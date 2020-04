Qu’est-ce que le stockage UFS 3.0 et pourquoi vous en soucier?

Meilleure réponse: UFS 3.0 est la dernière version de Universal Flash Storage, une norme de stockage conçue pour les smartphones et les appareils photo numériques. UFS offre des vitesses de lecture et d’écriture nettement plus rapides que l’eMMC (carte MultiMediaCard intégrée) tout en conservant les mêmes chiffres de consommation d’énergie. Considérez-le comme un SSD mobile pour votre téléphone.

UFS offre des vitesses de type SSD sur les smartphones

UFS (Universal Flash Storage) est devenu la norme de mémoire flash préférée pour les téléphones haut de gamme ces dernières années. eMMC (MultiMediaCard intégrée) est toujours la norme de mémoire la plus importante – avec la série Pixel 3a utilisant un module de stockage eMMC 5.1 – mais UFS offre une bande passante considérablement plus élevée tout en consommant la même quantité d’énergie.

UFS a été principalement conçu pour offrir des vitesses de type SSD sur les appareils mobiles. Les modules UFS de première génération offrent des temps de copie de fichiers trois fois plus rapides, ainsi que de vastes améliorations du multitâche par rapport aux modules eMMC. UFS peut le faire car il s’agit d’une norme full-duplex, ce qui signifie qu’il peut lire et écrire des données simultanément. En revanche, eMMC ne peut lire ou écrire des données qu’à un moment donné.

Voici une illustration rapide pour vous donner une idée de la rapidité avec laquelle la norme a évolué en quelques années seulement.

UFS 3.0 présente des gains de performances considérables par rapport à UFS 2.1, la norme offrant désormais des lectures séquentielles de 2 100 Mo / s et des écritures de 410 Mo / s. Et lorsque vous le comparez à eMMC 5.1, il y a une augmentation de 6x de la lecture aléatoire et une augmentation de 8,5x des lectures séquentielles. UFS s’appuie sur un système à deux voies dans lequel il y a deux canaux pour lire et deux pour écrire des données, et son fonctionnement est similaire à celui de MIMO (entrées multiples et sorties multiples) en réseau.

C’est plus que suffisant pour tout, de la lecture vidéo 4K transparente aux jeux intensifs et à tous les cas d’utilisation VR mobile. Théoriquement, vous ne remarquerez même aucune différence entre un téléphone exécutant UFS 2.1 et un autre utilisant UFS 3.0. Avec des lectures séquentielles de plus de 2 Gbit / s, le module de stockage ne sera pas le goulot d’étranglement de sitôt, et à ce stade, UFS 3.0 est simplement un moyen de pérenniser votre appareil et d’ouvrir la voie à l’enregistrement vidéo 8K.

Votre téléphone n’a pas besoin – ou n’utilisera même pas – toute cette mémoire RAM et ce stockage à large bande passante, mais quelques années plus tard, cela pourrait commencer à faire la différence. En résumé, des appareils comme le OnePlus 7T ne vont pas ralentir de si tôt.