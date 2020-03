Le jeu dans le cloud est un mot à la mode qui hante l’industrie du jeu vidéo depuis près d’une décennie, mais il devient maintenant plus que cela. Avec des services comme Google Stadia et GeForce Now déjà disponibles pour le public, ce n’est qu’une question de temps avant que les jeux en nuage (ou le streaming de jeux) ne se taillent une place plus importante dans l’industrie du jeu.

Il est important de noter que bien que le jeu dans le cloud vous permette souvent de jouer aux mêmes jeux AAA que les autres plates-formes, il diffère des consoles et des PC traditionnels de manière très significative. Alors, qu’est-ce que le cloud gaming et comment ça marche? Décomposons-le.

Qu’est-ce que le cloud gaming?

Google

Également connu sous le nom de streaming de jeu, le cloud gaming fait référence à l’utilisation de serveurs cloud, plutôt que d’appareils locaux, pour exécuter des jeux. Essentiellement, l’objectif est de rendre les expériences de jeu haut de gamme plus simples et moins coûteuses d’accès.

L’approche du cloud gaming présente deux avantages majeurs. La première est que les utilisateurs n’ont pas à acheter de nouveau matériel toutes les quelques années pour exécuter les jeux les plus récents et les plus performants. L’autre est qu’il permet théoriquement aux utilisateurs de jouer à n’importe quel jeu sur n’importe quel appareil avec un écran et une connexion Internet.

Le jeu dans le cloud existe depuis près d’une décennie maintenant, mais il n’a pas fait son chemin jusqu’à récemment. Même si les premiers services fonctionnaient assez bien, ils manquaient finalement de support et de base d’utilisateurs. Il y avait aussi beaucoup de premiers défauts comme ne pas prendre en charge le Wi-Fi, car les vitesses Internet étaient en moyenne trop lentes, même en 2012.

Il est révolu le temps des premiers services de jeux en nuage en difficulté comme Gaikai ou OnLive. Nous vivons maintenant à l’ère des grandes entreprises comme Google, Sony et Microsoft qui se lancent dans l’action. Même avec des consoles de nouvelle génération alignées pour offrir un support de streaming de jeux, c’est certainement là que l’industrie se dirige.

Comment fonctionne le cloud gaming?

Beaucoup de gens diffusent leurs films ces jours-ci, plutôt que d’acheter des DVD ou des disques Blu-ray – diable, la plupart des ordinateurs (et certaines consoles de jeux) ne sont même plus livrés avec des lecteurs de disque. Le streaming de jeu fonctionne de manière similaire, du moins en principe.

Plutôt que de posséder le matériel nécessaire pour exécuter des jeux vidéo haut de gamme (ou vraiment n’importe quel) comme un PC de jeu ou une console, le streaming de jeu permet aux utilisateurs de décharger les demandes de traitement sur le serveur d’une entreprise. Fondamentalement, lorsque vous commencez à exécuter un jeu en utilisant un service de jeu en nuage, plutôt que de coller un disque dans votre boîte à la maison ou de démarrer une application que vous avez installée, un serveur agit quelque part comme un PC puissant et le fait pour vous, en streaming un flux du jeu à des dizaines ou des centaines de kilomètres.

Le streaming de jeu ajoute un décalage d’entrée, mais avec les bonnes conditions, il est impossible de le distinguer des jeux locaux.

Prenez Google Stadia, qui utilise une technologie propriétaire basée sur Linux. Lorsque vous vous connectez au service et choisissez un jeu auquel jouer, un serveur super puissant dans l’un des centres de données de l’entreprise commence à l’exécuter. Le serveur envoie ensuite un flux de ce jeu depuis le centre de données vers votre domicile où vous pouvez interagir avec lui via le navigateur Chrome, un téléphone ou une tablette Chrome OS pris en charge, ou un Chromecast Ultra.

À l’aide d’un contrôleur ou d’une souris et d’un clavier, le service enregistre vos entrées et les renvoie au serveur, qui les exécute ensuite et vous renvoie le résultat. Ce processus ajoute un certain décalage d’entrée, mais avec les bonnes conditions de réseau domestique, il est pratiquement impossible de le distinguer d’une machine de jeu locale.

