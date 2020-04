Qu’est-ce que l’autofocus Dual Pixel? La technologie de la caméra expliquée

La mise au point automatique Dual Pixel est une fonctionnalité de plus en plus populaire de l’appareil photo pour smartphone, en particulier à l’extrémité phare du marché. La technologie promet une mise au point beaucoup plus rapide pour les photos d’action ainsi qu’une mise au point supérieure dans les environnements à faible luminosité. Mais comment ça fonctionne?

La mise au point automatique à double pixel est une extension de la mise au point automatique à détection de phase (PDAF), qui est présente dans les appareils photo des smartphones depuis un certain nombre d’années. Essentiellement, PDAF utilise des pixels dédiés à gauche et à droite sur le capteur d’image pour calculer si l’image est nette. Pour vous mettre au courant, assurez-vous de consulter notre guide détaillé via le lien ci-dessous.

Récapitulatif essentiel: Autofocus à détection de phase (PDAF) expliqué

Qu’est-ce que l’autofocus Dual Pixel et comment fonctionne-t-il?

PDAF est le précurseur de la mise au point automatique Dual Pixel, il est donc essentiel de comprendre comment fonctionne le premier. PDAF est basé sur des images légèrement différentes créées à partir de pixels masqués de gauche et de droite. La comparaison de la différence de phase entre ces images est utilisée pour calculer la distance de mise au point. Ces pixels à détection de phase représentent généralement environ 5% de tous les pixels du capteur d’image. Le PDAF est rendu plus fiable et précis en utilisant un plus grand nombre de paires de pixels de détection de phase dédiées.

La mise au point automatique à double pixel se concentre en quelques millisecondes.

Dans le passage à l’AF double pixel, chaque pixel du capteur est utilisé pour le PDAF et les aides au calcul des différences de phase et de la mise au point, améliorant considérablement la précision et la vitesse par rapport au PDAF standard. Chaque pixel est divisé en deux photodiodes, une à gauche et à droite. Ceci est souvent accompli en utilisant des micro-lentilles placées sur des pixels supérieurs. Lors de la prise de photo, le processeur analyse d’abord les données de mise au point de chaque photodiode avant de combiner les signaux pour enregistrer le pixel complet utilisé dans l’image finale.

Le diagramme ci-dessus de l’équipe des capteurs d’image de Samsung montre les différences entre la technologie PDAF traditionnelle et la technologie AF Dual Pixel. Le seul véritable inconvénient est que la mise en œuvre de ces minuscules photodiodes et micro-lentilles à détection de phase n’est ni facile ni bon marché, ce qui devient une considération importante dans les capteurs à très haute résolution.

La mise à jour de la série Samsung Galaxy S20 apporte un appareil photo amélioré et un nouveau correctif de sécurité

https://www.youtube.com/watch?v=jgy1HDi-uhE Mise à jour, 1er avril 2020 (2 h HE): Samsung ne s’arrête pas à une seule mise à jour axée sur la caméra, car la firme aurait poussé une autre mise à jour qui cible l’expérience de la caméra. SamMobile rapporte que les utilisateurs de la série Galaxy S20 en…

Le capteur 108MP à l’intérieur du Galaxy S20 Ultra, par exemple, n’utilise pas la technologie Dual Pixel, contrairement aux modèles Galaxy S20 de résolution inférieure. En conséquence, l’autofocus de l’Ultra est pire.

Comment l’autofocus Dual Pixel s’améliore sur PDAF

Malgré les principes fondamentaux partagés, la technologie Dual Pixel permet une mise au point beaucoup plus rapide et une plus grande capacité à maintenir la concentration sur les objets en mouvement rapide que le PDAF de base. Ceci est particulièrement utile pour capturer la photo d’action parfaite. Sans oublier de simplement tirer rapidement votre appareil photo, sachant qu’il sera toujours au point. Le Huawei P40, par exemple, affiche des temps de focalisation de seulement quelques millisecondes en utilisant cette technologie. Vous pouvez le voir en action dans le GIF ci-dessous.

L’une des plus grandes lacunes du PDAF est la faible luminosité. Étant donné que les photodiodes à détection de phase ne sont constituées que d’un demi-pixel, le bruit rend difficile l’obtention d’informations de phase précises par faible luminosité. Dual Pixel améliore cette situation en prenant beaucoup plus de mesures sur l’ensemble du capteur, en atténuant le bruit pour une mise au point automatique rapide, même dans des environnements assez sombres. Il y a des limites ici, mais c’est sans doute la plus grande amélioration de la mise au point automatique Dual Pixel.

Si vous êtes un photographe mobile sérieux, un appareil photo haut de gamme – que ce soit un smartphone ou un reflex numérique – avec la technologie d’autofocus Dual Pixel à bord vous aide à toujours capturer les clichés les plus nets.

Plus d’articles sur les appareils photo des smartphones