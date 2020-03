Qu’est-ce que l’AOSP? tout ce que tu as besoin de savoir

L’une des plus grandes forces d’Android et source de frustrations occasionnelles est sa grande variété de variantes logicielles. Samsung, Huawei, Sony et même Google proposent leur propre vision de l’expérience Android de base, présentant leurs propres fonctionnalités et idées uniques. Tout cela est rendu possible grâce à un système d’exploitation de base commun (OS), offrant des fonctionnalités de base. Toutes les variantes du système d’exploitation Android que vous connaissez et aimez sont basées sur AOSP – le projet Open Source Android.

L’AOSP est un projet de développement de système d’exploitation open source maintenu par Google. Tout le monde est libre de contribuer du code et des correctifs au référentiel de projet, mais Google supervise sa direction générale et l’essentiel du développement. L’AOSP intègre régulièrement les derniers correctifs de bogues et de sécurité pour Android. Google dévoile également chaque année de nouvelles fonctionnalités majeures du système d’exploitation lors de sa conférence des développeurs d’E / S. Android 10 étant la dernière édition.

En plus d’être ouvert aux contributions, le projet Open Source Android est gratuit à utiliser et à modifier sous une licence open source. Les fabricants de smartphones, comme Samsung et d’autres, sont libres de modifier le projet à leurs propres fins. Cependant, la plupart des fabricants de téléphones obtiennent des versions d’AOSP auprès d’un fournisseur de chipset, tel que Qualcomm. En effet, Android doit être adapté au matériel de bas niveau via des pilotes, ce que nous verrons plus tard. Quoi qu’il en soit, Google est satisfait de cet arrangement, car il encourage les développeurs à utiliser Android pour une large gamme de gadgets connectés à Internet. En retour, un éventail d’entreprises contribuent chacune à des correctifs et à des améliorations du système d’exploitation. C’est gagnant-gagnant.

Stock Android vs Android One vs Android Go

Quelle est la différence entre Android, Android One et Android Go d’origine? Chacun est une saveur d’Android, chacun provient de Google et a tous quelques points communs. Mais il y a de grandes différences…

À l’intérieur du projet Open Source Android

Comme vous pouvez l’imaginer, les systèmes d’exploitation sont des bêtes complexes. Android n’est pas différent. AOSP couvre une gamme de couches logicielles au sein du système d’exploitation, fournissant des points d’accès et des outils pour les développeurs de matériel et d’applications.

Les couches «de niveau inférieur» sont celles où les fabricants d’appareils codent le système d’exploitation pour travailler avec leur matériel spécifique. Le noyau Linux, par exemple, est le programme principal qui gère les ressources du processeur, la mémoire système et la mise en réseau afin que les applications et les services puissent s’exécuter. La couche Hardware Abstraction Layer (HAL) relie les API d’application courantes pour Bluetooth, le son, etc., au microphone, aux haut-parleurs de l’appareil, etc.

Les couches de «niveau supérieur» sont utilisées par les développeurs d’applications. Les bibliothèques natives permettent aux développeurs de créer du contenu avec des bibliothèques de bas niveau prises en charge comme OpenGL ES, Webkit, etc. Au-dessus de cela, Android Frameworks fournit aux développeurs d’applications des connexions pour les fonctions courantes du système d’exploitation, allant des données de localisation, l’envoi de notifications et les appels téléphoniques. Android Runtime est l’homme du milieu, convertissant le code d’application en instructions natives pour le matériel sous-jacent.

Android

Combinée, la pile de projets Android Open Source (illustrée ci-dessus) est une solution complète pour les développeurs de logiciels et de matériel Android.

L’AOSP n’est pas seulement une base de code toujours croissante. Google fournit également des outils de conception et de développement dans le cadre du projet, allant des documents de compatibilité aux meilleures pratiques de sécurité et aux principes de conception d’applications. Google héberge également une sélection de suites de tests pour aider les développeurs à garantir que leurs appareils implémentent correctement les API et les fonctionnalités.

AOSP vs Android

Le projet Android Open Source est souvent confondu avec “Android stock” mais c’est une simplification excessive.

L’AOSP contient tout ce dont les développeurs ont besoin pour créer Android, mais il ne comprend pas tout ce dont vous avez besoin pour un smartphone fini. Premièrement, Google et l’AOSP ne peuvent pas fournir de pilotes de périphérique de noyau pour chaque configuration matérielle. Par pilote de périphérique, nous entendons le micrologiciel requis pour le matériel, allant des fonctionnalités d’un processeur de téléphone à l’appareil photo. Les fabricants de téléphones et de SoC, tels que Qualcomm et Samsung, doivent intégrer ces pilotes dans leur version Android. C’est en partie pourquoi les mises à jour mettent du temps à s’écouler d’AOSP vers les appareils réels.

L’AOSP n’est pas non plus fourni avec la suite d’applications logicielles de Google, comme son navigateur Chrome, YouTube et même le Google Play Store. Ceux-ci sont concédés sous licence séparément en tant que Google Mobile Services (GMS).

Comprendre les mises à jour de Project Treble et Android

La plainte la plus courante concernant les mises à jour Android est qu’elles sont notoirement lentes à publier, historiquement parlant. Pire encore, la prise en charge du combiné est rapidement réévaluée lorsque de nouveaux modèles arrivent. Les consommateurs s’en plaignent…

Tout fabricant qui souhaite installer GMS sur Android doit obtenir une licence GMS et un accord de distribution d’applications mobiles (MADA) pour son appareil, puis passer plusieurs tests de compatibilité. Il existe la suite de tests de compatibilité Android (CTS) pour valider les composants logiciels et matériels et les API. Ensuite, la suite de tests Google Mobile Services (GTS) et Vendor Test Suite (VTS) pour tester les capacités multimédias et les capacités du noyau du système d’exploitation et de la couche HAL. Une autre condition pour obtenir une licence GMS est de précharger un certain nombre d’applications Google sur un nouvel appareil.

La différence entre AOSP et GMS est devenue une distinction importante à la suite du différend commercial entre les États-Unis et la Chine. La situation empêche Google d’octroyer des licences GMS à des fabricants chinois comme Huawei. Huawei construit son propre équivalent des services mobiles Huawei (HMS) dans le but de contourner ce problème.

L’avenir de l’AOSP

Le projet Android Open Source continue d’être le fondement du succès d’Android, grâce à d’innombrables heures de contribution de développeurs du monde entier. Bien que les appareils Android n’iront nulle part bientôt, Google envisage déjà un futur système d’exploitation.

Google Fuchsia a fait son apparition sur GitHub en août 2016. Nous ne savons toujours pas trop de choses sur Fuchsia et si ou quand il apparaîtra pour les consommateurs. Il semble être conçu pour une gamme d’appareils encore plus large qu’Android. Fuchsia comprend également le propre noyau non Linux de Google et prend en charge le langage de script Dart de Google. Pour le moment, Fuchsia est un logiciel libre et gratuit, tout comme Android. Espérons que tous les plans futurs resteront ainsi.