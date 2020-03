Qu’est-ce que Hayu? Notre regard sur le service de streaming de télé-réalité

La télévision est l’une des plus grandes exportations des États-Unis. Cela comprend des émissions de télé-réalité où vous pouvez voir des femmes au foyer, des agents immobiliers, des chefs et d’autres vivre leur vie et les uns avec les autres. Si vous ne vivez pas aux États-Unis, vous pourrez peut-être consulter des centaines d’émissions de téléréalité via le service de streaming Hayu.

Qu’est-ce que Hayu?

Lancé en 2016 par l’unité NBCUniversal de Comcast, Hayu est un service de streaming avec plus de 250 émissions de téléréalité en provenance des États-Unis. Le service propose actuellement des émissions diffusées avec les derniers épisodes qui apparaissent le même jour qu’ils sont diffusés aux États-Unis. Le service n’est disponible qu’au Canada, en Australie et dans certaines régions d’Asie et d’Europe.

Où Hayu est-il disponible?

Le service est disponible en streaming depuis les pays et territoires suivants:

Royaume-UniIrlandeAustralieDanemarkSuèdeNorvègeFinlandeCanadaLuxembourgPays-BasBelgiquePhilippinesSingapourHong Kong

Quelles plateformes de streaming prennent en charge le service?

Hayu est disponible pour les appareils Android, iOS et Apple TV ainsi que les décodeurs et téléviseurs intelligents Roku, Amazon Fire TV et Android TV. Il est également disponible sur le site Web Hayu.com. En outre, le service est également disponible pour une variété d’autres services de télévision par câble dans ses territoires pris en charge. Vous pouvez vérifier quelles plateformes sont disponibles dans votre pays sur le site Web de Hayu. Veuillez noter que toutes les plateformes prises en charge ne sont pas disponibles dans tous les pays de Hayu.

Quel est le prix d’un abonnement Hayu?

Selon l’endroit où vous vivez, le prix du service sera différent. Voici les prix d’abonnement mensuels actuels pour Hayu:

Royaume-Uni: 4,99 £ par moisIrlande: 5,99 € par moisAustralie: 6,99 $ AUD par moisCanada: 5,99 $ CAD par moisNorvège: 49 NOK par moisSuède: 49 SEK par moisDanemark: DKK49 par moisFinlande: 4,99 € par moisPays-Bas 5,99 € par moisBelgique 5,99 € par moisLuxembourg Hong Kong 40 $ HK par mois (hayu.com) / 38 $ HK par mois (iTunes) Singapour 4,99 $ SG par mois (hayu.com) / 4,98 $ SG par mois (iTunes) Philippines 149 ₹ par mois ou 49 ₹ par semaine

Puis-je regarder Hayu gratuitement?

Oui! Hayu offre un essai gratuit très généreux de 30 jours lors de votre première inscription. Vous pouvez annuler le service avant la fin de l’essai et vous ne serez pas facturé.

Que puis-je regarder sur le service?

Si vous êtes un fan de télé-réalité, Hayu vous tiendra occupé avec plus de 250 émissions à diffuser. Si vous êtes un fidèle spectateur de la franchise Real Housewives, vous pouvez regarder toutes les émissions, ainsi que leurs nombreuses retombées comme Vanderpump Rules et Bethenny Ever After. Vous pouvez également regarder des épisodes classiques et actuels de Keeping up with the Kardashians, ainsi que toutes ses séries dérivées.

Des spectacles de compétition sont également disponibles sur le service, notamment la série Top Chef et ses spin-offs comme Top Chef Junior. De véritables émissions de crime comme In Ice Cold Blood peuvent également être diffusées, tout comme de nombreuses émissions de vente, d’amélioration et de conception de maisons comme les nombreuses émissions de Million Dollar Listing.

Si vous vivez au Canada, en Australie et dans certaines parties de l’Europe et de l’Asie, et que vous aimez aussi les téléréalités américaines, Hayu est pour vous. Le service de streaming propose plus de 250 émissions de téléréalité, y compris la série Real Housewives, et propose le même jour de nouveaux épisodes pour les séries en cours de diffusion.