Qu’est-ce que le stockage étendu dans Android 11?

Lorsque Android 10 était encore à ses débuts en version bêta, Google prévoyait un grand changement dans la façon dont les applications pourraient accéder aux fichiers et dossiers dans le stockage externe de votre téléphone (des choses comme des photos que vous ou d’autres applications placées dans / data / media dossier, pas la carte SD présente dans de nombreux modèles Android).

Cette modification était connue sous le nom de stockage étendu, et son but était de supprimer l’abus des autorisations READ_EXTERNAL_STORAGE que tant d’applications et de développeurs aiment demander.

Ces modifications devaient à l’origine s’appliquer à toutes les applications sur un téléphone fonctionnant sous Android 10 ou version ultérieure, mais en raison de la réaction des développeurs, Google a changé de cap et n’a requis l’utilisation de Scoped Storage que pour les applications qui ciblent le niveau d’API Android 29, qui est Android 10. Mais avec Android 11 Scoped Storage est de retour, et Google ne devrait pas changer d’avis cette fois.

Fonctionnement du stockage étendu

À un moment donné, Android fonctionnait comme n’importe quel autre système d’exploitation de bureau pour accéder à vos fichiers; des choses comme des documents, des photos, de la musique ou tout autre élément que vous vouliez stocker sur votre appareil étaient là pour que toute autre application s’ouvre. Vous avez dit que c’était correct pour une application de le faire lorsque vous l’avez installée, et c’est ce qui s’est passé. En utilisant l’interface utilisateur native de l’application, vous pouvez parcourir le système de fichiers et voir tous vos fichiers publics.

Avec Android 4.4 KitKat, Google a commencé à apporter des modifications et à ajouter des restrictions sur la façon dont une application pouvait accéder aux fichiers qu’elle ne possédait pas, et avec Android 5.1, le Storage Access Framework a été implémenté. Cela a donné aux applications un moyen d’accéder aux fichiers dans d’autres dossiers à l’aide d’une API Android au lieu d’utiliser des opérations de fichiers de programmation standard. Ça marche. C’est lent et assez impopulaire, mais il est disponible et à ce jour, presque tous les développeurs d’une application qui ont besoin de ce type d’accès global l’ont au moins essayé pour voir si elle est adaptée ou non en fonction de leurs besoins.

Avec Scoped Storage, les choses sont à la fois plus restrictives et plus faciles à la fois. Une application compatible dispose de son propre dossier pour les données accessibles aux utilisateurs. Les applications disposent déjà d’un dossier privé en bac à sable pour le stockage de leurs fichiers requis et celui-ci n’est disponible pour aucune autre application. Scoped Storage donne la possibilité de créer un deuxième dossier pour les fichiers créés par l’application. Pensez à une application comme un enregistreur vocal, par exemple; il a besoin d’un endroit pour stocker les fichiers audio qu’il crée.

Les développeurs ont été préparés à utiliser des méthodes spécifiques pour l’accès aux fichiers depuis Lollipop, mais ils sont très impopulaires.

L’application n’a besoin d’aucune autorisation pour lire ou écrire un fichier dans ce dossier, vous n’êtes donc pas invité à accorder des autorisations lors de sa première exécution concernant les emplacements de lecture et d’écriture de fichier; les applications ont également besoin d’une autorisation pour chaque dossier auquel elles souhaitent accéder mais ne sont pas propriétaires.

Les développeurs qui ont besoin d’accéder à des dossiers n’appartenant pas à leur application devront utiliser les API Storage Access Framework. Cela signifie qu’il doit interroger l’API pour voir si les fichiers existent et obtenir son emplacement sur l’appareil, puis demander à l’utilisateur la permission de l’utiliser. C’est la meilleure pratique recommandée pour l’accès aux fichiers depuis Android Lollipop, donc ce n’est pas exactement nouveau. Mais avec Scoped Storage, il est désormais strictement appliqué et n’est plus “facultatif”.

Pourquoi faire ce changement?

Google donne deux raisons valables pour lesquelles il apporte ce changement: la sécurité et pour réduire le “fouillis des applications”.

Sur le plan de la sécurité, ce changement fait plusieurs choses. Tout d’abord, il permet à un développeur d’avoir son propre espace sur le stockage de votre appareil qui est privé sans demander d’autorisations spécifiques lors de sa première exécution. Et aucune autre application ne peut accéder à un document qu’elle crée sans vous le dire.

