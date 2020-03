Qu’est-ce que la Funimation? Voici tout ce que vous devez savoir

Vous cherchez une nouvelle série d’anime ou espérez revoir de vieux favoris? Il y a quelques services de streaming avec lesquels vous voudrez vous familiariser intensément. La funimation en fait partie. La société existe depuis un certain temps, en partie responsable de la résurgence de l’anime aux États-Unis au milieu des années 90, avant de faire l’inévitable saut dans le streaming. Voici tout ce que vous devez savoir sur Funimation!

Qu’est-ce que la Funimation?

Funimation est une société de divertissement basée aux États-Unis, impliquée dans la distribution de diverses séries animées. La société est également à l’avant-garde du doublage d’anime, une grande partie de son contenu exclusif étant doublée très rapidement en anglais.

Les fans d’anime se souviendront avec enthousiasme de Funimation en tant que société qui a ramené la version doublée de Dragonball Z au Cartoon Network dans les années 90 et a suscité un regain d’intérêt pour la forme d’art. Étant donné l’état actuel du monde du divertissement, il n’est pas surprenant que Funimation soit finalement passé au streaming vidéo. Parallèlement à cela, le site Web propose également de nombreux produits que vous pouvez acheter, allant des t-shirts et des figurines aux coffrets DVD et Blu Ray.

Vous pouvez facilement accéder à tout le contenu de Funimation, y compris une flopée de nouvelles et anciennes séries exclusives, sur presque tous les appareils. Son catalogue est particulièrement intéressant si vous cherchez à regarder avec nostalgie des séries animées populaires mais anciennes. Cela dit, le portefeuille de nouvelles émissions du service s’améliore de jour en jour. C’est aussi le meilleur endroit où aller si vous préférez les “dubs” (émissions doublées en anglais) aux “subs” (comédiens et sous-titres japonais originaux).

Combien coûte un abonnement Funimation?

Funimation a maintenant trois plans d’abonnement à choisir. Vous pouvez également profiter d’un essai de 14 jours avant que votre premier paiement ne soit débité. C’est plus que suffisant pour voir si l’application vous convient. Enfin, vous pouvez également vous inscrire à un compte gratuit, même si vous n’avez pas accès au catalogue complet et devez gérer les annonces.

Prime:Le plan Premium est au prix de 5,99 $ par mois ou 59,99 $ par an, ce qui vous permet d’accéder sans publicité à l’intégralité de la bibliothèque Funimation sur la plupart des appareils et plates-formes.Vous avez accès à du contenu doublé et sous-lit.Vous pouvez simultanément diffuser sur 2 écrans.Premium Plus:L’abonnement Premium Plus vous coûtera 7,99 $ par mois ou 79,99 $ par an.Cela comprend tout ce que vous obtenez avec le plan Premium.Vous bénéficiez également d’une prise en charge pour la visualisation hors ligne sur les appareils mobiles.Vous avez un accès anticipé aux ventes spéciales de la boutique Funimation. Vous bénéficiez également de la livraison gratuite sur toutes les commandes supérieures à 20 $ .Vous avez accès à des événements et des offres exclusifs réservés aux membres. La diffusion simultanée sur un maximum de 5 écrans est autorisée.Premium Plus Ultra:Seul un abonnement annuel au plan Premium Plus Ultra est disponible, au prix de 99,99 $ .Il comprend tout ce qui est disponible avec Premium Plus.En plus, vous obtiendrez 2 locations gratuites par an.L’expédition est gratuite sur toutes les commandes sans valeur d’achat minimale. Vous recevrez également un cadeau d’anniversaire annuel.

Où Funimation Now est-il disponible?

L’accès aux applications Funimation Now et au site Web n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Comment s’inscrire à Funimation?

L’inscription à Funimation est un processus généralement rapide et facile. Vous pouvez le faire sur l’application mobile ou sur le site Web et appuyez sur «Commencez votre essai gratuit» pour commencer. Choisissez un plan d’abonnement et créez un compte avec une adresse e-mail et un mot de passe. Vous avez également la possibilité de vous inscrire via Facebook. Vous devrez fournir un numéro de carte de crédit ou configurer le paiement via Paypal pour terminer le processus d’inscription. Cependant, vous ne serez facturé qu’après la fin de la période d’essai de 14 jours.

Si vous souhaitez essayer un compte gratuit, avec des publicités et une section limitée d’émissions, vous le trouverez à la fin de la page sur le site Web ou au bas de la page de l’application. Configurez simplement vos identifiants de connexion avec une adresse e-mail et un mot de passe et vous êtes prêt à partir.

Quelles plateformes et appareils prennent en charge Funimation Now?

Vous n’aurez certainement pas trop de mal à regarder l’anime sur Funimation Now car presque tous les appareils et plates-formes sont pris en charge. Vous pouvez également profiter d’un accès direct à tous les spectacles et films sur le site Web de Funimation.

Mobile: Android, iOS, Amazon KindleSmart TV: Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Roku, Samsung smart TV, LG smart TVConsoles de jeu: PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One

Funimation et Hulu

Un récent partenariat entre Funimation et Hulu est une excellente nouvelle pour quiconque est déjà abonné à ce dernier. En fait, vous remarquerez que bon nombre des émissions répertoriées dans notre tour d’horizon des meilleures séries animées sur Hulu sont via Funimation. Bien sûr, tout ce qui est disponible sur Hulu sera également disponible sur Funimation en premier et il n’y aura rien qui sera une exclusivité Hulu.

Meilleur anime sur Funimation

Il y a beaucoup à regarder sur Funimation, mais voici quelques-uns de nos favoris:

My Hero Academia – My Hero Academia est un shounen d’action-aventure et l’une des séries les plus populaires. L’histoire suit Izuku, qui est né tout à fait normal dans un monde où plus de 80% de la population possède une sorte de superpuissance. Il s’inscrit toujours dans une académie de héros et un jour, son idole change sa vie pour le mieux.Fullmetal Alchemist: Brotherhood –Il suit l’histoire de deux frères défigurés, Edward et Alphonse, alors qu’ils expérimentent la magie interdite, découvrent des intrigues sinistres et traquent la pierre philosophale. La série a été créée pour la première fois en 2009 et a connu une série de 64 épisodes. Il résiste définitivement et est une excellente montre pour les fans du manga original car il le suit de près. Ce spectacle est également destiné à un public plus mature.Dragon Ball –Funimation a toute la collection Dragon Ball, y compris les Dragon Ball, Z et Super réguliers. L’émission suit Goku et ses amis et sa famille et leur voyage pour devenir les saiyans les plus forts du monde. Je suis personnellement un plus grand fan de la série Dragon Ball Z car elle présente des personnages adultes et plus matures.L’attaque des Titans –Attack on Titan est un autre favori personnel et une série animée extrêmement populaire. Il se déroule dans un monde où les gens vivent derrière des murs et ont peur des Titans mangeurs d’hommes qui se trouvent au-delà. L’histoire suit un homme qui jure de se venger après que les humanoïdes géants ont détruit sa ville natale et blessé sa famille. Il est rapide et même la série et le film de 59 épisodes semblent dignes de frénésie.

Êtes-vous inscrit à Funimation? Quels sont vos émissions et films d’anime préférés sur l’application? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous!