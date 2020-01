Qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser dans vos applications

Le SDK de jeux Android est un nouvel ensemble de bibliothèques de Google, conçu pour faciliter un meilleur développement de jeux. Ou du moins, c’est ce qu’il promet d’être dans un avenir pas trop lointain. Pour le moment, le SDK Android Game n’est en fait qu’une seule bibliothèque: la Android Frame Pacing Library, apparemment également connue sous le nom de «Swappy».

L’annonce est intervenue début décembre 2019 et pourrait être considérée comme une inclusion attendue depuis longtemps. Espérons que les futures itérations aideront à rationaliser le processus de développement de jeux, permettant aux développeurs de concevoir et de publier plus rapidement des jeux de réflexion, des jeux de plateforme ou même des titres 3D sans s’appuyer sur des moteurs tiers comme Unity et Unreal.

Ce message sera mis à jour fréquemment à mesure que de nouveaux éléments sont ajoutés au SDK de jeu Android, alors marquez cette page dans vos favoris et revenez. Pour l’instant, nous allons jeter un œil à la bibliothèque Frame Pacing.

Fonctionnement de la bibliothèque Frame Pacing

Cette bibliothèque est conçue pour aider les jeux à maintenir une fréquence d’images stable avec une latence d’entrée minimale. Pour ce faire, il synchronise la boucle de rendu du jeu avec le sous-système d’affichage et le matériel du système d’exploitation. Le sous-système d’affichage vise à réduire les déchirures qui peuvent parfois se produire lorsque le matériel passe d’une trame à une autre à mi-chemin d’une mise à jour. Pour ce faire, il met en mémoire tampon les trames précédentes, détecte les soumissions tardives et répète l’affichage de ces trames précédentes si une trame tardive est détectée.

Cependant, cela peut permettre des décalages de synchronisation qui entraînent des temps d’affichage de trame incohérents. Par exemple, si une image est rendue plus rapidement, cela peut raccourcir le temps que l’image précédente passe à l’écran. Si le rendu des images prend trop de temps, il peut être présenté pour une image supplémentaire.

La bibliothèque Frame Pacing résout ces problèmes à l’aide de l’API Android Choreographer afin de synchroniser le jeu avec le sous-système d’affichage. Il y parvient en utilisant une extension d’horodatage de présentation sur les API OpenGL et Vulkan, qui garantit que les images sont présentées au bon moment. Il utilise également des clôtures de synchronisation afin d’éviter le bourrage de tampon. Plusieurs taux de rafraîchissement sont également pris en charge, permettant aux développeurs de cibler différents types d’appareils – y compris les écrans à 90 Hz et 120 Hz – et des options de personnalisation. Les temps de présentation des images sont automatiquement ajustés pour tenir compte du matériel de l’appareil.

Comment utiliser la bibliothèque de stimulation de trame du SDK du jeu Android

Si votre jeu utilise Vulkan sur OpenGL, vous pourrez utiliser cette bibliothèque. Pour ce faire, vous devez d’abord télécharger le SDK du jeu Android ici.

Pour voir comment cela fonctionne, vous pouvez également télécharger l’exemple Bouncy Ball ici pour tester avec OpenGL. Vous pouvez trouver des instructions pour Vulkan ici. Ouvrez le projet, puis exécutez l’application pour vous assurer qu’elle fonctionne.

Ensuite, liez le projet à la bibliothèque. Pour les bibliothèques statiques, faites-le en ajoutant gamesdk / include au compilateur incluent les chemins, et swappy / swappyGL.h pour l’intégration avec OpenGL ES. Dans la plupart des cas, le fichier d’en-tête contiendra toutes les fonctions nécessaires.

Enfin, ajoutez le chemin suivant à vos chemins de bibliothèque de l’éditeur de liens:

gamesdk / libs /architecture_APIapiLevel_NDKndkVersion_stlVersion_Libération

Bien sûr, vous allez échanger le texte en gras pour la version de processeur / NDK appropriée, etc.

Initialisez une instance de Android Frame Pacing en utilisant:

void SwappyGL_init (JNIEnv * env, jactivity jobject);

Et détruisez ladite instance avec:

void SwappyGL_destroy ();

Maintenant, les fonctions suivantes vous permettront de configurer vos intervalles de swap et périodes de rafraîchissement:

void SwappyGL_setSwapIntervalNS (uint64_t swap_ns);

void SwappyGL_setFenceTimeoutNS (uint64_t fence_timeout_ns);

void SwappyGL_setUseAffinity (bool tf);

Appelez-les immédiatement après avoir initialisé SwappyGL_init (), qui doit être aussi proche que possible du lancement de votre moteur. Passez la durée du cadre dans SwappyGL_setSwapIntervalNS () en utilisant le SWAPPY_SWAP_60FPS, SWAPPY_SWAP_30FPS, ou SWAPPY_SWAP_20FPS constantes (le cas échéant).

Effectuez maintenant l’échange de trame à l’aide de bool SwappyGL_swap (affichage EGLDisplay, surface EGLSurface). Cela enveloppe la eglSwapBuffers () utilisée par Open GL ES, vous devez donc remplacer toutes les instances par la nouvelle version.

Vous pouvez vérifier que Frame Pacing a été activé à tout moment en utilisant bool SwappyGL_isEnabled ().

Pour des instructions plus détaillées sur l’utilisation de la bibliothèque de stimulation de cadre, consultez sa page officielle du guide du développeur Android.

Utilisation du SDK de jeu Android dans Unity

La bibliothèque Frame Pacing est également incluse dans la version Unity 2019.2 et supérieure. Cochez simplement la case Frame Pacing optimisée dans les paramètres Android et vous activerez automatiquement des fréquences d’images plus fluides pour vos jeux.

Encore une fois, Unity facilite la vie des développeurs de jeux!

Regarder vers l’avant

Personnellement, je pense qu’il est grand temps que Google donne de l’amour aux développeurs de jeux, donc je vois cela comme une chose très positive. La bibliothèque Frame Pacing elle-même est également susceptible d’être un ajout bienvenu, en particulier pour les jeux plus exigeants qui cherchent à offrir des fréquences d’images fluides. C’est un petit début cependant, j’ai donc les doigts croisés pour quelques bibliothèques plus largement utiles qui feront leurs débuts avec Android Game SDK bientôt.

Plus d’articles sur le développement Android