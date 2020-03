Qu’est-ce que Zoom Meetings, combien cela coûte-t-il et en vaut-il la peine?

En quoi consiste exactement Zoom Meetings, et comment cela fonctionne-t-il? C’est une question que j’entends beaucoup ces jours-ci, principalement en raison des effets que COVID-19 a sur l’économie. Le virus a contraint de nombreuses entreprises à adapter leurs opérations en faisant travailler leurs employés à domicile, éliminant ainsi les risques de maladie au travail.

Le travail à distance s’accompagne de son lot de défis, dont l’un consiste à établir la communication entre les employés. C’est là qu’intervient Zoom Meetings.

Qu’est-ce que Zoom Meetings?

Zoom est surtout connu pour son logiciel de visioconférence appelé Zoom Meetings. Il permet aux employés d’une entreprise d’avoir des réunions en ligne tout en travaillant à distance. Le logiciel permet la vidéo HD ainsi que l’audio et prend en charge jusqu’à 1 000 participants par session, bien que le nombre exact dépende du plan que vous avez – plus à ce sujet plus tard.

Zoom Meetings possède toutes les fonctionnalités dont une entreprise a besoin pour organiser des réunions en ligne, quelle que soit leur taille. Les participants peuvent se connecter à partir d’un ordinateur ou d’un appareil mobile partout dans le monde tant qu’ils disposent d’une connexion Internet. Ils peuvent allumer leurs caméras pour que d’autres puissent les voir ou les garder au cas où ils voudraient de l’intimité. Chaque personne peut également désactiver son microphone pour s’assurer qu’il n’y a pas de bruit de fond lorsque quelqu’un parle. Zoom Meeting propose de nombreuses autres fonctionnalités utiles, dont certaines peuvent être consultées ci-dessous.

Les principales caractéristiques des réunions Zoom:

Réunion record: Toutes les réunions peuvent être enregistrées en appuyant sur un bouton. Vous pouvez sauvegarder un enregistrement localement sur un appareil ou le télécharger sur le cloud. Cela permet aux employés qui ne pouvaient pas assister à la réunion / au webinaire en direct de les consulter ultérieurement.Partage d'écran: Les participants peuvent partager leurs écrans avec les autres, ce qui est pratique pour diverses présentations et ateliers éducatifs.Bavarder: Chaque réunion Zoom a une fonction de chat intégrée, permettant aux participants de communiquer entre eux pendant une réunion et de poser des questions.Levée de main virtuelle: Lorsque vous souhaitez parler ou poser une question, vous pouvez le signaler à l'hôte en levant la main virtuellement. Cela améliore la communication lors d'une réunion, empêchant plusieurs personnes de parler en même temps. Les sondages: Un hôte peut créer un sondage et le partager avec les participants à la réunion pour recueillir leurs réponses et leurs opinions sur un sujet donné. Cela est utile pour voter sur diverses décisions liées aux affaires, par exemple.Participants muets: L'hôte d'une réunion a la possibilité de couper le micro de n'importe quel participant. C'est une fonctionnalité vitale qui est utilisée lorsque quelqu'un oublie qu'il a le micro et que ses enfants crient en arrière-plan, par exemple.

Ce sont les principales fonctionnalités offertes par Zoom Meetings, bien qu’il y en ait aussi beaucoup d’autres. Il s’agit notamment de l’arrière-plan virtuel qui vous permet de définir une image ou une vidéo comme arrière-plan lors d’une réunion. C’est une excellente option pour ceux qui ne veulent pas que les gens voient l’intérieur de leur appartement. Ensuite, il y a Touch Up My Appearance, qui est essentiellement un filtre qui adoucit votre peau, vous faisant paraître plus beau pour cette réunion importante.

En ce qui concerne la confidentialité, Zoom Meetings vous couvre. Il prend en charge le chiffrement de bout en bout qui garantit que personne ne peut espionner vos réunions – pas même l’entreprise elle-même.

Combien coûte Zoom Meetings?

La bonne nouvelle est que Zoom Meetings propose un plan gratuit. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il a beaucoup de limites en place, ce qui le rend inapproprié pour de nombreuses entreprises. Le plan gratuit vous permet d’héberger jusqu’à 100 participants et de participer à des réunions individuelles illimitées. Cependant, chaque réunion de groupe ne peut durer que 40 minutes maximum.

Si cela ne vous convient pas, vous devrez vous inscrire à l’un des plans payants proposés. Le prix est abordable, à partir de seulement 14,99 $ par mois et par hôte. Vous pouvez consulter tous les plans tarifaires ainsi que les fonctionnalités que chacun inclut dans l’image ci-dessous.