La raison d’un changement est bonne, mais cela signifie plus de travail pour les développeurs.

Deuxièmement, et tout aussi important, il réduit l’abus de l’autorisation READ_EXTERNAL_STORAGE. Lorsque vous accordez cette autorisation pour une application aujourd’hui, elle donne accès à l’intégralité du stockage externe où nous enregistrons des éléments tels que des photos, des documents privés, des vidéos et d’autres fichiers potentiellement sensibles. Avec Scoped Storage appliqué, seules les applications peuvent voir leurs propres dossiers de données ainsi que certains types de médias comme les fichiers musicaux à l’aide d’autres API de stockage.

De nouvelles API ont été développées avec un programme permettant aux développeurs de gestionnaires de fichiers d’obtenir un “accès spécial”.

Ces API peuvent accorder un accès pour la visualisation, l’écriture, la suppression et même des actions en masse grâce à l’utilisation d’une invite utilisateur intégrée au système qui vous permet d’autoriser ou de refuser l’action. Ces API devraient simplifier le développement d’applications telles que les lecteurs de musique ou les éditeurs de photos même sans que Scoped Storage soit appliqué.

Réduire l’encombrement des applications nécessite peu d’explications. Lorsque vous désinstallez une application, les fichiers et dossiers qu’elle laisse tomber sur le stockage de votre appareil une fois que vous lui avez donné la permission de le faire rester en arrière. Un nombre suffisant de ces restes peut commencer à affecter les performances, surtout si les fichiers utilisent un nom commun qui peut être répété par une autre application. Si un développeur crée une application qui crée des médias comme une application d’appareil photo ou un enregistreur de musique, par exemple, il peut utiliser les emplacements de dossier multimédia standard pour déposer les éléments que vous créez afin qu’ils ne soient pas supprimés si l’application est désinstallée.

Et les gestionnaires de fichiers?

Les développeurs d’applications comme les gestionnaires de fichiers qui souhaitent accéder à chaque Le fichier dans le stockage externe peut le faire via le Storage Access Framework une fois que Google a obtenu l’autorisation – nous avons appris en octobre 2019 lors du sommet des développeurs Android qu’un programme permettant un “accès spécial” était en cours de mise en œuvre.

Les applications Legitmitate ont besoin de ces autorisations spéciales.

Un utilisateur autoriserait une application de gestion de fichiers à accéder à la racine (dossier de niveau supérieur) du stockage externe, accordant ainsi un accès récursif à chaque dossier et fichier à l’intérieur. Comme il s’agit d’une sélection assez large et l’un des objectifs de Scoped Storage était de régner sur les applications qui souhaitent ce niveau d’accès, il est bon que Google examine de manière particulière les applications qui le souhaitent et accorde des autorisations pour des applications légitimes comme votre gestionnaire de fichiers préféré.

Le stockage étendu va se produire cette fois

Les premiers commentaires pour Scoped Storage n’étaient pas très bons. Il y a même eu une pétition qui demandait à Google de supprimer la fonctionnalité repenser son implémentation.

C’est principalement ce que Google a fait. Scoped Storage était disponible dans la version officielle d’Android 10, mais les développeurs n’étaient pas tenus de l’utiliser. Mais c’est sur le point de changer.

À partir de septembre 2020, les applications devront cibler Android 10 ou version ultérieure si elles doivent être disponibles sur le Play Store.

Toute application ciblée pour Android 10 ou version ultérieure doit utiliser les nouvelles API de stockage, et qui inclut le stockage étendu. Les modifications apportées à l’accord de développeur de Google Play stipulent qu’à partir du 1er août 2020, toutes les nouvelles applications soumises à Google Play doivent cibler Android 10 ou version ultérieure, et toutes les mises à jour des applications existantes doivent cibler Android 10 ou version ultérieure à compter du 1er novembre 2020.

Cela signifie qu’à moins qu’un développeur d’application ne souhaite laisser une application se faner et mourir dans une mer d’anciennes applications, Scoped Storage doit être implémenté rapidement. Heureusement, cette fois, Google a écouté les commentaires et facilité les choses pour les applications qui ont besoin d’un accès complet ou spécial et les nouvelles API d’Android 11 facilitent également les autres choses. Un Android plus sûr et plus sécurisé est quelque chose que nous devrions tous souhaiter.

