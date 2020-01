Qu’est-ce qui fait que la connexion Internet Spectrum vaut le coup?

Commençons par un scénario, d’accord?

Vous vous battez pour votre vie et votre ennemi juré a le plein contrôle sur vous. Cependant, il reste un dernier mouvement qui pourrait vous sauver la vie. Les joueurs de votre équipe ont sacrifié leur vie en tant que braves soldats et maintenant c’est à vous de sauver la planète. Alors vous vous levez, criez le nom de votre Némésis et juste au moment où vous êtes sur le point d’appuyer sur «X» pour déclencher votre mouvement de puissance, votre Internet disparaît et avec lui, disparaît votre souhait d’être le guerrier numéro un du royaume du jeu. Aie!

Une mauvaise connexion Internet est la dernière chose que tout joueur voudrait expérimenter. Avec une connexion Internet qui fonctionne mal, il est difficile de terminer une tâche. Votre productivité baisse et n’oublions pas à quel point vous vous ennuyez à la fin de la journée.

Une connexion Internet pleinement fonctionnelle est comme une bénédiction déguisée. Sans cela, passer même une heure semble une éternité. Et avouons-le, les fournisseurs de services Internet qui offrent des vitesses ultra-rapides et des prix abordables sont un peu difficiles à trouver. Mais, parmi les nombreuses options que vous pourriez examiner, il existe une connexion Internet qui permet à tous les autres FAI de courir pour leur argent.

Si toute votre vie vous avez cherché une connexion Internet à haut débit, essayez Internet Spectrum. Spectrum est une idée originale de Charter Communications qui a débuté en 1993 et ​​fournit depuis des débits Internet de premier ordre à ses clients à travers les États-Unis. Les clients qui n’aiment pas se contenter de rien de moins que le meilleur devraient opter pour Spectrum pour profiter des services suivants:

Pourquoi choisir Spectrum Internet?

Que considérez-vous lorsque vous choisissez une connexion Internet? Vitesse, latence et abordabilité. Nous ne connaissons personne d’autre, mais avec Spectrum, vous obtenez tout cela et bien plus encore. L’utilisation d’une connexion Internet lente et en retard est inondée de nombreux inconvénients. Vos tâches ne sont pas terminées à temps, la frustration s’accumule, tout comme le nombre de tâches “en attente”.

Imaginez, un géant de la technologie comme SanDisk a fini par faire face à un échec majeur dans ses opérations commerciales, uniquement en raison d’une connexion Internet en retard. Donc, peu importe si vous l’utilisez pour votre maison ou votre bureau, Internet Spectrum vous donnera un rapport qualité-prix à 100% et les avantages suivants à espérer:

Vitesse de téléchargement sans précédent

La fonctionnalité globale de toute connexion Internet peut être déterminée avec la vitesse de téléchargement qu’elle offre. Avec Internet de Spectrum, vous pouvez télécharger de la musique et diffuser des vidéos et des films au contenu de votre cœur.

Aucun plafond de données

De nombreux internautes craignent la colère des plafonds de données non sollicités qui les surprennent souvent. Lorsque vous vous abonnez à Spectrum, vous avez accès à une connexion Internet entièrement transparente, sans limite de données. Si vous vous demandez ce qu’est un plafond de données, il s’agit d’un “décalage” soudain de la vitesse d’Internet qui a été délibérément provoqué par votre fournisseur de services Internet. Lorsque les FAI remarquent que vous êtes sur le point d’atteindre la limite de votre connexion Internet, ils «limitent» la vitesse pour que cela vous dure le reste du mois.

Une connexion solide et fiable

Internet Spectrum offre une connexion Internet inégalée sur un câble à large bande et un câble à fibre optique de haute qualité. Contrairement à la plupart des FAI, Internet Spectrum offre une connexion cohérente, qui ne se corrode pas avec le temps. Il suffit de dire que si vous cherchez à investir dans une connexion qui ne nécessite pas de réparations et d’entretien fréquents, Spectrum vous aidera à faire un home run.

Connexion sécurisée avec une suite de sécurité du spectre

Si quelqu’un vous a dit qu’Internet est sécurisé, alors abandonnez la mission et courez! Internet regorge d’entités suspectes qui sont toujours à l’affût pour se glisser derrière votre dos et voler vos informations. Par conséquent, pour éviter de telles situations, Spectrum vous offre une suite de sécurité Spectrum avec chaque connexion. Security Suite est livré avec un Anti-Bot Scanner qui exécute des analyses régulières et supprime les logiciels malveillants de votre ordinateur.

Approuvé par les joueurs

Si vous souhaitez déterminer la fonctionnalité globale d’Internet, utilisez-le pour jouer à un jeu en ligne et vous aurez une décision à prendre. Le jeu nécessite une connexion Internet ultra-rapide sans retard et latence minimale.

Devine quoi? Spectrum vous offre des vitesses Internet sans précédent dont tout joueur rêve. Pour que votre expérience de jeu en vaille la peine, vous avez besoin d’une vitesse de téléchargement d’au moins 3MBPS et Spectrum vous offre des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 940 MBPS (dans certaines zones) et un minimum de 100 Mbps dans la plupart des zones. Donc, si vous rêvez de devenir le meilleur joueur du monde, il est temps de le transformer en réalité.

Offres groupées incroyables

Si vous envisagez d’utiliser Internet Spectrum avec le reste des fonctionnalités Spectrum, vous pouvez opter pour des options de regroupement. Les offres Spectrum permettent de réaliser des économies totales. Vous pouvez regrouper vos services Spectrum préférés pour bénéficier d’une connectivité transparente, de vitesses Internet ultra-rapides et d’une sécurité en ligne.

Support client rapide

Besoin d’aide? Composez ensuite le 1-855-423-0918 pour contacter le service client Spectrum afin de résoudre votre problème presque instantanément. Les représentants du service client Spectrum garantissent une disponibilité 24h / 24 et 7j / 7 afin que chaque fois que vous rencontrez des problèmes dans votre connexion Spectrum, vous obtenez de l’aide sans délai.

Spectre, tout le chemin!

Internet est devenu l’une des nécessités de base et vivre sans lui semble un exploit impossible. Il existe une pléthore de fournisseurs de services Internet qui prétendent être les meilleurs de leur jeu, mais vous ne pouvez faire confiance à personne, n’est-ce pas?

C’est pourquoi la connexion Internet Spectrum doit être votre priorité numéro 1. Lorsque vous choisissez Spectrum, vous choisissez d’obtenir le temps d’arrêt le plus court, la latence la plus faible et des tarifs super abordables, le tout sous un même toit. Alors qu’est-ce que tu attends? Obtenez Spectrum dès aujourd’hui!