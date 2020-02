Qu’est-ce que TikTok a fait pour devenir une application très populaire?

Si vous n’avez pas entendu parler de TikTok, vous devez vivre sous une sorte de rocher bloqué numériquement. TikTok est l’un des sites de médias sociaux les plus populaires et les plus dynamiques du marché; sa popularité a dépassé Twitter, Pinterest et Snapchat, et c’est devenu une plate-forme avec plus de 500 millions d’utilisateurs actifs. Avec toute cette popularité croissante, vous pourriez être tenté de vous poser la question suivante: qu’a fait exactement TikTok pour devenir si populaire? Comment a-t-il atteint ce niveau de renommée?

Qu’est-il arrivé à rendre cette courte plateforme vidéo apparemment discrète si populaire pour les influenceurs et si recherchée pour les créateurs de contenu? Nous allons jeter un œil à certaines des choses que TikTok a faites pour consolider sa place en tant qu’une des applications de médias sociaux les plus utilisées sur le marché. Avant de le faire, cependant, si vous êtes un influenceur des médias sociaux, c’est certainement une plate-forme avec laquelle vous souhaitez vous impliquer. Vous pouvez même découvrir comment obtenir des avancées gratuites sur TikTok. Sans plus tarder, c’est parti!

Démographie

En termes de données démographiques des utilisateurs, TikTok s’est parfaitement adapté. Il vise carrément la population de 16-24 ans. Selon Statista, environ 96% des personnes âgées au Royaume-Uni dans ce groupe démographique possèdent un smartphone. Cela signifie que le public potentiel de TikTok est la grande majorité de cette population. Il s’agit de l’intelligence des affaires intelligentes de la part de TikTok; en visant de larges taux d’adoption, l’application peut maximiser sa portée et se rendre disponible sur le téléphone de chacun.

l’image de marque

TikTok n’était pas réellement disponible dans l’ouest jusqu’en 2017, date à laquelle il a été publié par la société mère, ByteDance, sur les appareils Android et iOS. Il y avait une application à l’ouest appelée Musical.ly, qui se révélait être assez populaire mais qui ne jouissait toujours pas du genre de portée mondiale que TikTok continuerait d’avoir. En renommant Musical.ly à TikTok après que ByteDance a acheté le premier, la société a assuré une marque beaucoup plus forte pour ses futurs projets commerciaux en dehors de la Chine.

Durée de la vidéo

TikTok n’autorise que des vidéos d’une durée maximale de soixante secondes. C’est assez long par rapport à certains des concurrents ou prédécesseurs historiques de TikTok (plus de détails plus tard), mais c’est très court dans le grand schéma des choses. Cependant, cette longueur de vidéo joue réellement en faveur de l’application; en limitant les vidéos à de courtes rafales, ils peuvent créer un contenu viral organique qui ne prend pas trop de temps à regarder et capture donc des périodes d’attention encore plus courtes. C’est un bon connaisseur en marketing. En parlant de ça…

Commercialisation

Nous ne savons pas si vous l’avez vu, mais TikTok s’est fait à peu près omniprésent dans les mois précédant (et juste après) son lancement. Il n’était pas possible de visiter un site de réseau social, une plate-forme vidéo ou à peu près tout autre site sans voir de publicités pour TikTok si vous vous trouviez dans son groupe démographique cible. Bien que les publicités soient devenues un peu ennuyeuses après un certain temps, il est indéniable que TikTok a atteint son public cible. Merci à cette campagne agressive.

Niche

En octobre 2016, la plate-forme vidéo abrégée, Vine, a annoncé sa fermeture. Un scandale et un deuil généralisés ont suivi; Vine était une plate-forme incroyablement populaire sur laquelle de nombreux créateurs de contenu ont élu domicile. Avance rapide de quelques années, et TikTok arrive sur la scène avec des fonctionnalités similaires, mais avec plus de financement et une attitude plus amicale envers le contenu viral. Naturellement, cela va combler la niche que Vine a laissée. C’était très intelligent de la part de la popularité de TikTok.

Accessibilité

TikTok est disponible sur une grande variété d’appareils; il dispose à la fois d’une application Android et iOS, donc quel que soit l’appareil que vous utilisez, vous pouvez récupérer l’application. Il est également incroyablement facile à utiliser, ne prenant que quelques secondes à configurer et offrant la possibilité de commencer à créer des vidéos et à les montrer à vos amis. Tout sur TikTok est conçu pour plaire à tout le monde, c’est pourquoi l’application a bénéficié d’un tel attrait du marché de masse depuis sa sortie.

Slogan

Le slogan de TikTok est «Make Your Day». Il y a deux niveaux sur lesquels prendre cela; c’est une invitation à améliorer la journée que vous avez actuellement ainsi qu’un appel à l’action pour créer quelque chose de votre journée. Il ne fait aucun doute que le slogan de TikTok a eu un impact sur sa popularité, et sa marque forte est complétée par cette brève phrase bien pensée. TikTok cloue sa cible démographique ici sans se pencher sur un argot obsolète.

Inclusivité

S’il est vrai que TikTok se positionne à un niveau démographique, il s’agit d’une application très inclusive. Les jeunes de toutes origines raciales, identités de genre et champs de contenu sont encouragés à venir passer du temps sur TikTok et à générer du contenu pour l’application. Il n’y a pas de parti pris envers un certain groupe, donc tout le monde se sent chez lui; on pourrait dire que ByteDance a réussi à créer une communauté TikTok dans laquelle tout le monde s’intègre parfaitement.

Défis

Il s’agit d’un type de contenu TikTok très spécifique mais incroyablement important. Si vous n’avez jamais vu de défi TikTok auparavant, vous devriez les vérifier. Ce sont essentiellement de courtes vidéos dans lesquelles les utilisateurs entreprennent des tâches définies pour eux par d’autres utilisateurs, influenceurs ou célébrités majeures. Les défis TikTok sont massivement populaires car ils encouragent la participation des utilisateurs et permettent à tout le monde de se réunir au sein de la communauté TikTok. Certains des défis sont un peu inquiétants, mais il ne fait aucun doute qu’ils sont là pour rester.