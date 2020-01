Qu’est-ce que la limitation de l’iPhone et pourquoi cela se produit-il?

Lorsque votre iPhone était encore brillant et nouveau, sa vitesse semblait irréelle. Maintenant, quelques années plus tard, il semble lent et désagréable à utiliser. Est-ce juste votre imagination? Peut-être, mais vous pouvez également rencontrer une limitation de l’iPhone.

Depuis 2017, Apple a admis la pratique de la limitation de l’iPhone. Cela a entraîné des réclamations importantes contre Apple, donc c’est clairement un problème. Mais qu’est-ce que l’iPhone étrangle exactement?

iPhone étrangler en un mot

Le terme «étranglement» fait généralement référence à une réduction des performances du système en dessous de ce pour quoi les composants ont été conçus. Habituellement, cela se produit pour éviter une surchauffe, comme c’est le cas avec les MacBook d’Apple.

Ce n’est cependant pas la raison pour laquelle la limitation se produit avec les iPhones en général. La limitation dont nous parlons ici est une réduction délibérée des performances du téléphone – généralement avec des téléphones qui ont quelques années sous la ceinture.

Pourquoi Apple étrangle ses téléphones?

Bien qu’il ne soit pas amusant d’avoir soudainement un téléphone qui fonctionne à une fraction de son propre niveau de performance, il y a une raison particulière pour laquelle les iPhones sont ralentis au-delà d’un certain âge.

Tout se résume à la technologie de la batterie lithium-ion qui alimente la plupart des appareils intelligents. La plupart des gens savent que la capacité de ces batteries diminue à mesure que les cycles de charge s’accumulent. Cependant, ce n’est pas la seule façon dont la batterie se dégrade. Il perd également progressivement sa capacité à fournir une puissance de pointe lorsque les processeurs du téléphone le demandent.

Apple a créé un algorithme logiciel qui limite le système afin de limiter la demande de puissance de pointe. Sinon, le téléphone court le risque de s’arrêter tout simplement.

En 2017, la société a proposé une déclaration complète expliquant pourquoi elle le faisait:

Notre objectif est de fournir la meilleure expérience aux clients, ce qui inclut des performances globales et une prolongation de la durée de vie de leurs appareils. Les batteries au lithium-ion deviennent moins capables de répondre aux demandes de courant de pointe lorsqu’elles sont froides, que leur charge est faible ou qu’elles vieillissent avec le temps, ce qui peut entraîner un arrêt inattendu de l’appareil pour protéger ses composants électroniques.

L’année dernière, nous avons publié une fonctionnalité pour iPhone 6, iPhone 6s et iPhone SE pour lisser les pics instantanés uniquement lorsque cela est nécessaire pour empêcher l’appareil de s’éteindre de manière inattendue dans ces conditions. Nous avons maintenant étendu cette fonctionnalité à l’iPhone 7 avec iOS 11.2 et prévoyons d’ajouter la prise en charge d’autres produits à l’avenir.

Que puis-je faire à ce sujet?

À la lumière de la controverse, Apple a décidé de laisser les utilisateurs désactiver manuellement la limitation du téléphone depuis iOS 11.3 à l’aide de la fonction d’intégrité de la batterie. Sous Paramètres> Batterie, vous pouvez à la fois vérifier la capacité restante d’origine de la batterie et si votre batterie nécessite une limitation des performances de pointe.

Si votre téléphone est étranglé, il sera signalé ici, où vous verrez également l’option de le désactiver. À long terme, cependant, vous feriez mieux de remplacer la batterie (professionnellement) ou de passer à un nouveau téléphone. Assurez-vous de consulter notre guide sur les remplacements de batterie de l’iPhone, et si vous souhaitez opter pour cette dernière option, consultez notre guide complet sur la négociation de votre iPhone.

