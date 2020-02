Qu’est-ce qu’un VPN? Un guide pour tout ce que vous devez savoir

Depuis que vous êtes ici, vous avez probablement entendu parler d’un VPN ou d’un réseau privé virtuel. Mais en entendre parler – parce que vous voulez regarder BBC iPlayer sur le sol américain ou Netflix lorsque vous voyagez à l’étranger, ce n’est probablement pas suffisant. Si vous voulez tout savoir sur la raison pour laquelle un VPN est également idéal pour l’anonymat, la sécurité et votre sécurité personnelle en ligne – vous êtes au bon endroit.

Qu’est-ce qu’un VPN et pourquoi en ai-je besoin?

Un VPN est un moyen intelligent de masquer votre identité en ligne. Habituellement, lorsque vous vous connectez, vous vous connectez à un serveur et vous recevez une adresse IP unique, cela identifie d’où vous vous connectez et peut stocker des données vous concernant. Étant donné que ces serveurs sont relativement ouverts, il pourrait y avoir des gens qui regardent, et potentiellement, des menaces qui peuvent accéder à vos données. Cette adresse IP peut révéler votre identité réelle, permettant à des entités potentiellement négatives de vous retrouver. Cela est particulièrement important lorsque vous voyagez et utilisez une connexion Wi-Fi ouverte dans les aéroports et les hôtels qui pourraient potentiellement être précaires.

Cette identité spécifique signifie également que votre emplacement peut être déterminé. Donc, si vous êtes un citoyen américain à l’étranger qui veut toujours rattraper son retard sur vos émissions à Hulu, vous pourriez être bloqué dans un pays dont Hulu n’est pas accessible. C’est également une excellente utilisation pour un VPN qui peut vous faire paraître encore sur le sol américain.

Comment fonctionne un VPN?

Vous voulez donc colmater cette fuite d’identité. C’est là qu’un VPN peut vous aider. Il masque votre adresse IP et votre emplacement en renvoyant efficacement votre signal via d’autres serveurs. Pour toute entité en ligne ou menace potentielle, vous semblerez être quelqu’un d’autre connecté à un autre emplacement.

Cela signifie que lorsque vous contactez un site Web, par exemple, vous passerez par le VPN crypté. Votre ordinateur indiquera au VPN qu’il souhaite accéder au site Web, cette demande sera envoyée par le serveur sécurisé VPN et la réponse vous sera alors transmise. Cela vous offre une couche tampon pour vous garder en sécurité et plus anonyme lorsque vous êtes en ligne – plutôt que d’avoir toutes vos données collectées par chaque site que vous visitez.

Un VPN est-il sécurisé?

Un VPN est un moyen super sécurisé de se connecter en ligne grâce à la merveille qu’est le cryptage. Il s’agit d’une sécurité numérique développée par l’armée qui est utilisée par les gouvernements, les banques et les entreprises de sécurité du monde entier. Vous pouvez donc vraiment compter sur sa sécurité.

Un cryptage fonctionne en donnant aux deux parties une clé. Le message est envoyé en code avec une clé permettant de lire ce code, l’autre clé étant utilisée pour écrire le code. Si vous n’avez pas de clé, vous ne pouvez pas comprendre le message – même si vous parvenez à le saisir. Il existe différents niveaux de cryptage, mais cela dépendra du service VPN que vous choisissez, certains étant plus complexes que d’autres.

Tout cela signifie que votre réseau est à peu près piraté et que toutes vos informations de navigation sont cryptées en transit, ce qui les rend de toute façon illisibles.

Un VPN est-il bon pour Netflix, BBC iPlayer et Hulu?

De nombreux services VPN sont parfaits pour accéder à du contenu géo-restreint lorsque vous seriez autrement refusé. Pour le BBC iPlayer du Royaume-Uni aux États-Unis, ou aux États-Unis Netflix et Hulu en Europe, un VPN vous permettra d’entrer.

Si vous êtes en vacances en France, par exemple, et que vous souhaitez regarder le dernier Star Trek sur Netflix, vous serez bloqué car Netflix verra que vous n’êtes pas aux États-Unis. Lancez votre service VPN, sélectionnez un serveur américain, puis retournez dans Netflix. Maintenant, Netflix pensera que vous êtes de retour à la maison et vous donnera à nouveau accès à tous vos contenus.

