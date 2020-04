Qu’est-ce que Quibi? Combien ça coûte? Est-ce que ça vaut le coup?

Cette semaine, un autre service de streaming a été mis en ligne. Mais Quibi essaie d’offrir aux téléspectateurs quelque chose de différent.

Qu’est-ce que Quibi?

Quibi a été créé par le fondateur de Dreamworks, Jeffrey Katzenberg, avec l’ancien patron de Hewlett Packard, Meg Whitman, nommé PDG. L’idée est qu’il offre des rafales de contenu courtes et nettes sur les appareils mobiles. Le service est clairement destiné aux navetteurs occupés, avec tous les épisodes à 10 minutes ou moins. Cependant, ne confondez pas un temps de visionnage bas avec une qualité inférieure. Les offres sur Quibi sont hautement produites, étroitement éditées (évidemment) et couvrent un large éventail de genres. Il y a des drames, des quiz, un journal quotidien de NBC et des comédies légères. Il y a même une série documentaire de LeBron James. Vous pouvez également regarder les vidéos en mode portrait ou paysage et elles restent parfaitement cadrées. Le basculement est instantané, sans interruption de ce que vous regardez.

Est-ce que ça vaut le coup?

Au moment d’écrire ces lignes, Quibi n’est disponible qu’aux États-Unis. Les plans commencent à 4,99 $ par mois, mais il existe actuellement une offre de 90 jours gratuite. Étant donné que personne ne fait la navette pour le moment, cela a du sens. Quibi a besoin d’inscriptions. Il ne fait aucun doute que le service a un contenu convaincant et qu’il fonctionne à un prix décent. Malgré cela, je ne suis pas sûr que je serais enclin à l’ajouter à ma liste d’abonnements de streaming réguliers. Je vais peut-être me tromper et Quibi fera pour diffuser ce que Twitter a fait pour les blogs, mais à l’ère de la frénésie et des coffrets, je ne suis pas sûr que son offre soit suffisamment substantielle.