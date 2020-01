Qu’est-ce que le jeu et les jeux de casino VR

L’industrie du jeu en ligne a beaucoup changé et ce n’est que pour le mieux depuis que les premiers casinos ont ouvert leurs portes au milieu des années 90. Des jeux qui étaient auparavant réservés aux ordinateurs sont maintenant appréciés par des dizaines de millions de personnes dans le monde sur des appareils portables. Le jeu mobile fixe de nouveaux jalons importants chaque année tout en représentant une part de plus en plus grande du gâteau. Les casinos en ligne ont ajusté leur approche pour répondre principalement aux joueurs mobiles et certains sont prêts pour la prochaine étape qui est la réalité virtuelle.

VR et jeux: un match fait au paradis

Dans les premiers jours des casinos en ligne, l’industrie des jeux sur Internet a eu du mal à trouver un moyen d’attirer les joueurs occasionnels. Ils ne faisaient pas confiance aux algorithmes et préféraient jouer contre de vrais concessionnaires, ce qui n’était pas disponible à l’époque. L’action de casino en direct est désormais offerte à la grande majorité des opérateurs de jeux en ligne, en utilisant les dernières technologies WebCam. Cela ne convient qu’aux jeux de table tels que le blackjack et le baccara, la roulette et d’autres jeux classiques, tandis que les machines à sous et les pokers vidéo sont interdits.

La réalité virtuelle est la technologie du futur et celle qui améliorera encore le facteur plaisir dans les jeux de casino en ligne. Vous pouvez jouer à des jeux de casino en direct avec des croupiers en direct, il est polyvalent et facile à mettre en œuvre dans les machines à sous, qui continuent de figurer en tête du classement comme le genre le plus populaire dans les casinos sur Internet. Les joueurs auront l’impression d’être dans un vrai casino pendant qu’ils tournent les rouleaux des machines à sous, jouent au vidéo poker ou interagissent avec de vrais croupiers. Même les jeux avec croupier en direct seront plus réalistes lorsque vous portez un ensemble VR et que vous vous asseyez aux tables virtuelles.

Oculus Rift et Samsung Gear VR commencent la révolution

Il y a quelques années, la perspective de jouer à des jeux de réalité virtuelle dans le confort de la maison semblait farfelue. Les casques Oculus Rift et Gear VR de Samsung ont apporté les sensations de la réalité virtuelle au domicile des gens ordinaires à un prix raisonnable. Ils peuvent être achetés en tant que produits autonomes et certains sont proposés en bundles lors de l’acquisition d’appareils électroniques plus chers. Il y a même des casinos en ligne qui les offrent comme prix à ceux qui participent à l’une de leurs nombreuses promotions.

Cette technologie est déjà utilisée par d’autres géants des médias ayant peu ou pas de liens avec l’industrie du jeu en ligne. Quant à l’industrie du jeu vidéo, il n’a pas tardé à sauter dans le train et à développer des jeux compatibles avec les décors VR. Pour le moment, seuls les jeux d’exploration simples sont disponibles en VR, mais les plus complexes ressemblent à l’horizon. Les jeux de tir à la première personne et les jeux vidéo de rôle seront beaucoup plus excitants dans la réalité virtuelle, en offrant une expérience plus immersive.

Il est probable que l’industrie des casinos en ligne sera le fer de lance de l’innovation en réalité virtuelle. La technologie permettra aux opérateurs de jeu de ramener le visage du poker en arrière et de restaurer une partie de l’éclat perdu du poker en ligne. L’avenir du jeu en ligne est étroitement lié à la réalité virtuelle et les progrès de la technologie bénéficieront aux deux dans les années à venir.