Qu’est-ce que la priorité d’ouverture et quand dois-je l’utiliser?

Les reflex numériques et autres appareils photo avancés ont une tonne de lettres, de symboles et de boutons étranges. Chaque photographe doit passer par la quête d’apprendre ce que fait chaque paramètre, et aujourd’hui nous parlons de la lettre “A” dans le cadran des modes de prise de vue (ou bouton, ou quoi que votre appareil photo puisse avoir). Cela représente la priorité d’ouverture et vous permettra d’économiser dans de nombreux scénarios de prise de vue.

Qu’est-ce que l’ouverture?

Commençons par expliquer ce qu’est l’ouverture elle-même. L’ouverture est définie par la taille de l’ouverture à travers laquelle la lumière peut pénétrer dans l’appareil photo. L’ouverture est mesurée en diaphragmes, qui est un rapport de la distance focale divisé par la taille d’ouverture. Plus le f-stop est petit, plus l’ouverture est large. Une ouverture f / 1,8 est plus large que f / 2,8, par exemple.

L’ouverture a un effet principal sur les photographies, qui modifie la profondeur de champ. L’utilisation d’une ouverture plus large, comme f / 1,8, créera une profondeur de champ plus petite. Cela améliorera le bokeh, qui est l’effet d’arrière-plan flou populaire sur les photos. Le resserrement de l’ouverture gardera davantage la mise au point.

Autres termes à connaître pour cet article:

Qu’est-ce que la priorité d’ouverture?

Maintenant que vous comprenez ce qu’est l’ouverture, il est temps de vous parler de la priorité d’ouverture. La plupart des appareils photo dotés de ce mode de prise de vue le qualifient de «A», et on le trouve généralement dans des boîtiers plus avancés comme les reflex numériques, les appareils photo sans miroir et les appareils photo point-and-shoot milieu de gamme et haut de gamme.

Le nom du mode explique exactement ce que fait la priorité d’ouverture: il donne la priorité à l’ouverture comme seul paramètre dont vous devez vous soucier. La priorité d’ouverture ressemble beaucoup au mode automatique, mais accorde un contrôle sur l’ouverture et automatise uniquement la vitesse d’obturation. Une fois votre ISO défini, l’appareil photo vous permettra d’ouvrir ou de fermer l’ouverture à l’aide d’un cadran. La vitesse d’obturation appropriée sera déterminée par le posemètre de l’appareil photo et réglée automatiquement pour vous.

Quand utiliser le mode de priorité d’ouverture

Les photographes aiment souvent avoir le contrôle de l’ouverture, car son effet principal est de changer la profondeur de champ, ce qui est un élément crucial pour garder vos sujets au point. Si vous laissez l’appareil photo décider de votre ouverture, vous risquez de vous retrouver avec trop ou trop peu de mise au point.

Edgar Cervantes

La priorité d’ouverture convient le mieux aux moments où vous voulez vous assurer d’avoir une profondeur de champ suffisante pour que votre sujet soit net (ce qui serait la plupart du temps). Je le recommande lorsque le photographe prend des photos dans un environnement dans lequel le sujet, l’arrière-plan et l’environnement changent souvent. Les événements, les mariages, les fêtes et la photographie de rue en sont des exemples évidents.

Prenons la photographie de rue comme sujet d’aujourd’hui, car elle couvre un large éventail de scénarios de prise de vue. Si vous photographiez une seule personne et que vous voulez un joli bokeh (arrière-plan flou), vous voudrez peut-être opter pour une grande ouverture. Promenez-vous dans la rue et maintenant vous voulez plusieurs véhicules intéressants au point; la priorité à l’ouverture facilite la fermeture de l’ouverture de votre appareil photo avec une seule molette sans se soucier de maintenir l’exposition correcte. L’appareil photo règle automatiquement la vitesse d’obturation.

Vous êtes maintenant au parc. C’est l’occasion idéale pour une photo de paysage. Vous voudrez peut-être vraiment fermer l’ouverture et tout mettre au point. Dans ce cas, il vous suffit de régler l’ouverture au réglage le plus serré et de laisser l’appareil photo s’exposer.

Quelque chose à garder à l’esprit

La seule chose dont vous devez vous soucier lorsque vous utilisez le mode de priorité d’ouverture est d’avoir suffisamment de lumière pour obtenir l’exposition ou l’effet souhaité. Des environnements plus sombres et des ouvertures plus étroites peuvent entraîner des vitesses d’obturation lentes, ce qui entraîne à son tour un flou de mouvement. Ce n’est peut-être pas bien d’avoir ceci si vous cherchez des photos nettes. De même, trop de lumière peut accélérer les vitesses d’obturation lorsque vous souhaitez utiliser le flou de mouvement comme effet.

Je m’en tiens au mode priorité à l’ouverture lorsque je sais qu’il y a suffisamment de lumière pour m’assurer que chaque photo est prise avec une vitesse d’obturation suffisamment rapide pour figer l’image. Soit ça, soit j’utilise un trépied et mon sujet est complètement statique. Pour tous les autres cas, je passe en mode manuel.

La priorité d’ouverture vous permet de vous concentrer sur ce qui compte

Qu’est-ce qui fait une bonne photographie? Il y a un niveau de technicité dans cet art, et la technologie aide certainement, mais tout bon photographe vous dira qu’une image de qualité est principalement mesurée par des actifs incorporels. La composition, la beauté relative, les expériences passées et le message ou les sentiments véhiculés par l’image sont bien plus importants que les niveaux de bruit, la plage dynamique ou même la détection de l’exposition parfaite. C’est pourquoi la priorité d’ouverture est un excellent outil.

Edgar Cervantes

La priorité à l’ouverture offre le meilleur du mode manuel tout en conservant le confort que procure la prise de vue automatique. Ce mode vous permet de contrôler l’appareil photo juste assez pour contrôler les paramètres. En même temps, cela vous permet de ne plus vous soucier tant des paramètres et de prêter plus d’attention à ce qui compte le plus, ce qui donne à votre image plus de cette profondeur intangible.