Bien sûr, certaines personnes utilisent également un VPN pour accéder au contenu Netflix international en dehors de leur pays, mais nous n’encourageons ni ne tolérons cela. Nous soulignons simplement que c’est quelque chose qu’un VPN peut faire et que certaines personnes choisissent de l’utiliser.

Un VPN fonctionne-t-il pour les torrents P2P?

Le partage de contenu P2P, ou le torrent, peut être illégal dans certains cas, mais pas dans tous. Ce que vous choisissez de partager dépend de vous. Mais si vous souhaitez le faire avec l’anonymat et une couche ou la sécurité, un VPN peut le fournir.

Cela ne vaut rien que tous les services VPN ne prennent pas en charge les torrents et certains sont plus rapides que d’autres, il vaut donc la peine de lire ceci si vous obtenez un VPN spécifiquement pour le contenu P2P.

Quelle est la vitesse d’un VPN?

La vitesse d’un service VPN varie considérablement. Cela est dû à deux facteurs principaux, l’emplacement et les serveurs. Ainsi, un service VPN pourrait être beaucoup plus rapide qu’un autre pour vous, car celui-ci peut avoir plus de serveurs ou de meilleures connexions entre les serveurs, ce qui permet un partage de données plus rapide. Les serveurs eux-mêmes pourraient également être plus rapides sur un VPN que sur un autre.

Certains services VPN sont très rapides pour l’accès local, mais ralentissent ensuite beaucoup une fois que vous changez de lieu vers un endroit éloigné. D’autres offrent une vitesse plus constante, où que vous soyez. Comme vous pouvez l’imaginer, vous en avez généralement pour votre argent.

Quel est le meilleur VPN pour moi?

Le meilleur service VPN pour vous dépendra de ce dont vous avez besoin. Mais pour un service globalement mieux noté, nous garantissons ExpressVPN car il est bon marché – plus élevé que la plupart, bien sûr – mais il offre une configuration complète et solide. Vous bénéficiez d’un grand nombre de serveurs placés à l’international, d’une sécurité de cryptage de haute qualité et d’une excellente prise en charge du chat en direct 24h / 24 et 7j / 7. En outre, les clients – alias les applications – fonctionnent vraiment sur tous les appareils, y compris iOS, Android, Mac et Windows avec une interface très simple à utiliser et une sécurité supplémentaire d’un kill switch et plus encore. Tout cela peut être utilisé sur cinq appareils en même temps.

Si vous voulez l’option la moins chère, il existe des services gratuits mais ceux-ci vous limitent généralement sur les données. Le VPN gratuit HotSpot Shield est une excellente option car il vous offre beaucoup gratuitement et vous pouvez ensuite passer à la version Premium si vous l’aimez et en voulez plus. Vous êtes limité à 500 Mo de capacité de données par jour sur la version gratuite, mais à 15 Go par mois, c’est beaucoup pour la plupart des gens.

Si la sécurité absolue est votre principale exigence, Surfshark est un bon choix car il utilise un DNS privé, un double saut VPN et un cryptage AES-256 pour garder votre identité et votre emplacement totalement cachés.

Combien coûte un VPN?

Comme vous l’avez probablement compris, les services VPN varient, tout comme leurs prix. Ils commencent gratuitement, avec des limites sur des choses comme les données, mais montent ensuite à plus de 100 $ par an. Le prix mensuel moyen, si vous payez de mois en mois et ne vous engagez pas plus longtemps, est d’environ 10 $ par mois.

Si vous partez pendant un an, cela fonctionnera plus près de 5 $ par mois, allez-y pendant deux ans et ça baissera pour baisser et ainsi de suite. Cela dépend donc vraiment de la façon dont vous souhaitez payer.

De nombreux services offrent un essai gratuit de sept jours et une garantie de remboursement de 30 jours. Donc, en général, vous pourrez essayer avant d’acheter vraiment quelque chose – ce qui rend cet engagement à un ensemble de paiements plus long – et à économiser de l’argent – plus facile à faire confortablement.

Nous testons et examinons les services VPN dans le contexte des utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.