur l’expérience de l’appareil photo, iMessage, la vitesse et la compatibilité avec l’écosystème matériel plus large d’Apple. Sarah Clary, responsable des opérations médias, a déclaré que son iPhone XR est «rapide, organisé et fonctionne parfaitement avec mon Macbook», tandis que le rédacteur et expert en photographie Edgar Cervantes a souligné la valeur de revente supérieure des iPhones.

Peut-être la réponse la plus parlante est venue d’Adam Sinicki, notre expert en développement Android qui pourrait probablement soulever toute l’équipe AA avec un seul bras:

“J’ai eu [the iPhone 11 Pro Max] 99% pour la caméra! J’ai également été convaincu par mon iPad Mini 5 qu’Apple attire toujours les meilleures applications. Et je voulais l’Apple Watch! “

Cependant, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il n’aimait pas à ce sujet, même Adam a dû l’admettre, “ce n’est pas un Android.” Alors que la petite haine entre certains fans trop zélés d’iOS et d’Android aurait dû se terminer il y a longtemps, il y a encore beaucoup de raisons pour lesquelles nous sommes toujours dédiés au meilleur système d’exploitation.

Autres plats à emporter

Seuls quatre membres de l’équipe AA ont déclaré qu’ils ne recommanderaient pas leur pilote quotidien actuel à nos lecteurs. Il s’agit d’Adam Molina – iPhone 11 Pro (gestion de fichiers affreuse), Tristan Rayner – Huawei Mate 9 (je veux dire, c’est assez vieux maintenant), David Imel – Oppo Find X2 Pro (super téléphone, dommage pour le prix) et Jonathan Feist avec ses malheurs Pixel 4 XL susmentionnés.Just trois des téléphones répertoriés dans notre enquête de 2018 ont fait une nouvelle apparition en 2020. Il s’agissait du Huawei Mate 9, du Samsung Galaxy S8 et du Huawei P20 Pro.Nos résultats reflétaient vaguement la part de marché mondiale photo avec Apple, Samsung et Huawei tous présentés plusieurs fois. Les valeurs aberrantes étaient Google et OnePlus, ce dernier étant fortement soutenu par les votes de nos incroyables écrivains en Inde.Malgré le fait que cinq téléphones Huawei soient dispersés dans l’équipe, aucun n’est de la variété sans Google. Je suppose que nous ne sommes pas encore prêts à franchir le pas sur les services mobiles de Huawei.Le téléphone le plus ancien de la liste est le Huawei Mate 9 par une large marge. Sérieusement, Tristan, offrez-vous déjà un nouveau téléphone.Les seuls téléphones qui ont reçu des notes individuelles sur dix sont le Samsung Galaxy S10 Plus et le OnePlus 7T Pro.Juste 24% de nos conducteurs quotidiens ont des prises casque. Visage triste, l’entaille règne toujours en maître dans l’équipe AA. 12 de nos téléphones ont des encoches, huit ont des perforations, quatre ont des fenêtres pop-up et les neuf autres ont juste un front traditionnel (ce seront tous ces Pixel 4 XL). Un tiers des téléphones avaient «Pro» en le nom.

Quels téléphones voulons-nous ensuite?

La

En plus d’interroger notre équipe pour leurs combinés actuels, nous avons également demandé sur quels téléphones ils avaient les yeux rivés ensuite. Pour cette partie, nous avons regroupé les modèles en lignes de produits uniques pour une vue d’ensemble plus nette. Nous avons également inclus des appareils non officiels qui ont fait l’objet de rumeurs ou de fuites, ou uniquement des téléphones que nous prévoyons voir dans les mois à venir.

Comme pour nos pilotes quotidiens actuels, le vainqueur en fuite était encore un autre téléphone Pixel. Qui aurait pensé qu’une publication Android serait remplie de fans d’Android en stock! Le Pixel 4a a été suivi du OnePlus 8 – une autre marque préférée éternelle de l’équipe.

Nous lorgnons déjà nos prochains pilotes quotidiens. Es-tu?

Un point fort à retenir est la grande diversité des marques. Contrairement aux résultats quotidiens actuels des pilotes, nous voyons ici des noms comme Asus, LG, Motorola, Sony et même Microsoft obtenir une mention. Trois pliables font également partie de la liste: le Galaxy Z Flip, le Huawei Mate XS et le rumeur Galaxy Fold 2.

Sur la base des résultats ici, il est remarquable que notre équipe de passionnés de technologie hardcore ne reflète pas les tendances plus larges de l’industrie. Alors que beaucoup restent accrochés à leur téléphone plus longtemps que jamais, seuls cinq répondants ont déclaré qu’ils ne cherchaient pas à mettre à niveau de sitôt. Au lieu de cela, la grande majorité d’entre nous envisage déjà notre prochain conducteur quotidien.

Quel est votre chauffeur quotidien? Faites le nous savoir dans les commentaires!