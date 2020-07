Qu’est-ce que c’est et existe-t-il une alternative Android?

Apple Car Keys a été annoncé lors de la WWDC 2020. Pour ceux qui ne le savent pas, Car Keys est une nouvelle fonctionnalité iOS 14 qui vous permet de déverrouiller votre voiture à l’aide d’un iPhone.

Crédit: Robert Triggs / Android Authority

Il n’y a pas encore une tonne de support pour cela, mais les fonctionnalités sont plutôt cool. Vous pouvez envoyer votre clé de voiture via l’application Messages et vous pouvez restreindre certaines fonctions de la voiture avec une clé partagée. Il fonctionne également hors ligne car il est basé sur NFC. Les futures itérations peuvent même utiliser une connectivité sans fil différente pour déverrouiller la voiture avec le téléphone dans votre poche.

Naturellement, les utilisateurs d’Android sont probablement curieux de savoir s’il y aura un équivalent pour les meilleurs téléphones Android. De nombreuses applications de clés de voiture sont déjà disponibles, l’approche unique d’Apple est en avance sur la concurrence. Heureusement, il ne semble pas que la fonctionnalité Apple Car Keys soit tout ce que les utilisateurs d’Android ne peuvent pas avoir aussi.

Que fait Apple Car Keys qui le rend spécial?



Pour commencer, la solution d’Apple dépasse de nombreuses tendances. Beaucoup de technologies intelligentes nécessitent le cloud et, par conséquent, une connexion de données constante. Les clés de voiture Apple n’ont pas besoin de ces choses. La technologie NFC est disponible même hors ligne afin que vous puissiez déverrouiller votre voiture n’importe où, même si un garage souterrain ou d’autres endroits où la connexion est irrégulière. Cela le rend déjà meilleur que certaines solutions de constructeurs automobiles, car toutes ces solutions nécessitent un accès au serveur.

Certaines autres fonctionnalités uniques incluent la prise en charge complète d’Apple Watch, vous n’avez donc même pas besoin de sortir votre téléphone de votre poche si vous avez également la montre. Vous n’avez pas non plus besoin d’une application iOS Car Keys pour le faire fonctionner – elle peut soit s’asseoir dans Wallet ou simplement s’activer dès que vous passez votre iPhone sur le verrou de votre voiture (tant qu’il est compatible avec Apple Car Keys, bien sûr) . Enfin, Apple dispose d’une API pour cela et ne dépend pas des applications ou des services des constructeurs automobiles. Même les solutions Android comme l’application officielle Tesla nécessitent une application tierce pour que tout fonctionne.

Le seul inconvénient est que le nombre de voitures compatibles Apple Car Keys sera limité à une poignée de véhicules BMW au lancement. Le support devrait s’améliorer avec le temps.

La solution et l’exécution d’Apple sont toutes deux extrêmement propres. Tout se déroule sur ou près de votre personne sans aucun accès au cloud ni astuces spéciales. Il vous suffit d’appuyer sur votre téléphone ou de regarder une voiture et un boom pris en charge, la voiture est déverrouillée. Il est difficile de critiquer cela à n’importe quel niveau. La bonne nouvelle est que cette technologie ne sera probablement pas limitée uniquement à Apple.

Vous pouvez déjà le faire avec NFC

NFC est une plateforme étonnamment robuste. Vous pouvez acheter des autocollants NFC vierges et des étiquettes NFC vierges sur Amazon. De là, vous obtenez une application comme NFC Tools et vous partez pour les courses. Vous pouvez basculer entre différents paramètres, ajouter différents bits d’informations et même créer vos propres commandes avec quelque chose comme Tasker.

Le problème est que la barrière à l’entrée est assez élevée. Jouer avec les balises et les applications NFC est un peu pénible si vous ne l’avez jamais fait auparavant. Ceux qui ont plus d’expérience pourraient très facilement créer un déverrouilleur de voiture NFC personnalisé avec cette méthode, mais cela nécessite un KeyDuino (une carte de développement Arduino avec NFC intégré), une connaissance du code open source et un certain savoir-faire DIY.

La technologie NFC dans les voitures est encore assez nouvelle, mais elle n’a certainement pas commencé avec Apple et ne se terminera certainement pas avec Apple.

Cela ne vaut pas vraiment la peine pour les gens qui ne connaissent pas ce genre de choses, mais la technologie est déjà plus accessible. Tesla a été parmi les premiers à résoudre le problème, car vous pouvez utiliser NFC pour déverrouiller votre Tesla via son application. En d’autres termes, cette technologie arrivait, qu’Apple l’ait apportée ou non. La question est de savoir si Android suit ou non l’intégration au niveau du système d’exploitation ou si c’est aux développeurs d’applications de nous la proposer à tous. Ce n’est pas une question de si, c’est une question de quand.

