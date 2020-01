Questions que j’aurais posées lors du rapport sur les résultats d’Apple

Apple a publié son rapport sur les résultats du premier trimestre 2020 le 28 janvier. Après les déclarations d’ouverture du PDG Tim Cook et du directeur financier Luca Maestri, la session a été ouverte aux questions et réponses avec les analystes financiers. Mais, je regrette, certaines questions n’ont pas été posées.

Désormais, les analystes financiers s’intéressent principalement à la santé financière d’Apple. Ils posent des questions sur des choses comme les marges brutes, les dépenses d’exploitation (OPEX) et le bénéfice par action. Comme ils le devraient. Et c’est tellement ennuyeux.

Le geek en moi souhaite que quelques analystes aient un peu plus d’esprit technique. Si j’en étais un, voici quelques questions que j’aimerais poser avant de me faire virer.

Des questions. J’ai des questions

1. Le nouveau Mac Pro a commencé à être commercialisé avant la fin du trimestre. Êtes-vous satisfait des premières ventes qui ont commencé le 10 décembre?

Il aurait été agréable d’entendre Tim Cook dire quelque chose au sujet de la réponse rapide à ce glorieux nouveau Mac, même si c’était un aperçu très préliminaire.

2. Les ventes d’iPad ont considérablement diminué d’une année à l’autre. Est-ce dû à une baisse des ventes unitaires? Ou des clients qui achètent des modèles non professionnels moins chers? Une certaine couleur serait utile.

Les derniers iPad Pro d’Apple, relativement chers, ont été livrés en octobre 2018. Si les revenus étaient en baisse parce que les clients hésitaient à acheter un iPad Pro à la mi-fin 2019, cela en dit long sur l’inconvénient d’attendre aussi longtemps entre les nouveaux modèles professionnels. Ou peut-être que quelque chose d’autre se passe. On pourrait penser que l’Apple TV + aurait alimenté les ventes d’iPad pendant le trimestre des fêtes. L’a fait?

3. Quel est l’appareil le plus utilisé pour regarder l’Apple TV +? iPhone? Mac? iPad? Apple TV 4K? Quel était le classement de chaque appareil?

Chaque nouvel achat d’iPhone 11 l’année dernière (et il y avait une cargaison) était accompagné d’un abonnement gratuit d’un an à Apple TV +. Cela signifie-t-il qu’Apple prévoit d’adapter l’expérience de visionnement aux iPhones :: gasp :: et de négliger l’Apple TV 4K?

4. Compte tenu de l’acclamation critique du contenu Apple TV + et de l’engagement d’Apple envers la narration, pouvons-nous nous attendre à ce qu’Apple augmente maintenant son financement pour le contenu Apple TV +?

Ou Apple attend-il, assis sur ses mains, de voir combien d’abonnés groupés se convertissent en abonnés payants avant l’approbation d’un nouveau financement?

Le duo Apple de Cook et Maestri danserait sûrement autour de ce genre de questions, mais les questions sont amusantes et intrigantes, et la danse serait divertissante, peut-être même informative.