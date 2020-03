Qu’est-ce qu’Eero Secure et Eero Secure +

Meilleure réponse: Eero Secure est un plan d’abonnement introduit par Amazon pour les propriétaires de son système de réseau maillé Eero. Il offre une multitude de fonctions avancées de sécurité et de contrôle parental pour protéger votre réseau domestique. Eero Secure + est essentiellement le niveau suivant, offrant plus de fonctionnalités pour des frais mensuels plus élevés.

À partir de 3 $ par mois pour un abonnement mensuel ou 29 $ pour un abonnement annuel, Eero Secure vous donne accès à plusieurs outils de sécurité à l’échelle du réseau que vous pouvez utiliser pour protéger les personnes et les appareils de votre maison. Ils incluent la détection avancée des menaces, le blocage des publicités, le filtrage de contenu et l’accès au canal d’assistance VIP d’Eero. Vous pouvez vous inscrire à Eero Secure via votre page de compte Eero. D’autres instructions peuvent être trouvées ici.

Détection des menaces

Le logiciel de détection des menaces d’Eero s’appuie sur une base de données de plus de 12 milliards de visites quotidiennes sur le site Web, se mettant à jour constamment et automatiquement lorsque vous naviguez sur le Web. Il vous protège contre les visites accidentelles de sites Web signalés comme malveillants, vous protégeant ainsi des logiciels malveillants, des attaques de phishing et de toutes sortes d’autres menaces en ligne. Il peut être activé ou désactivé via votre Découvrir onglet (sur iOS) ou sous Sécurité avancée en dessous de Sécurité et confidentialité dans Paramètres réseau (sur Android).

Bloc d’annonces

Plus de popups; plus de publicités intrusives ou effrayantes interrompant votre expérience de navigation ou vous suivant sur le Web. Bien qu’elle soit actuellement encore en version bêta, la fonctionnalité de blocage des publicités d’Eero non seulement supprime les publicités sur les sites Web, mais tue également de nombreuses annonces intégrées à l’application.

Vous pouvez l’activer sur iOS via le Découvrir onglet dans l’application Eero et sur Android sous Blocage des publicités *** dans ** Sécurité et confidentialité.

Recherche sécurisée

Il y a du contenu désagréable sur le Web, et SafeSearch d’Eero est conçu pour vous protéger, vous et vos enfants, de ce contenu. Une fois activé, il filtrera automatiquement les résultats de recherche potentiellement répréhensibles. SafeSearch est également hautement configurable, avec plusieurs options de filtrage de contenu qui peuvent être appliquées à des profils personnalisables, chacun pouvant contenir un nombre illimité d’appareils.

Pour commencer avec SafeSearch sur iOS, vous voudrez appuyer sur le Accueil dans l’application Eero, puis sélectionnez Profils, suivi par Filtres sûrs. Sur Android, vous pouvez trouver l’option sous le Profils de famille section du bouton de menu. Dans ces menus, vous verrez également une sélection de filtres possibles que vous pouvez appliquer:

Pornographique ou contenant de la nudité ou des thèmes pour adultes.

Potentiellement illégaux, tels que le piratage, les drogues et le vol de contenu.

Extrêmement violent.

Assistance VIP

Avec Eero Secure, vous aurez accès à un support technique prioritaire. D’une manière générale, cela signifie qu’au moment où vous aurez besoin d’aide, vous serez mis en relation avec un professionnel expérimenté. Vous pouvez toujours rencontrer un temps d’attente pendant les périodes de volumes d’appels anormalement élevés, mais ce sera minime par rapport à tous les autres.

Eero Secure + vous offre d’excellents services d’abonnement supplémentaires

À 10 $ par mois ou 99 $ par an, Eero Secure + offre toutes les fonctionnalités d’Eero Secure, puis adoucit le pot avec un accès complet à plusieurs applications partenaires.

Encrypt.me

Un réseau privé virtuel (VPN) simple et évolutif, Encrypt.me vous permet non seulement d’accéder à du contenu verrouillé par région qui pourrait autrement être hors de votre portée, mais intervient également automatiquement pour vous protéger lorsque vous vous connectez à un réseau non sécurisé ou non reconnu réseau sans fil. C’est rapide, et si vous êtes plus enclin techniquement, open-source, ce qui signifie que vous pouvez jouer avec le code source pour configurer votre propre point de terminaison privé.

1Mot de passe

Si vous utilisez le même mot de passe pour chaque plate-forme et service, vous vous exposez à un risque sérieux de piratage ou de violation de données. C’est là qu’intervient 1Password.

Plutôt que d’avoir à mémoriser un mot de passe unique pour chaque compte, vous pouvez définir un mot de passe maître fort et le faire créer des mots de passe aléatoires et forts pour tous les autres.

Malwarebytes Premium

Bien qu’Eero Secure soit livré avec la détection des menaces, vous ne pouvez jamais vous tromper avec une couche de sécurité supplémentaire. Malwarebytes est l’une des principales solutions antivirus sur le Web et comprend un tas de protections supplémentaires qui vont au-delà de la détection des menaces standard, comme les anti-ransomwares. L’inscription à Malwarebytes Premium via Eero Secure + vous permet d’installer sur un maximum de trois appareils pris en charge.

