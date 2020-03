Qu’est-ce que la stabilisation d’image? OIS, EIS et plus expliqués!

La technologie de la caméra pour smartphone est construite à partir de nombreuses pièces, des capteurs et des objectifs aux systèmes de focalisation laser. La stabilisation d’image est, de plus en plus, l’un des éléments constitutifs fondamentaux d’un excellent appareil photo pour smartphone.

La stabilisation d’image est importante pour bien stabiliser vos images. Sans cela, vos clichés et vos selfies deviennent un désordre flou et les vidéos semblent avoir été tournées pour un film B des années 80. Vous voyez, l’obturateur d’un appareil photo doit être ouvert pour capturer la lumière. Pendant ce temps, le moindre mouvement peut tacher votre image. Cela est particulièrement vrai lorsque l’obturateur est ouvert pendant une longue période, comme lors d’une prise de vue dans l’obscurité.

Le luxe de la stabilisation d’image est devenu une nécessité.

Les modes HDR et nuit étant plus répandus dans nos smartphones, le luxe de la stabilisation d’image est devenu une nécessité. Pratiquement tous les smartphones offrent une stabilisation d’image sur au moins un appareil photo. Cependant, il existe différents types de stabilisation d’image. Voici tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

Stabilisation optique de l’image (OIS)

OIS est une solution matérielle qui utilise un gyroscope à système micro-électromécanique (MEMS) pour détecter les mouvements et ajuster le système de caméra en conséquence. Par exemple, si vous tenez votre smartphone et que votre main se déplace légèrement vers la gauche, le système OIS le détecte et déplace légèrement la caméra vers la droite.

Ceci, étant une solution matérielle, ne nécessite aucun recadrage de l’image, ce qui signifie que le téléphone utilise une lecture complète du capteur pour capturer la photo. Un sous-produit de cela est la vidéo sans distorsion car vous n’obtenez pas l’effet de gelée qui provient de la stabilisation numérique. OIS crée également une vidéo beaucoup plus naturelle, car vous n’appliquez aucun effet à la vidéo.

Construire un bon matériel OIS n’est pas bon marché, ce qui augmente le coût de la nomenclature et signifie finalement que vous paierez plus cher pour votre smartphone équipé OIS. Il transforme également un élément généralement statique, le module de caméra, en une autre pièce mobile. C’est très rare, mais parfois les pièces mobiles d’un système OIS peuvent mal fonctionner.

OIS est un outil utile pour savoir si vous filmez des vidéos ou des photos. Il est particulièrement adapté dans les scénarios de faible éclairage, où l’obturateur de l’appareil photo peut être ouvert plus longtemps. Sans OIS, cela peut entraîner des photos floues en raison d’un léger mouvement de la main. Avec OIS activé, de légères secousses sont annulées, ce qui donne des photos plus nettes. Il en va de même pour les caméras téléobjectifs, où les plus petites secousses sont amplifiées en raison du champ de vision beaucoup plus étroit.

Continuer la lecture: OIS a expliqué!

Stabilisation électronique de l’image (EIS)

EIS est une tentative de faire ce que fait OIS, mais sans le matériel physique. Cela fonctionne en utilisant l’accéléromètre de votre smartphone pour détecter les petits mouvements. Le logiciel de la caméra interprète ces mouvements et aligne chaque image ensemble. Pour les images, cela est crucial dans les processus HDR et mode nuit, où l’appareil photo prend plusieurs photos dans un court laps de temps.

Pour la vidéo, le logiciel trouvera un point de contraste élevé et tentera de le garder dans la même partie de l’image. Des exemples plus modernes d’EIS utilisent l’apprentissage automatique pour détecter le sujet et verrouiller la stabilisation, en conséquence. Un compromis courant avec l’utilisation d’EIS est qu’il peut produire une distorsion d’apparence non naturelle à partir de légers changements de perspective. C’est ce qu’on appelle l’effet de gelée.

Comme exemple de changement de perspective. Un exemple du tampon de recadrage.