D’autres services de jeux en nuage fonctionnent de manière très similaire. Playstation Now base évidemment sa technologie sur l’architecture PlayStation 4, et xCloud de Microsoft utilise du matériel Xbox dans le cloud. D’autres options comme Shadow, GeForce Now et Vortex utilisent du matériel PC et prennent en charge les manettes de jeu ainsi que les configurations de souris et de clavier.

Quelle que soit la méthode de saisie, le principe reste le même. Les services exécutent un jeu sur un serveur, enregistrent vos entrées à distance et retransmettent le résultat. Bien sûr, obtenir que cela fonctionne et reste jouable est incroyablement compliqué. Les vitesses Internet n’ont augmenté que récemment au point où ce type de service pourrait être largement accessible, et il existe encore de nombreuses limitations de connexion et de compatibilité.

La plupart des services prennent en charge les appareils PC, Mac et Android, le développement iOS étant très en retard. Les résultats sur le Wi-Fi varient en fonction de votre routeur et de votre connexion, mais les connexions filaires offrent la meilleure expérience sur tous les services. Pour l’instant, jouer sur LTE offre des résultats mitigés pour les quelques services qui le proposent, mais la montée en puissance de la 5G pourrait inverser la tendance du streaming de jeux mobiles avec des connexions à très faible latence et à large bande passante.

Combien coûte le jeu dans le cloud?

Une grande partie de l’attrait du jeu en nuage réside dans le fait que quelqu’un devra payer moins pour profiter d’une expérience de jeu haut de gamme, mais déterminer combien cela coûte réellement peut devenir assez compliqué.

Malgré les similitudes entre les jeux en streaming et les films ou émissions en streaming de Netflix du point de vue des consommateurs, les modèles commerciaux varient considérablement. Actuellement, le principal service de jeu en nuage qui plonge dans le modèle Netflix pour les jeux est PlayStation Now, bien que la rumeur veut que Microsoft fasse de même avec xCloud et Xbox Game Pass. Vortex utilise un modèle similaire, mais nécessite toujours des achats séparés pour la plupart des jeux AAA.

Avec ce modèle, vous payez un abonnement unique pour diffuser une bibliothèque de jeux qui évolue au fil du temps. Il existe un risque que vos jeux préférés soient supprimés de la bibliothèque à l’avenir, mais cela garantit que vous aurez toujours quelque chose à jouer pour des frais mensuels peu élevés.

Google adopte une approche plus traditionnelle avec son service de jeux en nuage Stadia. Les jeux doivent être achetés individuellement, bien que vous puissiez ajouter un ou deux jeux à votre bibliothèque chaque mois en tant qu’abonné Stadia Pro. Ce service coûte 9,99 $ par mois, mais il déverrouille également le streaming 4K et le son surround 5.1.

Pour l’instant, seuls les abonnés Stadia Pro ont accès au service, avec un niveau Stadia Base gratuit dont la sortie est prévue dans les prochains mois. Avec Stadia Base, vous pouvez jouer à tous les jeux que vous avez achetés sur la plate-forme sans payer de frais mensuels, mais avec une qualité légèrement inférieure (1080p).

Ubisoft (YouTube)

Stadia s’associera également avec des éditeurs dans un avenir proche pour apporter leurs services d’abonnement à la plateforme. Cela signifie que moyennant des frais mensuels supplémentaires, vous pouvez diffuser des jeux depuis UPlay Plus ou EA Access d’Ubisoft via Stadia. Ces frais mensuels pourraient s’additionner rapidement, mais nous ne connaîtrons pas le prix exact avant que plus de détails n’apparaissent plus tard cette année.

Le modèle de jeu cloud final repose sur des marchés de jeux établis pour fonctionner. Vous payez essentiellement des frais mensuels pour accéder à une machine virtuelle pour exécuter des jeux que vous avez déjà achetés sur Steam, Epic Games Store ou directement auprès d’éditeurs comme Blizzard. Le jeu s’installe sur un PC dans le cloud en utilisant votre licence et diffuse à partir de là vers votre appareil.

GeForce Now, Shadow et dans une moindre mesure Vortex utilisent tous cette structure. Bien qu’il semble abaisser la barre d’entrée pour les joueurs disposant d’une bibliothèque existante, il peut rencontrer des problèmes avec les éditeurs et développeurs de jeux. GeForce Now est actuellement aux prises avec cela, avec de grands éditeurs comme Activision, Blizzard, Bethesda et 2K retirant leurs jeux du service.

