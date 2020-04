Qu’est-ce que PDAF? Autofocus à détection de phase expliqué

La technologie de mise au point automatique est l’un des principaux piliers de la photographie mobile, assurant des captures nettes et nettes, même des sujets se déplaçant le plus rapidement. Mais saviez-vous que la mise au point automatique est disponible en plusieurs types, selon le capteur à l’intérieur de votre smartphone ou appareil photo? Aujourd’hui, nous allons plonger dans l’autofocus à détection de phase (PDAF), l’un des types d’autofocus les plus courants.

La mise au point automatique à détection de phase se trouve dans de nombreuses caméras de smartphones modernes. Il est à la fois plus rapide et plus précis que la détection de contraste classique. La détection de contraste est la forme d’autofocus la plus simple et la moins chère, mais aussi la plus lente et la moins précise avec les sujets en mouvement. Alors, qu’est-ce qui rend le PDAF tellement meilleur?

Qu’est-ce que PDAF et comment ça marche?

Comme toutes les bonnes technologies d’appareil photo, le PDAF trouve ses racines dans le reflex numérique. Les appareils photo reflex numériques utilisent des miroirs pour refléter les copies de la lumière du capteur principal sur un capteur de détection de phase dédié. Les smartphones n’ont pas le même luxe d’espace pour intégrer toutes ces pièces. Au lieu de cela, les capteurs mobiles ont des pixels PDAF dédiés intégrés dans le capteur d’image, une approche empruntée aux appareils photo compacts.

La façon la plus simple de comprendre le fonctionnement du PDAF est de commencer par penser à la lumière passant par l’objectif de la caméra sur les bords très extrêmes. Lorsque la mise au point est parfaite, la lumière provenant même de ces extrêmes de l’objectif se réfractera pour se rencontrer à un point exact du capteur de l’appareil photo. Une image floue est le résultat de la mise au point / du point de rencontre défini devant ou derrière le capteur d’image. Ajuster l’objectif pour changer ce point focal est exactement la façon dont la mise au point de l’appareil photo fonctionne.

En d’autres termes, nous pouvons dire si une image est mise au point car même la lumière provenant de deux points différents sur l’objectif converge sur un seul point. Les caméras autofocus à détection de phase DSLR utilisent deux capteurs PDAF dédiés pour capturer des images distinctes à des fins de comparaison. Les appareils photo compacts et les smartphones n’ont pas ce luxe. Au lieu de cela, cette double perspective doit être créée en utilisant des photodiodes de détection de phase dédiées sur le capteur d’image pour lui-même.

Ces photodiodes sont physiquement masquées de telle sorte que la lumière d’un seul côté de la lentille y parvienne. Cela produit des pixels de gauche et de droite sur un seul capteur d’image, ce qui nous donne nos deux images avec lesquelles comparer la mise au point. La différence de phase entre les deux images est calculée pour déterminer le point focal. Le diagramme de Samsung ci-dessous offre un aperçu intuitif de cela en comparant ces pixels gauche / droit à nos yeux.

Si l’image est floue, les données de différence de phase entre les images sont utilisées pour calculer jusqu’où l’objectif doit être déplacé pour la mettre au point. C’est ce qui rend la mise au point PDAF si rapide par rapport à la détection de contraste. Cependant, avec la moitié du pixel bloqué, ces photodiodes se retrouvent avec moins de lumière qu’un pixel normal. Cela peut entraîner des problèmes de mise au point par faible luminosité, où la détection de contraste traditionnelle est encore souvent utilisée comme solution hybride.

Comme vous pouvez également le voir, nous n’avons pas besoin d’utiliser chaque pixel de l’appareil photo pour déterminer la mise au point. Au lieu de cela, plusieurs bandes de pixels à travers le capteur feront l’affaire. En règle générale, seuls 5 à 10% des pixels du capteur sont réservés à la mise au point automatique. Cependant, les bandes verticales signifient que les caméras peuvent avoir des problèmes de mise au point sur les lignes horizontales, donc les meilleurs capteurs utilisent des modèles de mise au point croisée.

Avantages et inconvénients du PDAF

Par rapport à l’autofocus à contraste traditionnel, l’autofocus à détection de phase est plus rapide et généralement plus précis. L’autofocus à contraste prend beaucoup de temps car il doit parcourir potentiellement toute sa gamme de points focaux pour trouver la mise au point la plus nette. Il s’agit essentiellement d’essais et d’erreurs. Avec PDAF, la différence de phase est utilisée pour calculer presque immédiatement jusqu’où l’objectif doit être déplacé pour obtenir la mise au point.

Moins de 10% des pixels du capteur sont dédiés à l’autofocus à détection de phase.

Cependant, le PDAF sur capteur présente quelques inconvénients par rapport au PDAF DSLR. La nature des petits capteurs de smartphone et des pixels encore plus petits fait du bruit un problème, ce qui est problématique dans des situations de faible luminosité. Même l’autofocus à détection de phase peut prendre plusieurs tentatives pour obtenir une mise au point parfaite dans des conditions moins qu’idéales. Bien que l’utilisation de plusieurs paires de détecteurs accélère les choses. En conséquence, les smartphones mettent parfois en œuvre une approche hybride pour remédier à cette lacune.

L’autofocus à détection de phase est un incontournable pour le photographe mobile sérieux. Heureusement, vous trouverez cette technologie dans tous les smartphones haut de gamme et même dans la plupart des smartphones de milieu de gamme lancés ces dernières années. En fait, les appareils photo haut de gamme des smartphones incluent désormais une mise au point automatique Dual Pixel bien améliorée. Restez à l’écoute pour une plongée plus approfondie dans très bientôt.

