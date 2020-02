Qu’est-ce que iCloud? Un guide pour comprendre le service de synchronisation et de stockage d’Apple

Apple iCloud a parcouru un long chemin depuis son lancement fin 2011. Le service de stockage et de cloud computing comprend des fonctionnalités utiles visant à faciliter l’accès à vos fichiers préférés sur plusieurs appareils. Si vous êtes nouveau dans l’écosystème Apple, cet article est pour vous! Vous en apprendrez plus sur iCloud et ses avantages.

iCloud: une introduction

Apple iCloud est bien plus qu’une solution de sauvegarde, bien que ce soit un composant essentiel. Lorsqu’il est activé, iCloud Backup enregistre automatiquement les informations de votre iPhone, iPad ou iPod touch. Ce processus se produit tous les soirs chaque fois que votre appareil est allumé, verrouillé, connecté à une source d’alimentation et utilise une connexion Wi-Fi.

Les informations collectées pour iCloud Backup comprennent:

Données d’application

Sauvegardes Apple Watch

Réglages de l’appareil

Écran d’accueil et organisation des applications

Historique des achats auprès des services Apple, comme votre musique, vos films, vos émissions de télévision, vos applications et vos livres

Des sonneries

Mot de passe de la messagerie vocale visuelle

Utiliser ces données

Apple iCloud Backup est destiné à vous aider à restaurer un appareil existant en cas d’urgence ou à configurer un nouvel appareil.

Messages dans iCloud et iCloud Photos

À partir d’iOS 11.4, Apple a introduit Messages dans iCloud, qui crypte automatiquement vos messages iMessage et SMS, puis les synchronise entre vos appareils Apple. L’outil vous permet également de stocker vos messages, photos et autres pièces jointes dans iCloud, ce qui vous aide à économiser de l’espace de stockage local.

iCloud Photos, en revanche, vous permet de stocker en toute sécurité vos photos et vidéos, puis d’y accéder à partir de vos différents appareils Apple, y compris iPhone, iPad, iPad touch, Mac, Apple TV et iCloud.com.

Les messages dans iCloud et iCloud Photos ne font pas partie de la sauvegarde iCloud régulière. Au lieu de cela, les fichiers sont enregistrés et mis à jour en temps réel sur le cloud chaque fois que vos appareils sont connectés à une connexion Wi-Fi.

Qu’en est-il d’iCloud Drive?

Les documents que vous stockez dans iCloud Drive restent à jour sur tous vos appareils, et vous pouvez y accéder depuis votre iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou PC, et sur iCloud.com. Ces fichiers peuvent inclure vos contacts, calendriers, signets, courrier, notes, mémos vocaux, photos partagées, données de santé et historique des appels. Il comprend également les fichiers que vous envoyez directement à iCloud Drive à partir de l’un de vos appareils pris en charge.

Vous devez probablement payer

Toute personne possédant un compte iCloud bénéficie de 5 Go de stockage gratuit, que vous pouvez utiliser pour la sauvegarde iCloud, les messages dans iCloud, les photos iCloud et iCloud Drive. La plupart des iPhones et iPads d’entrée de gamme sont désormais livrés avec au moins 64 Go d’espace de stockage, ce qui suggère que 5 Go de stockage iCloud ne sont pas suffisants pour la plupart des utilisateurs.

Vous pouvez augmenter la quantité de stockage iCloud disponible à tout moment en sélectionnant l’un des plans suivants:

50 Go, 0,99 $ par mois

200 Go, 2,99 $ par mois

2 To, 9,99 $ par mois

Si vous utilisez le partage familial Apple, les plans de 200 Go et 2 To peuvent être partagés avec les membres de la famille. Dans l’exemple ci-dessous, un plan de 2 To est partagé:

Quelle quantité de stockage est-ce que j’utilise?

Vous pouvez trouver votre stockage iCloud actuel sur votre appareil mobile en suivant ces étapes:

Appuyez sur le Réglages sur votre iPhone ou iPad.

Appuyez sur le Bannière d’identification Apple en haut de l’écran.

Robinet iCloud.

Robinet Gérer un espace de rangement.

Source: iMore

Sur la page Gérer le stockage, vous verrez les informations suivantes:

Qu’est-ce qu’un identifiant Apple?

Un identifiant Apple vous permet de télécharger du contenu à partir d’iTunes et de l’App Store. Il vous permet également de synchroniser vos informations via iCloud et active FaceTime et iMessage sur plusieurs appareils. Il n’est pas obligatoire de s’inscrire pour un identifiant Apple si vous souhaitez utiliser un appareil Apple, mais il est essentiel de tirer le meilleur parti de votre iPhone et iPad.

Des questions?

Avez-vous d’autres questions sur iCloud? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

