Qu’est-ce que le bokeh en photographie? – Tout ce que tu as besoin de savoir

La plupart des gens ne savent même pas comment le prononcer, et ceux qui discutent de sa prononciation. Le bokeh est l’un des effets de photographie les plus populaires, à tel point que les smartphones utilisent des améliorations logicielles pour essayer de le reproduire (principalement sans succès). Chaque photographe et passionné est tombé sur ce terme, et aujourd’hui nous sommes là pour vous en parler.

Termes importants:

Qu’est-ce que le bokeh?

Commençons par la prononciation. Bokeh est un mot japonais, ce qui le rend intrinsèquement compliqué à prononcer pour tout anglophone (et pour tout non-japonais, d’ailleurs). L’IPA (International Phonetic Alphabet) du Oxford Dictionary décrit la prononciation du mot comme / bōˈkā / / boʊˌkeɪ /. Vous pouvez entendre un enregistrement sonore sur Lexico.com. Maintenant que vous savez comment le dire, nous pouvons continuer (et vous pouvez discuter de la façon dont cela est dit sur le Web).

En termes simples, le bokeh fait référence à la qualité des zones floues dans l’arrière-plan et le premier plan d’une photographie. Beaucoup pensent que c’est synonyme de flou d’arrière-plan, ce qui n’est pas tout à fait vrai. Bokeh fait plutôt référence à la qualité du flou d’arrière-plan.

Bon contre mauvais bokeh

Mauvais bokeh: Nikon 18-55mm f / 3.5-5.6 Kit Lens Bon bokeh: Nikon 105mm f2.8 Macro Lens

Aucune norme ne qualifie le bokeh de bon ou de mauvais, ce qui en fait une question subjective. En général, cependant, un bon bokeh est quantifié par la façon dont les boules lumineuses rondes deviennent et par la douceur ou la «crémosité» de la zone floue est rendue par l’objectif.

Le mauvais bokeh a des bords plus durs. Il pourrait également avoir des flous de lumière heptagonaux, un problème causé par les diaphragmes à sept lames. Les lentilles améliorées ont neuf lames de diaphragme et créent une forme ronde.

Comment le bokeh est-il créé?

Faible profondeur de champ. Prise de vue à ouverture f / 1,8. Profondeur de champ plus profonde. Prise de vue à ouverture f / 8.

Le bokeh est directement affecté par la profondeur de champ. La profondeur de champ fait référence à la zone qui sera mise au point lors de la prise de vue. Tout ce qui se trouve derrière ou devant ce chantier ne sera plus tranchant. Ci-dessus est un échantillon de quelques images, une avec une profondeur de champ très faible et une autre avec une profondeur de champ plus profonde.

La profondeur de champ, à son tour, est affectée par quatre facteurs principaux: l’ouverture, la taille du capteur, la distance focale et la distance par rapport au sujet. Une ouverture plus large raccourcira la profondeur de champ et créera plus de flou, tandis qu’une ouverture plus serrée élargit la profondeur de champ et maintient la mise au point. Une taille de capteur plus grande vous obligera à vous rapprocher de votre sujet et / ou à augmenter la distance focale, ce qui diminuera votre profondeur de champ et créera plus de flou.

En résumé, pour maximiser le flou, vous devez vous assurer de faire tout votre possible pour raccourcir la profondeur de champ. Cela signifierait une prise de vue avec la plus grande ouverture et la plus grande taille de capteur possible, tout en étant aussi proche et en zoomant que possible.

La qualité des verres compte

Maintenant que vous savez comment la profondeur de champ et le flou sont contrôlés, il est temps de parler de bokeh. Bien que nous n’aimions pas dire que l’équipement est important, dans ce cas, c’est un facteur très important pour obtenir un bokeh de haute qualité. Plus précisément, un bon bokeh dépend beaucoup de la qualité de votre objectif.

L’objectif est de rendre le flou et de déterminer le bokeh, ce qui signifie que vous devez viser l’optique de la plus haute qualité que vous puissiez trouver. Il est également important de vous donner le dessus avec un objectif à ouverture rapide et large. Les zooms de niveau professionnel à grandes ouvertures peuvent coûter cher, mais ils font un travail incroyable avec le bokeh. Ceux qui ne veulent pas dépenser de petites fortunes et qui cherchent à obtenir un joli bokeh devraient envisager des objectifs principaux (focale non variable), qui sont souvent fabriqués avec un excellent verre et peuvent avoir une ouverture très large à des prix plus confortables.

Après avoir trouvé les meilleures lentilles, il vous suffit d’appliquer les techniques décrites dans la section précédente pour réduire autant que possible la profondeur de champ.

Méfiez-vous de l’obsession du bokeh

Si une photo n’a pas l’air bien avec tout ce qui est mis au point, elle ne sera probablement pas belle avec les parties floues non plus.

Edgar Cervantes

Je dis toujours aux nouveaux photographes de se méfier de l’obsession du bokeh, qui est devenu très courant. Parfois, les photographes peuvent croire qu’un joli bokeh rendra n’importe quelle image bonne, ce qui ne pourrait pas être le plus éloigné de la vérité, et cela peut même ruiner une bonne photo. Soudain, vous voyez leurs portefeuilles pleins de flou, ce qui n’est pas nécessairement une bonne chose.

Parce qu’un joli bokeh est généralement livré avec une profondeur de champ plus faible, il est courant de voir des parties importantes de l’image floues. Ou parfois, il y a des choses en arrière-plan qui donneraient plus de sens à une image, mais qui sont imperceptibles grâce au flou important. J’ai vu des photographes oublier des facteurs importants comme la composition, la théorie des couleurs, l’équilibre et tous les autres facteurs.

Si une photo ne semble pas bonne avec tout ce qui est mis au point, elle ne sera probablement pas belle avec des parties floues non plus. Considérez le bokeh comme une amélioration de vos clichés, pas comme un outil de correction.

