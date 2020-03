Qu’est-ce que le copywriting? tout ce que tu as besoin de savoir

Si vous travaillez comme écrivain ou si vous avez cherché des travaux secondaires, vous avez probablement entendu le terme «rédaction». Cependant, ce n’est pas la même chose que beaucoup d’autres formes d’écriture. Alors qu’est-ce que le copywriting?

En résumé, le copywriting est l’art d’écrire pour des pages Web, des publicités ou d’autres publications pour stimuler les ventes. Nous le faisons tous les jours ici à Android Authority, en mettant en évidence les offres que vous aimeriez et en nous aidant à garder les lumières allumées. Lorsqu’une équipe commerciale contacte souvent une seule personne à la fois, un rédacteur peut atteindre un public entier avec un seul message.

Si vous êtes curieux, nous avons quelques conseils pour vous familiariser rapidement avec le copywriting.

Qu’est-ce que le copywriting?

Le plan de marketing numérique d’une entreprise comprend des éléments de conception, de référencement et de marketing de contenu, mais le copywriting est ce qui relie tout cela. Vous avez besoin des bons mots pour vous assurer de faire passer votre message. Devenir rédacteur est la partie la plus simple, car vous n’avez pas besoin de beaucoup de formation pour commencer. Cependant, il peut être plus difficile de devenir un rédacteur qualifié. Nos conseils peuvent vous aider.

Connaître le produit sur lequel vous écrivez

Lorsque vous essayez de stimuler les ventes, vous devez savoir exactement ce que vous souhaitez souligner. Pour moi, cela signifie faire un peu de recherche sur chaque produit dans chaque affaire que j’écris. Si vous vendez votre propre produit, vous avez déjà un avantage, car vous connaissez les meilleurs arguments de vente, mais vous devez tout de même les mettre en valeur efficacement.

Sachez qui sont vos clients

Vous connaissez peut-être votre produit à l’intérieur comme à l’extérieur, mais qu’en est-il des personnes qui vont l’acheter? Ils sont tout aussi importants que le produit car ce sont eux qui ont de l’argent. Vous devez vous assurer que votre copie correspond aux besoins de votre public. Si le produit a des fonctionnalités moins importantes qui plairont néanmoins davantage à votre public particulier, ce sont les fonctionnalités à mettre en évidence.

Rédigez des titres qui attirent l’attention

Celui-ci ne devrait pas surprendre. Écrire de bons titres est l’un des moyens les plus importants d’attirer l’attention. Lorsque votre public navigue sur le Web, le titre peut être la seule chose qu’il lit. Il permet d’être unique pour se démarquer des autres, et suffisamment précis pour que le lecteur sache ce qu’il obtient. Un titre vague n’attirera pas les gens s’ils ne peuvent pas voir immédiatement ce que vous proposez.

Établir un sens de la valeur

Les internautes ne restent pas très longtemps sur les pages Web s’ils ne sont pas immédiatement intéressés par le contenu. Par conséquent, vous devez suivre votre titre avec quelque chose qui intrigue votre public. Si vous vendez un produit, cliquez sur le principal argument de vente de ce produit. Si vous vendez un service à consonance complexe, résumez-le rapidement aux avantages pour le client. Vous pourrez entrer dans les détails plus tard lorsque le lecteur sera accroché.

Terminez avec un puissant appel à l’action

Souvent abrégé en CTA, l’appel à l’action est ce que vous voulez que votre public fasse ensuite. C’est généralement pour amener le lecteur sur une page de produit où il peut acheter quelque chose. Cependant, certaines personnes utilisent la copie pour générer des inscriptions à la newsletter ou planifier des rendez-vous. Il est important que votre libellé soit juste pour que vous attiriez les gens sans paraître trop arrogant.

Que dois-je savoir d’autre sur le copywriting?

Les conseils ci-dessus ne sont que les bases de la rédaction, mais il y a tellement plus à apprendre. Un peu d’entraînement et de pratique contribue grandement à décrocher votre premier concert. Nous mettons en évidence un kit d’apprentissage sur les offres technologiques en ce moment qui vous apprend tout ce que vous devez savoir.

