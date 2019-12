Qu'est-ce que la technologie 5G? | Android Central

Si vous suivez les téléphones ou la technologie, vous avez vu la 5G apparaître partout. Les nouveaux téléphones proposent la 5G comme une fonctionnalité et les opérateurs adorent vous dire qu'ils ont la meilleure 5G, mais que signifie réellement la 5G pour un client normal? Pour l'instant, la 5G signifie que si vous vivez dans la bonne zone et que vous avez le bon téléphone ou point d'accès, vous pouvez obtenir une connexion téléphonique plus rapide et plus fiable qui ne s'embourbera pas lorsque le réseau est encombré. Au-delà, cela devient un peu plus compliqué.

La prochaine étape pour le haut débit mobile

La 5G se propage rapidement et pour beaucoup de gens, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils attendaient. La 5G fait référence à de nombreuses technologies différentes avec différentes implémentations actuellement en cours. Ce que signifie réellement une connexion 5G varie considérablement entre les opérateurs, mais une chose qu'elle a en commun dans tous les domaines est la promesse d'une meilleure vitesse et capacité.

Obtenez deux Samsung Galaxy S10 pour le prix d'un!

Techniquement parlant, la 5G est la prochaine génération de connexions haut débit mobiles. Au début, la 5G vivra à côté et améliorera votre service 4G actuel, mais bientôt assez de réseaux 5G uniquement seront complets et des appareils 5G autonomes seront disponibles. Il existe trois catégories principales de 5G et elles sont basées sur la fréquence utilisée. Ces connexions sont des ondes basses, moyennes et millimétriques.

Avec tout type de connexion 5G, vous verrez des vitesses de réseau plus rapides, mais le plus grand changement proviendra de la technologie des ondes millimétriques à haute fréquence. L'onde millimétrique a de grandes vitesses, mais la couverture est très limitée. La bande médiane, également connue sous le nom de sous-6, ainsi que la bande basse, ont une couverture beaucoup plus grande, mais les vitesses sont plus conformes au meilleur de la technologie 4G.

Tous les grands opérateurs envisagent une combinaison de ces différentes catégories 5G pour construire un réseau complet.

Tout sur la fréquence

T-Mobile a déployé un réseau 5G à bande basse sur son spectre de 600 MHz sur plusieurs de ses tours. Étant donné que cette fréquence est bonne pour la couverture, T-Mobile a pu faire un bond en avant dans la couverture 5G sans construire de nombreuses nouvelles tours. Il lui suffisait de mettre à niveau l'équipement et de s'assurer que les tours avaient un backhaul en fibre solide pour fournir une connexion. AT&T a récemment lancé un réseau similaire sur son spectre de 850 MHz, mais pas aussi complètement que T-Mobile.

Bien sûr, cette bande passante inférieure n'est pas disponible dans les vastes morceaux que les bandes plus élevées sont donc les vitesses ne sont pas aussi importantes d'une mise à niveau par rapport à la 4G. Cependant, lorsqu'il s'agit de construire un réseau 5G complet, cette connexion à bande inférieure est idéale pour combler les lacunes.

AT&T, T-Mobile et Verizon déploient tous la 5G sur le spectre des ondes hautes bandes ou millimétriques. Verizon se déplace plus rapidement que les deux autres à ces fréquences mais sans aucune sorte de déploiement en bande basse, sa zone de couverture est beaucoup plus petite. Sur le plan positif, ce réseau haut débit est capable de fournir des vitesses ultra-rapides supérieures à 1 Gbit / s.

Sprint fonctionne au milieu à 2,5 GHz, permettant des vitesses plus élevées que la bande basse ou le LTE tout en offrant une couverture similaire à la 4G LTE. Le meilleur cas pour la 5G est de pouvoir utiliser une combinaison de tous ces déploiements en fonction de la zone et de ses besoins.

Les connexions plus rapides n'ont généralement pas beaucoup de portée.

Votre routeur Wi-Fi domestique est un excellent exemple de son fonctionnement. Les réseaux 802.11 a / b / g 2,4 GHz utilisent des canaux étroits de 20 MHz pour transmettre et recevoir des données. Les réseaux 802.11 n 5 GHz utilisent des canaux larges de 40 MHz et les réseaux 802.11 ac 5 GHz utilisent des canaux larges de 80 MHz. Lorsque vous êtes connecté à votre point d'accès sans fil avec une connexion 2,4 GHz sur un canal beaucoup plus étroit, les vitesses sont plus lentes que lors d'une connexion à 5 GHz lorsque vous êtes très proche du routeur, mais restent assez cohérentes lorsque vous vous éloignez. Les connexions 5 GHz, en particulier les connexions CA sans fil, ont une portée beaucoup plus limitée car la puissance du signal diminue rapidement.

Quels téléphones prennent en charge la 5G?

Les téléphones 5G comme le Samsung Galaxy S10 5G et le LG V50 ThinQ 5G sont disponibles depuis le plus longtemps, mais ces appareils n'ont pas la possibilité d'utiliser la 5G basse bande. Les nouveaux appareils 5G tels que le Galaxy Note 10+ 5G et le OnePlus 7T Pro 5G prennent en charge la gamme complète de connexions 5G disponibles. Bien sûr, chaque opérateur déploie la 5G différemment, vous devrez donc vous assurer que tout téléphone 5G que vous achetez prend en charge le réseau complet que votre opérateur construit.

Quand puis-je obtenir la 5G?

Bien sûr, qu'est-ce que tout cela vraiment signifie que vous aurez besoin de nouveaux appareils pour voir par vous-même tout type de réseau 5G. En plus d'avoir un téléphone compatible, il vous suffit d'attendre que votre zone soit couverte par la 5G. Vous pouvez vérifier si votre ville a une couverture pour être sûre. Même dans ce cas, les villes couvertes auront toujours des poches où seule la 4G LTE est disponible.

Nous avons également vu quelques points d'accès mobiles qui peuvent tirer parti de ces nouveaux réseaux 5G de Netgear et d'autres. Cela ramène à la maison une fonctionnalité 5G très importante qui n'attire pas suffisamment l'attention – elle peut rivaliser avec Internet haut débit filaire. Verizon a effectivement commencé à offrir un service Internet à domicile avec son réseau 5G.

Voici toutes les villes américaines avec une couverture 5G en ce moment

Ce que tout cela signifie en ce moment

La quantité considérable de données qui peuvent être transférées à des vitesses élevées signifie que la 5G sera en mesure de faire bien plus que d'apporter des téléchargements rapides sur votre téléphone. L'apprentissage à distance, les appareils connectés qui fonctionnent avec d'autres appareils connectés ainsi que les municipalités et les villes connectées, et de nombreuses autres applications qui nécessitent une bande passante élevée et une faible latence ne sont qu'un rêve aujourd'hui car il n'y a pas de réseau capable de les gérer. La 5G pourrait bien changer tout cela.

La toute dernière technologie 5G

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Un téléphone rapide pour un réseau rapide

Obtenez l'un des téléphones Android les plus puissants avec la meilleure technologie 5G du marché. Ajoutez le S-Pen pour en faire l'un des meilleurs téléphones pour le travail.