Autres coûts des jeux en nuage

Outre les coûts directs de ces services, il y a d’autres facteurs à prendre en compte. Peu de gens pensent au fardeau que le streaming vidéo met sur leurs connexions, mais le streaming de jeu est une bête complètement différente.

La bande passante requise pour les jeux en streaming est considérablement plus élevée que pour la vidéo en streaming. Si vous avez une limite de bande passante, une connexion Internet à basse vitesse ou les deux, il y a de fortes chances que vous ayez besoin d’un nouveau forfait Internet pour diffuser des jeux. Google Stadia recommande des vitesses minimales de 20 Mbps pour les jeux en 1080p à 60 images par seconde, passant à 35 Mbps pour les 4K 60 images par seconde. D’autres services de jeux en nuage nécessitent un peu moins, mais les meilleurs résultats sont généralement trouvés avec une connexion autour de 100 Mbps.

Cela semble raisonnable si vous vivez dans une zone urbaine où les plans moins chers dépassent largement cela. Cependant, si vous avez un plafond à ce sujet, Stadia peut graver près de 25 Go par heure lors de la diffusion en 4K. GeForce Now peut consommer encore plus sur les paramètres par défaut, mais offre des débits binaires inférieurs pour réduire la consommation de données. Les joueurs du cloud vont brûler les limites de données assez rapidement à ce rythme, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires et éventuellement nécessiter un plan Internet plus cher.

De plus, les exigences de latence des jeux dans le cloud pourraient mettre à rude épreuve de nombreux routeurs et provoquer des mises à niveau. Le retard ne vient pas toujours d’une connexion Internet lente – la perte de paquets provient souvent du routeur plutôt que du serveur.

Mis à part les routeurs, certains services de jeux en nuage nécessitent des achats supplémentaires pour fonctionner sur certains appareils. Pour lire Stadia sur un téléviseur, vous aurez besoin d’un contrôleur Chromecast Ultra et Stadia. De même avec GeForce Now et un boîtier TV Nvidia Shield. Playstation Now est le plus flagrant, nécessitant une console PlayStation 4 pour diffuser des jeux sur un téléviseur.

Quoi qu’il en soit, les jeux en nuage sont susceptibles de vous faire économiser de l’argent par rapport à l’achat d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de jeu coûteux. Les consoles de nouvelle génération pourraient mieux se comporter dans une comparaison de prix directe au fil du temps, bien qu’elles soient inévitablement attachées à un seul emplacement.

Quels types de services Cloud Gaming existe-t-il?

La technologie de jeu en nuage existe depuis un certain temps déjà, mais il y a quelques services qui ont clairement un avertissement sur la concurrence. Voici ceux qui méritent d’être connus en 2020:

Google Stadia

Stadia est peut-être le plus grand nom du jeu dans le cloud pour le moment, bien qu’il soit toujours en train de devenir une version complète. Il a été lancé dans une capacité limitée à la fin de 2019, mais pour jouer aujourd’hui, vous devrez acheter la Premiere Edition à 130 $, qui est livrée avec un contrôleur Stadia, un Chromecast Ultra, trois mois de Stadia Pro et deux passes de copain pour donner trois mois de service à un ami.

Stadia Pro coûte 9,99 $ par mois et déverrouille un ou deux jeux par mois pour jouer tant que vous êtes abonné. Il y a actuellement plus de 30 titres disponibles à l’achat sur la plateforme, et bien plus de 100 autres devraient sortir cette année. Consultez notre examen complet de Stadia sur le lien ci-dessous et restez à l’écoute pour plus d’informations sur le niveau gratuit de Stadia Base dans les mois à venir.

Google Stadia est disponible pour PC, Mac, Linux, Chromebooks, téléviseurs via Chromecast Ultra et certains appareils Android. Une prise en charge étendue d’Android et iOS est prévue pour plus tard cette année.

Playstation Now

PlayStation Now existe depuis un certain temps et propose une sélection relativement large de jeux Playstation 2, 3 et 4 à diffuser ou à télécharger sur votre console Playstation ou votre PC Windows. Le service coûte 9,99 $ par mois, avec des remises considérables si vous achetez par incréments de trois ou 12 mois.

