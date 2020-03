Qu’est-ce que la macro photographie et comment puis-je le faire?

À un certain moment au cours de votre quête de photographie, vous rencontrerez le terme «macro photographie». Ce style de prise de vue est très populaire dans le monde de la photo et tout le monde semble s’émerveiller, mais qu’est-ce que c’est exactement et comment pouvez-vous vous amuser? Voyons tout sur la macro photographie.

Qu’est-ce que la macro photographie?

En résumé, la macro photographie fait référence à des images agrandies de très petites choses. Des exemples courants sont des images de bugs, dans lesquelles vous pouvez les voir avec autant de détails que vous pouvez même dire les minuscules cheveux, les yeux et d’autres détails souvent imperceptibles à l’œil nu. D’autres sujets populaires sont les fleurs, les yeux, les gouttelettes d’eau et une pléthore d’autres petits objets.

Edgar Cervantes

Alors que les règles sont devenues plus flexibles ces dernières années, une photo est placée dans la catégorie photographie macro lorsque le sujet a un rapport 1: 1 (ou plus) par rapport au capteur de votre appareil photo. Un rapport 1: 1 est atteint lorsque, par exemple, votre sujet mesure un pouce de longueur et qu’il couvre un pouce de votre capteur. Vous pouvez zoomer pour l’agrandir, mais les puristes croient que si vous effectuez un zoom arrière et que le sujet n’est plus «grandeur nature», l’image n’est plus sous le parapluie de la photographie macro. Certains permettent plus de liberté et croient qu’un rapport de 1: 2, 1: 3 ou même plus petit est acceptable.

Comment prendre des photos macro?

Choisir la bonne caméra et l’objectif

N’importe quel appareil photo effectuera une macro photographie tant qu’il pourra utiliser l’objectif approprié. Si vous voulez un appareil photo sans système d’objectif interchangeable, vous pouvez essayer d’en trouver un qui peut faire un grossissement 1: 1. Ils sont rares, mais ils sont là-bas, et certains téléphones sont également capables de cet exploit dans une certaine mesure.

Un facteur important à considérer est la taille du capteur. Alors que les capteurs plein format plus grands produisent généralement une meilleure imagerie globale, de nombreux photographes tirent parti des capteurs de recadrage comme l’APS-C ou des capteurs de plus petite taille. Les petits capteurs de recadrage ont un effet de zoom naturel, ce qui vous donne plus de distance de travail et vous permet de photographier des sujets de plus loin. Cela peut être utile car se rapprocher trop des petits animaux peut les effrayer. De plus, les capteurs de recadrage ont une plus grande profondeur de champ, ce qui vous permet d’avoir plus de sujet au point. Sans oublier la densité de pixels est généralement plus serrée, ce qui peut capturer plus de petits détails et textures.

Vous pouvez également souhaiter un objectif avec autant de focale que possible. Par exemple, un objectif de 200 mm est plus zoomé, ce qui accorde également une plus grande distance de travail, vous permettant de reculer davantage. Et si vous pouvez vous rapprocher sans conséquences, le sujet sera encore plus agrandi. En revanche, l’utilisation d’un objectif macro 105 mm vous obligera à vous rapprocher et / ou à réduire le sujet.

Quelle est la distance focale en photographie? Toutes vos questions ont répondu.

La photographie est pleine de termes fantaisistes et de science compliquée, mais nous sommes ici pour vous expliquer tout cela en termes plus simples. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur la distance focale. Ce terme est souvent lancé,…

Pour plus d’options d’objectif et de chances pour la photographie macro, nous recommandons un appareil photo reflex numérique ou sans miroir. Ceux-ci ont généralement beaucoup de bonnes options d’objectif macro. Selon la marque de votre appareil photo, vous pourriez même avoir une grande variété de choix de fabricants d’objectifs tiers comme Sigma et Tamron. Nikon et Canon ont généralement le plus grand nombre d’options d’objectifs.

Garder un œil sur l’ouverture

L’ouverture est un facteur très important à considérer, car il affecte la profondeur de champ. Nous avons un contenu spécial pour comprendre l’ouverture et la façon dont elle affecte les images, que vous devez lire avant d’aller de l’avant avec la macro photographie. En résumé, une ouverture plus serrée offre une plus grande profondeur de champ, ce qui signifie qu’une plus grande partie de l’image peut être mise au point et moins l’arrière-plan / premier plan sera flou.

La profondeur de champ devient très petite à mesure que le grossissement augmente, alors assurez-vous d’avoir ce que vous voulez au point. Laisser l’ouverture à f / 2,8 peut signifier ne pas avoir un bug entier au point, ce qui est bien si vous voulez seulement montrer son visage. Si vous souhaitez afficher tout le corps du bogue, vous souhaiterez peut-être tirer à f / 16 ou moins.

L’éclairage est la clé

En photographie, il faut toujours sacrifier quelque chose pour gagner quelque chose.

Edgar Cervantes

En photographie, il faut toujours sacrifier quelque chose pour gagner quelque chose. Une ouverture plus étroite signifie que moins de lumière pénètre dans le capteur de votre appareil photo. Cela peut être compensé par un ISO plus élevé, mais cela pourrait ajouter du bruit. Vous pouvez utiliser une vitesse d’obturation plus longue, mais cela pourrait ajouter un flou de mouvement à vos images, ce qui est courant lorsque vous combinez de très petits sujets avec des mains tremblantes et des bugs se déplaçant rapidement. Si vous ne pouvez pas photographier avec la lumière ambiante donnée, vous aurez besoin d’un éclairage artificiel. Faites juste attention à ne pas effrayer votre sujet avec des lumières fortes ou des flashs violents.

Voir? La macro photographie n’est pas aussi simple qu’il y paraît!

La mise au point peut être délicate

Gardez à l’esprit que la mise au point à des distances extrêmement proches est difficile car la profondeur de champ est très faible. Vous ne pouvez avoir que quelques millimètres de profondeur de champ même lorsque vous photographiez à f / 32. Cela signifie quelque chose d’aussi subtil qu’un battement de cœur peut détourner votre attention. Il est important de minimiser vos mouvements autant que possible, ce qui peut signifier retenir votre souffle et tirer entre les battements cardiaques.

En outre, selon votre sujet, vous souhaiterez peut-être passer à la mise au point manuelle. Parce que vos mouvements corporels peuvent détourner votre mise au point, les macro photographes préfèrent souvent simplement régler la distance focale, trouver la bonne exposition et laisser la bague de mise au point seule. N’oubliez pas que vous voulez minimiser les mouvements de la main pour obtenir une prise de vue stable, et dans de nombreux cas, le sujet bouge aussi! Une bonne solution consiste à laisser la mise au point près de votre niveau souhaité et à vous déplacer d’avant en arrière pour placer le point de mise au point au bon endroit.

Utilisez un trépied si possible

Beaucoup de ces problèmes sont résolus en stabilisant votre appareil photo avec un trépied. Vous pouvez ensuite utiliser une gâchette à distance ou régler une minuterie pour chaque tir et ne pas vous soucier des mouvements du corps. Cela peut être difficile à faire en fonction de votre sujet, mais cela améliorera certainement vos chances de prendre la bonne photo lorsque les conditions le permettront.

Avec ces conseils, assez de patience, le bon sujet et de nombreux clichés, vous pouvez vous aussi rejoindre la communauté de la photographie macro et montrer à tout le monde les minuscules vues que le monde a à offrir. Vous avez d’autres conseils? Partagez-les dans les commentaires, ainsi que vos photos macro!

