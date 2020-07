Quels trackers de fitness sont les meilleurs pour les acheteurs soucieux de la mode?

Les trackers de fitness et la technologie portable, en général, sont des ajouts fantastiques à notre vie quotidienne. Ils nous aident à surveiller notre activité quotidienne, à suivre notre fréquence cardiaque et nos exercices, et certains peuvent même suivre nos habitudes de sommeil. Mais avouons-le, la plupart d’entre eux ne sont certainement pas ce que vous considéreriez comme à la mode – ils ressemblent toujours à des gadgets à votre poignet. Bien qu’il s’agisse davantage de fonctions négligées en ce qui concerne les appareils portables, certains parviennent en fait à être chic et élégants tout en suivant l’essentiel. Voici quelques-uns des meilleurs trackers de fitness pour les amateurs de mode.

Si vous voulez un tracker de fitness qui fait à peu près tout ce dont vous avez besoin et qu’il a l’air bien en le faisant, alors l’Apple Watch Series 5 est ce dont vous avez besoin. Le grand écran de la série 5 peut contenir jusqu’à huit complications sur un seul cadran de montre, vous donnant toutes les informations dont vous avez besoin en un seul coup d’œil au poignet. Il gardera une trace de toute votre santé, comme la fréquence cardiaque, les calories, les pas et le sommeil, et il existe une tonne de différents bracelets de montre qui fonctionnent avec. Les possibilités sont infinies.

Vous voulez un accessoire distinctif et à la mode pour le suivi de la condition physique, mais vous voulez également vérifier votre santé reproductive et vos cycles menstruels? Vous devez consulter la feuille de Bellabeat. Il ressemble à un galet lisse en forme de feuille enfermé dans un boîtier métallique qui fournit des accents de feuilles au tracker semblable à de la pierre. Il peut être porté comme un bracelet ou même un pendentif et fonctionne pour suivre les pas, la distance parcourue, les calories brûlées et les habitudes de sommeil.

Si vous préférez le look traditionnel de la montre, la Withings Steel HR est exactement ce dont vous avez besoin. De la surface, vous ne sauriez même pas qu’il s’agit d’une montre intelligente, car le visage ressemble à n’importe quelle vieille montre analogique. Il a l’air chic et professionnel pour tout, des réunions d’affaires aux soirées sophistiquées. Il suit tous les éléments essentiels, comme les calories, les pas et le sommeil, et peut durer jusqu’à 25 jours avec une seule charge. Le Steel HR est également étanche jusqu’à 50 mètres.

La Vivomove HR de Garmin est une autre smartwatch de tracker de fitness qui porte le look de la montre traditionnelle. Le Withings Steel HR que nous avons mentionné plus tôt est unisexe, mais la plupart des accessoires sont destinés aux hommes. Vivomove HR est disponible dans des couleurs plus féminines et a un visage minimal qui ne semble pas trop visible. Il suit les pas, les calories, la fréquence cardiaque et durera environ deux semaines avec une seule charge.

Le Fitbit Inspire HR est la dernière offre Fitbit et remplace la gamme éprouvée Alta. L’Inspire est assez petit et léger, tout comme son prédécesseur, et la version HR intègre toujours un moniteur de fréquence cardiaque 24/7. Vous pouvez changer les bandes en quelque chose de beaucoup plus élégant, et l’écran est maintenant comme un écran tactile, vous pouvez donc appuyer et balayer. Cette option vous permet également de voir votre rythme et votre distance en temps réel en vous connectant au GPS de votre téléphone.

Si vous n’êtes pas fan du look de la nouvelle série Fitbit Inspire, alors le Vivosmart est peut-être pour vous. Cela ressemble plus à la ligne Alta, et il est mince et à peine là. L’écran est également facile à lire, et il suit vos pas, vos calories, votre fréquence cardiaque et a même un test VO2 Max (couramment utilisé pour HIIT et Crossfit). La batterie dure jusqu’à sept jours. Il est disponible en différentes couleurs; noir classique, cette teinte « Berry », grise et bleu azur.

Beau

Bien que devoir suivre votre activité et votre forme physique ne soit pas la chose la plus amusante, c’est certainement quelque chose que nous devrions tous être conscients. Mais ces options vous aident à bien paraître en faisant cela, et honnêtement, à la fin de la journée, c’est une bonne chose. L’option Bellabeat Leaf Urban Smart Jewelry Health Tracker peut être portée comme un pendentif, ce qui signifie que vous pouvez porter votre montre régulière en même temps.

Notre préféré est cependant une montre. L’Apple Watch Series 5 a un bel écran large qui est si accueillant, et il nous aide à suivre notre activité, les notifications téléphoniques et bien plus encore.

Si vous voulez quelque chose qui a l’air un peu moins numérique, pensez à l’élégant Withings Steel HR. Avec un visage analogique, c’est une excellente option pour ceux qui recherchent des looks de montre-bracelet plus traditionnels.