L’inconvénient le plus important de cette méthode de stabilisation est sans doute la récolte nécessaire au processus. Avec EIS activé, vous ne voyez plus le capteur complet dans la sortie. Les bords de l’image du capteur sont utilisés comme une zone tampon. L’image stabilisée peut être déplacée dans cette marge, en maintenant le sujet immobile dans le cadre. Sans la zone tampon, vous couperiez les bords de l’image pendant que la stabilisation se déplacerait.

Stabilisation d’image hybride (HIS)

HIS est, comme son nom l’indique, une combinaison à la fois d’OIS et d’EIS. C’est une bonne solution globale. OIS fournit la stabilisation matérielle de base, puis EIS est utilisé pour lisser davantage la séquence vidéo. En raison de l’avantage de l’OIS, le facteur de récolte de l’EIS n’a pas à être aussi extrême. Le tampon autour des bords de l’image peut être plus petit, ce qui entraîne un recadrage plus subtil et moins d’impact sur l’image finale.

Pour les images, il n’y a vraiment aucun avantage à un système hybride. La partie OIS assurera une prise de vue sans secousse dans tous les scénarios souhaités. Bien que l’EIS puisse être activé pour plus de stabilité avec le HDR et les photos de nuit à exposition multiple.

Si vous vous demandez à quoi ressemblent les résultats, voici un exemple du Pixel 2 de Google, qui a été le premier téléphone du géant Android à utiliser un système hybride OIS et EIS:

Et si l’hybride ne suffit pas?

Si vous n’êtes toujours pas satisfait de la fluidité de la séquence vidéo de votre smartphone, une dernière astuce serait d’utiliser un cardan. Ce sont essentiellement de gros gyroscopes qui, lorsqu’ils sont correctement équilibrés, gardent votre téléphone dans la même orientation. Les moteurs sont utilisés pour contrer le mouvement de vos mains en déplaçant la caméra dans la direction opposée. Cependant, les résultats ne sont pas toujours meilleurs que la stabilisation d’image de votre smartphone.

Les cardans offrent l’avantage supplémentaire de vous permettre de contrôler les moteurs pour créer des mouvements de panoramique et d’inclinaison fluides. Il y a généralement un joystick intégré dans la poignée pour permettre à l’utilisateur de manipuler les mouvements du cardan. Ces cardans coûtent entre 80 $ et 140 $ selon la marque, le modèle et le kit d’accessoires. C’est pas mal d’argent pour quelque chose qui ne rentrera certainement pas dans votre poche.

Continuer la lecture: Les meilleurs cardans de smartphone!

Ce que vous devez savoir sur la stabilisation d’image

Si vous voulez le meilleur des deux mondes, la méthid hybride est une évidence. Vous obtenez la stabilité naturelle en vidéo grâce à l’élément OIS et EIS s’occupe du reste. Heureusement, toutes les caméras principales des smartphones ont une certaine forme d’EIS, la majorité ayant également OIS. De nos jours, tant que vous dépensez de l’argent raisonnable, vous n’avez pas à vous soucier de la qualité de la stabilisation. Des choses comme la plage dynamique, les options de champ de vision et le traitement des couleurs auront tous un effet beaucoup plus important sur votre métrage final.

Si vous devez choisir entre OIS et EIS, choisissez le premier.

Si vous devez choisir entre OIS et EIS, choisissez un téléphone appareil photo qui offre la solution matérielle. Il est moins artificiel pour la vidéo et beaucoup plus efficace pour les images fixes. Si vous recherchez un objectif zoom de bonne qualité sur votre prochain smartphone, assurez-vous que cet objectif a un OIS. Les objectifs ultra-larges ne nécessitent pas OIS en mode vidéo en raison du champ de vision plus grand en combinaison avec EIS. Cela signifie que même s’il y a un recadrage, il est loin d’être aussi extrême que s’il était appliqué à une distance focale plus longue.

À moins que vous ne cherchiez à créer des courts métrages avec votre mobile, le besoin d’un cardan diminue de plus en plus grâce aux améliorations apportées à la technologie IS hybride. Même les téléphones modernes de milieu de gamme offrent d’excellentes capacités de stabilisation d’image.