NFC n’est qu’une option



De nombreux constructeurs automobiles, y compris ceux mentionnés ci-dessus, ont des applications qui vous permettent de déverrouiller votre téléphone via une connexion réseau. Vous pouvez également obtenir des composants tiers qui effectuent plus ou moins la même tâche, tels que MoboKey ​​et Viper SmartStart. Des applications et des services comme ceux-ci utilisent Bluetooth Low Energy ou une connexion de données mobile sur un serveur pour démarrer votre voiture et faire toutes sortes d’autres choses.

Crédit: Car Connectivity Consortium

Sur le bas de gamme, vous pouvez déverrouiller et démarrer à distance votre voiture. Les options haut de gamme vous permettent d’activer les commandes de climatisation, de voir le dernier endroit où vous vous êtes garé, de vérifier les diagnostics et, si votre véhicule le prend en charge, même de quitter la place de stationnement et de venir vous trouver. Les options haut de gamme sont beaucoup plus difficiles à trouver et beaucoup plus coûteuses à installer.

De nombreux constructeurs automobiles, notamment Ford, Chevrolet et Hyundai (via Blue Link) ont également des applications qui vous permettent de déverrouiller votre téléphone via une connexion réseau. Cependant, NFC est certainement la meilleure technologie pour une méthode manuelle hors ligne. Il suffit d’appuyer sur votre voiture au bon endroit pour l’ouvrir est une astuce intéressante et il est plus facile de retirer un téléphone que ce ne sont vos clés la moitié du temps. Cependant, avec Bluetooth Low Energy en particulier, nous finirons par monter dans la voiture et partir aussi longtemps que nos téléphones seront sur nous. Ce n’est pas une supposition sauvage non plus. Il y a des entreprises qui travaillent actuellement sur cette technologie.

Le consortium Car Connectivity



Entrez dans le Car Connectivity Consortium, un groupe d’entreprises automobiles et technologiques. L’objectif du groupe est de standardiser la technologie dans chaque voiture afin que tout le monde puisse vivre une expérience similaire. Le groupe a été créé en 2011 dans le but explicite d’utiliser les nouvelles technologies d’aujourd’hui telles que NFC, Bluetooth, etc. pour une utilisation dans les voitures. En fait, son communiqué de presse annonce spécifiquement la NFC.

Crédit: Car Connectivity Consortium

Le Consortium n’a pas passé les neuf dernières années à ne rien faire. Ils ont finalisé la version 2.0 de la clé numérique en mai dernier – une méthode normalisée et sécurisée pour les propriétaires de véhicules d’utiliser leurs propres appareils mobiles comme clé numérique, spécifiquement via NFC. Nous sommes relativement certains qu’Apple Car Keys utilise Digital Key Release 2.0 car les spécifications et l’utilisation sont très similaires.

Il est probable qu’Apple utilise une méthode standardisée pour les clés de voiture, ce qui signifie que d’autres plates-formes devraient également l’obtenir.

Il est probable que les utilisateurs d’Android auront éventuellement accès à cette technologie, car il s’agit d’une normalisation similaire à l’USB-C ou à la prise casque. Il peut ne pas être dans le système d’exploitation pour les utilisateurs d’Android, mais certainement sous forme d’application au minimum. Le Consortium dispose déjà d’un site Web pour les développeurs d’applications afin d’intégrer la technologie automobile agnostique au système d’exploitation.

La nouvelle la plus excitante est Digital Key Release 3.0, qui devrait inclure la prise en charge de plusieurs méthodes de connectivité telles que Bluetooth Low Energy et d’autres connexions. Il devrait vous permettre de déverrouiller votre voiture sans jamais toucher votre smartphone. Les deux communiqueront simplement sans fil lorsque vous serez assez près pour déverrouiller (et même potentiellement démarrer) la voiture sans votre intervention.

En d’autres termes, la technologie ne s’arrêtera pas au NFC et devrait également facilement arriver aux appareils non Apple. Entre les solutions Bluetooth Low Energy et NFC, vous n’aurez peut-être plus jamais besoin d’un porte-clés.

Les clés de voiture Apple changent sans aucun doute la donne pour les propriétaires de voitures. C’est bien plus simple que d’utiliser vos clés, à moins que vous ne disposiez de ces systèmes d’entrée sans clé. Plus de constructeurs automobiles doivent prendre en charge la technologie et, bien sûr, Android doit également le faire. Cependant, sur la base des informations disponibles, nous ne voyons aucune raison de croire que les utilisateurs d’Android n’obtiendront pas quelque chose comme des clés de voiture dans un an ou deux. Ce n’est pas une question de si, c’est une question de quand.