Actuellement, il y a plus de 800 titres proposés, y compris certains titres à succès comme Metal Gear Solid V, Bloodborne, Fallout 4 et Ni No Kuni, ainsi que des exclusivités PlayStation comme The Last of Us et Uncharted.

Nvidia GeForce Now

GeForce Now, la solution de jeu en nuage du géant des cartes graphiques Nvidia, a finalement quitté la version bêta fin 2019 après une bonne partie de la décennie. Il vous permet de diffuser vos jeux à partir de Steam ou d’autres marchés (y compris des titres gratuits comme Fortnite) à partir des serveurs cloud de haute qualité de l’entreprise. Les titres pris en charge peuvent même accéder à la technologie de lancer de rayons la plus récente et la plus performante, bien qu’elle ne soit disponible que pour les abonnés premium.

La bonne nouvelle est que GeForce Now peut être essayé gratuitement par n’importe qui, bien qu’il y ait des temps d’attente et que vos sessions soient limitées à une heure. Le niveau premium n’est que de 5 $ par mois, ce qui réduit les temps d’attente et augmente la durée de la session à six heures. La mauvaise nouvelle est que de nombreux éditeurs retirent leurs jeux de la plate-forme, alors assurez-vous que votre jeu préféré est pris en charge avant d’investir trop.

Geforce Now est disponible sur PC, Mac, Android et téléviseurs via le boîtier TV Nvidia Shield.

Vortex

Le service de streaming de jeux Vortex adopte une approche différente de l’idée de Netflix pour les jeux vidéo. Son argumentation est simple: choisissez parmi une grande bibliothèque de jeux PC et diffusez-les sur presque tous les appareils connectés à Internet, le tout pour aussi peu que 9,99 $ par mois. En pratique, c’est un peu plus compliqué.

Bien sûr, vous pouvez certainement jouer à des jeux comme Witcher 3, League of Legends et Fallout 4 sur Android, mais vous êtes limité à 50 heures de jeu par mois sur le plan de base. Vous pouvez payer jusqu’à 28 $ par mois pour le plan ultra, mais il est toujours limité à 140 heures par mois. De plus, même au plus haut niveau, vous devez toujours acheter une licence pour des titres AAA comme Grand Theft Auto V et Rainbow Six Siege.

Vortex propose des applications pour Android et Windows, et prend également en charge la diffusion via les navigateurs Chrome.

Ombre

Shadow fonctionne un peu différemment des autres services de jeux en nuage. Plutôt que d’offrir une interface basée sur une application, que vous lieriez ensuite à un compte Epic Store ou Steam, Shadow propose une interface PC virtuelle Windows complète. C’est vrai, il s’agit d’un PC haut de gamme entièrement basé sur le cloud et vous pouvez non seulement jouer à des jeux dessus, mais exécuter des programmes plus exigeants comme Photoshop ou Premiere Pro.

Ce service offre un plus large éventail de capacités, mais il est aussi un peu cher. Le plan d’abonnement annuel coûte 24,99 $ par mois et le plan mensuel coûte 34,99 $ par mois. Pourtant, c’est la seule option qui peut également remplacer complètement votre PC.

Shadow est compatible avec PC, Mac, Linux (en version bêta), Android et Android TV.

Projet xCloud

Nous ne savons pas trop sur le service de streaming de jeux Project xCloud de Microsoft, mais il a le potentiel de dominer la concurrence. Il est toujours en version bêta et ne fonctionne que sur les téléphones pour le moment, mais il semble déjà être un concurrent sérieux.

Microsoft met tout son poids derrière le service, déclarant que non seulement cela fonctionnera pour Windows et les appareils mobiles, mais qu’il sera également un élément central de ses prochaines consoles Xbox Series X. Pour l’instant cependant, xCloud est positionné pour compléter les offres de console de l’entreprise plutôt que de les remplacer. Découvrez nos impressions bêta sur le lien ci-dessous.

Le jeu dans le cloud est en passe de devenir une force énorme dans l’industrie des jeux. Bientôt, beaucoup d’entre nous pourraient jouer à nos jeux AAA préférés sur nos téléphones, ordinateurs portables médiocres et Chromecasts. Bien qu’il y ait encore un certain nombre d’obstacles à franchir avant que le jeu dans le cloud ne soit une technologie vraiment accessible, on a l’impression que nous sommes sur le point de faire quelque chose de grand.

