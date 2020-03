Qu’est-ce que BritBox? tout ce que tu as besoin de savoir

Les émissions de télévision basées au Royaume-Uni sont depuis des décennies acclamées comme étant l’une des meilleures télévisions au monde. Il existe désormais un service de streaming dédié à ce type de programmation. Il s’appelle BritBox, et il a fait sa marque parmi la foule immense de services similaires. Alors, qu’est-ce que BritBox? Est-ce uniquement pour les fans de la télévision britannique ou ses émissions peuvent-elles attirer un public plus large? Voici un aperçu de ce dont vous avez besoin, que vous devez savoir sur le service et si vous souhaitez l’essayer par vous-même.

Alors, qu’est-ce que BritBox de toute façon?

Le service est une joint-venture entre le réseau de télévision BBC financé par l’État et ITV, une société privée. Il a été lancé aux États-Unis en mars 2017. Il propose des émissions de télévision classiques et actuelles des deux réseaux, ainsi que des émissions des chaînes britanniques Channel 4 et Channel 5. Il propose également un nombre restreint mais croissant d’émissions originales exclusives. Actuellement, le service compte plus d’un million d’abonnés américains payés.

Où est BritBox disponible?

Comme nous l’avons mentionné, le service a été lancé pour la première fois aux États-Unis en 2017 et, en 2018, il s’est étendu au Canada. Fin 2019, le service a finalement été lancé au Royaume-Uni lui-même.

Combien coûte BritBox et y a-t-il un essai gratuit?

Aux États-Unis, vous pouvez obtenir BritBox pour 6,99 $ par mois ou 69,99 $ pour un abonnement annuel. Les deux sont livrés avec un essai gratuit de sept jours. Au Canada, il est disponible pour 8,99 $ CAD par mois et 89,99 $ CAD pour un abonnement annuel, toujours avec un essai gratuit de sept jours. Au Royaume-Uni, le prix est de 5,99 £ par mois avec un généreux essai gratuit de 30 jours.

Quelles plateformes prennent en charge BritBox?

Le service propose des applications pour les appareils iOS et Android, ainsi que les clés, les décodeurs et les téléviseurs Roku et Amazon Fire TV. Il est également disponible pour les propriétaires de décodeurs Apple TV et les téléviseurs intelligents Samsung (modèles 2015 ou plus récents). De plus, la chaîne BritBox est disponible via Amazon Prime Video et le système d’exploitation Apple TV. Enfin, les propriétaires de PC peuvent regarder Britbox via son site Web officiel.

Quels sont les meilleurs spectacles sur BritBox?

BritBox propose plusieurs catégories d’émissions de télévision et de films télévisés que vous pouvez regarder. Nous avons ventilé ci-dessous les meilleures émissions sur BritBox par genre.

Mystères

Le Royaume-Uni ne manque pas d’émissions de mystère et de crime, mettant généralement en vedette des détectives différents de ceux que vous pourriez trouver dans les émissions américaines. Voici quelques-uns des spectacles mystérieux que vous pouvez regarder sur BritBox:

Père Brown – Vous pouvez regarder les sept saisons en cours de cette série mystère extrêmement populaire. Il se déroule dans les années 1950 dans une petite ville, où un prêtre catholique résout des meurtres.Vera – L’actrice Brenda Blethyn joue le rôle de DCI Vera Stanhope dans cette série ITV. Elle peut ne pas ressembler ou agir comme le détective de police standard, mais elle résout toujours le cas.Maigret – Rowan Atkinson abandonne ses personnages de comédie normaux de M. Bean et Johnny English pour représenter le légendaire détective de fiction français, basé sur les romans de Georges Simenon.

Drame

Comme pour les mystères, il existe également de nombreuses séries dramatiques acclamées à diffuser sur BritBox:

Dickensian – Et si beaucoup de personnages fictifs des romans et des histoires de Charles Dickens vivaient dans un quartier de Londres? C’est la prémisse de cette série d’une saison.MI-5 – Cette série de thrillers d’espionnage qui examine l’intérieur de la véritable organisation d’espionnage du Royaume-Uni peut vous faire oublier tout James Bond – presque.Notre fille – Cette série raconte l’histoire d’une jeune femme médecin militaire et ses expériences en Afghanistan et dans d’autres points chauds.

Comédie

Aux États-Unis, de nombreuses personnes considèrent les comédies télévisées britanniques comme les meilleures du monde. Voici quelques-unes des émissions avec lesquelles vous pouvez rire sur BritBox:

Gavin et Stacey – Avant de devenir un talk-show américain de fin de soirée, James Corden a co-créé et apparaît dans cette sitcom sur la romance entre les deux personnages-titres. Vous pouvez non seulement voir les trois saisons classiques sur BritBox, mais aussi le tout nouveau spécial de Noël 2019.Vipère noire – Rowan Atkinson et Richard Curtis ont co-créé cette sitcom classique, avec Atkinson jouant l’anti-héros Edmund Blackadder. Il joue essentiellement le même personnage dans les quatre saisons, même si chaque saison se déroule dans des périodes historiques différentes.Fawlty Towers – Pour une comédie britannique vraiment classique, regardez cette série des années 1970 avec John Cleese, le propriétaire d’un hôtel délabré. Certaines personnes ont appelé cette émission la meilleure sitcom de tous les temps.

Docteur classique qui

Alors que la version redémarrée de la légendaire série de science-fiction BBC matérialisera bientôt son TARDIS sur HBO Max, BritBox a presque toutes les saisons classiques de Doctor Who à diffuser et à regarder. Vous pouvez regarder presque toutes les saisons disponibles des sept premiers médecins. En fait, le service ajoute même des épisodes Second Doctor manquants et restaurés (avec animation).

Ce n’est pas tout. Vous pouvez également diffuser des émissions spéciales dédiées à chacun des sept premiers acteurs pour jouer l’espace et le voyage dans le temps Time Lord. Il y a aussi un film docudrame, Une aventure dans l’espace et le temps, qui raconte comment le spectacle a été créé pour la première fois. Enfin, vous pouvez regarder Dr. Who et The Daleks, et Daleks: Invasion Earth 2150, deux longs métrages basés sur les deux premières histoires de Doctor Who qui présentent son plus grand ennemi. Ces films présentent Peter Cushing jouant une version non canonique du personnage.

Spectacles jour et date

L’un des plus gros tirages de BritBox pour les abonnés des États-Unis et du Canada est qu’il diffuse un certain nombre d’émissions des heures après leur première diffusion au Royaume-Uni. Cela comprend de nouveaux épisodes des feuilletons très populaires EastEnders, Coronation Street, Holby City, Casualty et Emmerdale. Il comprend également de nouveaux épisodes quotidiens de l’émission de nouvelles et de talk-show Good Morning Britain.

Autres spectacles

BritBox est également le foyer d’un certain nombre de grands documentaires du Royaume-Uni. Il a également des émissions de téléréalité comme l’édition britannique d’Antiques Roadshow. Enfin, des émissions d’actualité comiques comme Mock the Week et des jeux télévisés comme IQ sont également disponibles en streaming.

Spectacles originaux de BritBox

Jusqu’à présent, BritBox n’a qu’une seule émission exclusive sur le service. The Bletchley Circle: San Francisco est une spin-off de The Bletchley Circle, centrée sur les femmes qui ont servi de briseurs de code pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont ensuite utilisé leurs compétences pour résoudre le crime après le trajet. Le spin-off suit deux de ces femmes de la série originale alors qu’elles déménagent à San Francisco pour résoudre à nouveau les crimes. La première saison est disponible et une deuxième saison devrait être lancée en 2020.