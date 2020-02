Pokémon

Chaque fan de Pokémon a rêvé d’un endroit où il peut rassembler tous les Pokémon qu’il a découverts. Avec Pokémon Home, un nouveau service cloud de Nintendo, c’est enfin possible. Cette nouvelle application vous permet de transférer des Pokémon de jeux de génération plus ancienne vers Sword and Shield, d’échanger avec des gens du monde entier et plus encore! Voici tout ce que vous devez savoir sur Pokémon Home.

Qu’est-ce que Pokémon Home et comment ça marche?

Pokémon Home est un service basé sur le cloud qui fonctionne comme un hub pour tous vos Pokémon. Vous pouvez les stocker, les échanger et les transférer vers et depuis des jeux Pokémon récents avec certaines restrictions. L’application est désormais disponible pour Android, iOS et Nintendo Switch. Vous pouvez le télécharger gratuitement, mais il possède des fonctionnalités premium qui ne peuvent être débloquées qu’avec un abonnement mensuel.

Pour tirer le meilleur parti de Pokémon Home, vous devez le lier à votre compte Nintendo et vous serez invité à le faire lors de la configuration de l’application. Cela vous permettra de transférer des Pokémon vers et depuis Épée et Bouclier, ainsi que Pokémon Allons Évoli! et Pokémon Allons Pikachu !, et pour ajouter des Pokémon d’anciens jeux 3DS via Pokémon Bank. À l’avenir, vous pourrez également ajouter votre collection Pokémon Go au service cloud.

Mais ce ne sont pas les seuls avantages. Voici d’autres fonctionnalités intéressantes que Pokémon Home propose:

Échangez avec des amis et des étrangers Cadeaux mystères pour l’épée et le bouclier Pokémon Un Pokédex avec des informations détaillées pour toutes vos entrées, y compris les jeux vers lesquels Pokémon peut voyager et les correspondances de type Recherche de Pokémon par type et capacité

Échanger des Pokémon

Le trading est une partie essentielle de l’expérience Pokémon – il est disponible depuis le premier jeu Pokémon lorsque vous deviez connecter deux Gameboys avec un câble pour échanger Pokémon avec un ami ou transformer votre Haunter en Gengar. De nos jours, les choses sont beaucoup plus faciles, surtout avec l’aide de Pokémon Home. Le service propose quatre façons d’échanger des Pokémon. Voici une explication rapide de leur fonctionnement.

Trading de Wonder Box

Le trading Wonder Box est essentiellement un trading aveugle. Vous mettez un Pokémon dont vous voulez vous débarrasser dans votre Wonder Box et il sera remplacé par le Pokémon d’un autre joueur aléatoire. Vous n’avez pas besoin d’interagir avec l’application pour que l’échange ait lieu. Avec un plan gratuit, vous pouvez échanger jusqu’à trois Pokémon en même temps en utilisant cette méthode.

Commerce du système commercial mondial (GTS)

Le trading GTS vous permet de spécifier quel Pokémon vous souhaitez recevoir dans un trade. Par exemple, si vous souhaitez échanger votre Venomoth contre un Gengar, l’application essaiera de vous jumeler avec un entraîneur dont les demandes d’échange répondent à vos critères. Mais ne vous attendez pas à obtenir des Pokémon rares en échange de votre Ratata!

Commerce de chambre

Le trading est toujours mieux avec plus de gens! C’est exactement ce que propose Room Trade, comme son nom l’indique. Avec un plan premium, vous pouvez créer une salle pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes et échanger des Pokémon à votre guise. Soyez prudent cependant – vous ne savez pas ce que vous obtiendrez tant que le commerce ne sera pas terminé.

Commerce des amis

C’est la méthode de trading la plus explicite. Ajoutez simplement des amis Pokémon Home via l’application et échangez des Pokémon!

Jeux compatibles avec Pokémon Home

Le transfert de Pokémon entre l’application Home et plusieurs jeux de la franchise est l’un des principaux avantages du service cloud. Voici tous les titres compatibles:

Pokémon ÉpéePokémon BouclierPokémon Allons Pikachu! Pokémon Allons Évoli! Banque Pokémon Pokémon Va (à une date ultérieure)

Cependant, déplacer des Pokémon est un peu plus compliqué qu’il n’y paraît en surface. À l’heure actuelle, les jeux qui offrent la plus grande liberté de mouvement sont Pokémon Sword et Pokémon Shield – vous pouvez ajouter et recevoir des Pokémon via l’application Pokémon Home sur les deux jeux.

La même chose ne s’applique pas aux autres titres de la liste. Vous pouvez déplacer Pokémon entre Let’s Go Eevee! et Let’s Go Pikachu !, mais si vous en placez un dans Sword and Shield, ils sont là pour rester et ne peuvent pas être retransférés à leur jeu d’origine. Le déplacement de Pokémon de Pokémon Bank vers Pokémon Home est également un transfert à sens unique.

Il est également important de noter que vous ne pouvez transférer que des Pokémon pris en charge – aucun Pokémon de deuxième génération ou supérieur ne peut arriver sur Let’s’s Eevee! et Let’s Go Pikachu !, par exemple.

Prix ​​et fonctionnalités premium de Pokémon Home

Comme mentionné précédemment, Pokémon Home peut être téléchargé gratuitement sur les trois plates-formes disponibles. Cependant, si vous souhaitez en profiter au maximum, le service dispose d’un Plan Premium payant. Il en coûte 3 $ par mois ou 16 $ par an. Voici les fonctionnalités qui s’abonnent à Pokémon Home vous rapporteront:

Déplacement de Pokémon de Pokémon Bank vers Pokémon HomeStorage pour jusqu’à 6000 Pokémon (seulement 30 disponibles avec le plan gratuit de base) Placer jusqu’à 10 Pokémon dans des Wonder Boxes à la fois Placer jusqu’à 3 Pokémon dans GTS à la fois Créer et héberger des salles de commerce (vous ne pouvez participer qu’avec un plan gratuit) Fonction de juge qui révèle à quel point un Pokémon peut devenir fort

Voici nos faits et astuces essentiels sur Pokémon Home. Vous avez des questions? Faites le nous savoir dans les commentaires.