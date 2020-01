Quels transporteurs ne vous disent pas sur les forfaits illimités

Illimité. Cela semble beaucoup sur papier. Pas besoin de s’inquiéter des excédents. Pas besoin de vous soucier des limitations de bande passante ou des frais imprévus. Liberté totale d’utiliser votre smartphone où, quand et comme bon vous semble.

Il y a un hic, bien sûr. Il y a toujours un hic. C’est ce que les transporteurs aiment laisser de côté lorsqu’ils parlent d’offrir quoi que ce soit illimité, en particulier des données.

Rien n’est vraiment illimité. Même une rapide navigation dans les petits caractères de tout accord de transporteur en est une preuve suffisante. Il y a toujours des restrictions sur la façon dont vous utilisez vos données, sur la façon dont vous tirez parti du service du transporteur.

Le plus souvent, cela prend la forme d’un plafond de données, une limite stricte sur la quantité de données que vous êtes autorisé à utiliser. Après avoir atteint ce plafond, votre opérateur commence à limiter votre connexion. La vitesse à laquelle la limitation est appliquée varie, mais pratiquement tous les principaux transporteurs le font.

Et ils n’hésitent pas non plus à le montrer. Verizon, AT&T, T-Mobile et Sprint proposent depuis plus d’un an des plans de données illimités à plusieurs niveaux, chaque niveau ayant son propre plafond d’utilisation. Ils sont toujours techniquement illimités en ce sens que vous ne perdrez jamais complètement la connectivité.

Mais en même temps, “illimité” est une énorme dénomination. Parce qu’une fois que vous aurez dépassé votre plafond, vous aurez probablement à faire face à des vitesses si lentes que vous souhaiterez peut-être avoir complètement perdu la connectivité. Après tout, comme toute personne qui l’a expérimenté vous le dira, une connexion en retard est probablement l’une des choses les plus frustrantes au monde.

Certes, il doit y avoir des restrictions. Les opérateurs ont une infrastructure réseau limitée. Parfois, ils peuvent avoir besoin de limiter la connectivité pour préserver les ressources, en particulier en période de forte demande.

Cela ne signifie pas que vous devez naviguer dans une masse déroutante et labyrinthique de termes, conditions et restrictions juste pour le plaisir d’un plan illimité. C’est un système qui ne profite qu’aux transporteurs – pas au client. Il y a une meilleure façon.

Avec US Mobile, vous pouvez créer votre propre plan personnalisé à partir de seulement 4 $ / mois. C’est seulement 10 $ pour la conversation et le texte illimités, et 40 $ pour la conversation, le texte et les données à grande vitesse illimités jusqu’à 50 Go. De plus, bien qu’ils ne soient pas autorisés à le dire, le réseau Super LTE d’US Mobile fonctionne sur Verizon, ce qui est plutôt bien. Leurs plans illimités sont livrés avec des avantages empilables et personnalisables comme Disney +, Spotify et plus, et jusqu’à 10 Go d’itinérance internationale gratuite. Si illimité n’est pas tout à fait votre vitesse, il existe également plusieurs options pour personnaliser vos minutes et votre bande passante, avec la possibilité de recharger à tout moment.

Plus important encore, vous aurez accès à un tableau de bord qui vous permet de gérer chaque ligne de votre compte, avec une ventilation complète et facilement digestible de votre utilisation. C’est une excellente alternative à la situation actuelle avec les opérateurs mobiles, basée sur la transparence et la confiance plutôt que sur le résultat.