Zoom

Gardez à l’esprit que le prix est par hôte et non par participant. Cela signifie que vous n’avez pas à payer de frais mensuels pour chaque participant qui rejoint une réunion ou un webinaire. Les gens peuvent s’inscrire gratuitement, mais l’hôte de la réunion – celui qui organise une réunion – doit payer un abonnement mensuel. Plus une entreprise compte d’hôtes, plus la facture mensuelle est élevée. Gardez à l’esprit que tout utilisateur peut héberger même sans payer, ils seront simplement limités à toutes les fonctionnalités du plan gratuit (comme un appel ne dépassant pas 40 minutes).

Il convient de noter que chaque plan propose également divers modules complémentaires. Ceux-ci incluent la possibilité d’augmenter le nombre de participants qui peuvent rejoindre une réunion, la possibilité d’ajouter un stockage d’enregistrement cloud supplémentaire, et plus encore.

Les réunions Zoom en valent-elles la peine?

Vous vous demandez probablement pourquoi payer pour les réunions Zoom si je peux opter pour un service gratuit comme Skype à la place. Eh bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce n’est pas la meilleure idée.

Bien que Skype soit gratuit et n’ait pas de limite de temps en place pour les réunions comme la version gratuite de Zoom, il a un certain nombre d’autres limitations. Le premier est que seulement jusqu’à 50 personnes peuvent rejoindre un chat en groupe, ce qui rend le logiciel inapproprié pour de nombreuses moyennes entreprises. Vous ne pouvez pas non plus désactiver le microphone des participants à un appel, ce qui est une fonctionnalité dont vous avez absolument besoin lors de grandes réunions d’affaires en ligne – croyez-moi sur celui-ci.

Skype n’est pas idéal pour les réunions d’affaires en ligne et les webinaires.

Il existe d’autres fonctionnalités commerciales, Skype et d’autres services similaires manquent, y compris la capacité de lever la main lorsque quelqu’un veut parler, parmi beaucoup d’autres. Skype est conçu pour un usage personnel et non professionnel. Si vous avez fréquemment des réunions en ligne, en particulier avec plusieurs personnes, nous vous suggérons de payer des frais mensuels pour des logiciels comme Zoom Meetings. Nous l’utilisons régulièrement ici sur Android Authority et nous l’adorons. Cela vaut vraiment le prix de départ de 14,99 $ par mois.

Cependant, Zoom n’est pas le seul logiciel de visioconférence disponible. Le propriétaire de Skype, Microsoft, propose Microsoft Teams, qui combine la vidéoconférence et la messagerie en un seul service qui comprend également un tas d’autres fonctionnalités. Les Hangouts Meet de Google sont également une excellente option, mais ils font partie de l’abonnement G Suite de l’entreprise qui comprend également un espace de stockage cloud supplémentaire et d’autres fonctionnalités. D’autres options intéressantes incluent GoToMeeting et Zoho Meeting, parmi beaucoup d’autres.

Qu’est-ce qu’une Zoom Room?

Zoom Meetings n’est pas le seul service proposé par l’entreprise. Il dispose également de Zoom Rooms, qui fait référence à la configuration matérielle (moniteurs, caméras…) requise pour lancer Zoom Meetings dans la salle de conférence d’une entreprise.

Les Zoom Rooms s’adressent aux grandes entreprises.

Le service Zoom Rooms nécessite des frais mensuels supplémentaires (49 $ par chambre) en plus de ce que vous payez déjà pour le logiciel Zoom Meetings. Il comprend ce que l’entreprise appelle un affichage de la planification des salles Zoom qui est utilisé pour afficher les réunions à venir et en planifier de nouvelles. En outre, il est livré avec une signalisation numérique qui vous permet de partager des images, des vidéos et des URL vers les écrans d’une salle Zoom lorsque vous ne les utilisez pas pour une réunion Zoom.

Une salle Zoom est conçue pour les grandes entreprises comptant des centaines, voire des milliers d’employés. C’est une configuration coûteuse car vous devez acheter les moniteurs, les microphones et tout le matériel requis séparément – vous ne les obtenez pas inclus avec l’abonnement mensuel de 49 $. Les personnes intéressées par l’équipement nécessaire et recommandé par Zoom peuvent se rendre ici pour en savoir plus.

Voilà, vous savez maintenant ce qu’est Zoom Meetings et pourquoi tant d’entreprises l’utilisent.