Qui est BBK, deuxième fabricant mondial de téléphones?

Le smartphone a un certain nombre d’acteurs majeurs ces jours-ci, en dehors des marques familières d’Apple et de Samsung. Huawei a essayé de se positionner comme la deuxième marque en importance, avec des percées réussies sur les marchés asiatiques et européens. Mais sa position a été mise en danger en raison de l’interdiction de Huawei des marchés et de la technologie américains. Au lieu de cela, le candidat le mieux placé vient de BBK Electronics, moins connu.

BBK est une multinationale chinoise. Il possède un certain nombre de marques populaires sur divers marchés de l’électronique grand public, notamment des écouteurs, des lecteurs Blu-ray et des smartphones. Il supervise également un certain nombre de grandes marques de smartphones, y compris un favori des fans – Oppo, Vivo, Realme et OnePlus.

Qui est BBK?

BBK Electronics opère dans diverses sections de l’industrie électronique chinoise depuis les années 1990. Duan Yongping, un milliardaire reclus, a dirigé l’entreprise. Après avoir réussi à générer plus d’un milliard de yuans à partir de la console de jeu «Subor», un concurrent de la Nintendo Entertainment System, Duan a quitté son poste de directeur d’une usine chinoise en 1995. Il a ensuite lancé la société Bubugao, qui deviendra finalement BBK. L’entreprise possède désormais des usines réparties sur 10 hectares de terrain et plus de 17 000 employés.

BBK Electronics a commencé par fabriquer une gamme de lecteurs CD, MP3 et DVD, ainsi que d’autres appareils électroménagers. Ceux-ci sont apparus sous une gamme de marques mondiales. En 2004, Duan a fondé Oppo avec le PDG Tony Chen. Oppo s’est appuyé sur l’expérience de Duan sur le marché de la vidéo en vendant des lecteurs DVD et Blu-ray, avant de se lancer sur le marché des smartphones.

Rencontrez les marques BBK

Vivo a été la première grande filiale de BBK. Fondé par Duan et PDG de Vivo Shen Wei en 2009. Les premiers smartphones Vivo sont apparus en 2011 avec un accent sur les facteurs de forme ultra-minces, tout en s’appuyant sur les mentions de célébrités pour capitaliser sur le boom des smartphones. Le cœur de métier de Vivo est le milieu de gamme riche en fonctionnalités, mais a fait les gros titres ces dernières années avec ses téléphones conceptuels Apex expérimentaux et la série Nex.

Realme est une spin-off Oppo similaire mais beaucoup plus récente. Elle a été créée par Sky Li (née Bingzhong Li), précédemment vice-présidente d’Oppo Electronics, le 4 mai 2018. La marque est apparue à l’origine en Chine sous le nom d’Oppo Real en 2010 avant de changer de marque et d’entrer sur une série de nouveaux marchés, notamment Europe et Inde, en 2018 et 2019. Les téléphones Realme combinent une technologie de pointe avec des étiquettes de prix abordables. Il a même réussi à décrocher notre prix Best of Android 2019.

Duan n’a pas non plus lancé OnePlus, la marque BBK que les clients occidentaux connaissent peut-être le mieux. Au lieu de cela, l’ancien vice-président d’Oppo Pete Lau et co-fondateur Carl Pei a créé la société en 2013. Bien que OnePlus ait le profil mondial le plus élevé de toutes les marques BBK, il est toujours une filiale d’Oppo, ce qui en fait une filiale de la société mère BBK aussi. OnePlus est également sans doute la marque la plus premium du groupe. Cependant, il adopte une approche différente du modèle commercial d’Oppo et de Vivo. OnePlus cible principalement les ventes en ligne via des plateformes comme Amazon, ce qui a aidé BBK à pénétrer les marchés européens et américains.

Deuxième ou troisième place, selon qui vous demandez

En ce qui concerne les smartphones, BBK Electronics est un gros problème, même si la plupart des consommateurs n’en ont jamais entendu parler. Oppo et Vivo sont depuis longtemps des acteurs majeurs non seulement sur le marché chinois des smartphones, mais aussi à l’international. OnePlus et Realme ajoutent rapidement des marchés et des ventes supplémentaires en plus du bastion chinois de l’entreprise.

En Chine, Oppo et Vivo ont réussi à dépasser le taux de croissance de Xiaomi, autrefois apparemment invincible, en créant un réseau de magasins locaux, tandis que son concurrent s’est concentré sur ses efforts en ligne. Apple et Samsung ont eu du mal à suivre le rythme de la nature compétitive des marques de téléphones mobiles chinois, y compris celles du réseau BBK.

À l’échelle mondiale, les données de CounterPoint placent systématiquement les parts de marché de la marque BBK combinée à la deuxième place vers la fin de 2019. Au dernier décompte, BBK devance la puissance combinée de Huawei et Honor et est juste derrière Samsung en termes de livraisons mondiales et partager. Apple conserve sa deuxième place lors de sa montée en puissance au quatrième trimestre. Cependant, il occupe désormais la quatrième place dans le schéma global des choses.

Le fait de regarder les marques BBK individuellement brosse un tout autre tableau. Il existe un premier, un deuxième et un troisième classement familiers pour Samsung, Huawei et Apple, respectivement. Oppo reste la plus grande marque individuelle de BBK et n’est qu’à quelques points de pourcentage derrière Apple pour la troisième place à elle seule.

Le changement de fortune au cours des deux dernières années est principalement dû à l’énorme croissance de marchés comme la Chine et l’Inde. Les marques chinoises ont capitalisé sur leurs marchés domestiques et leur proposition de rapport qualité-prix a bien joué sur les marchés de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est. Combiné à un marketing agressif et à des investissements dans les réseaux de vente au détail, le leader du marché indien Xiaomi a commencé à ressentir la pression. Pendant ce temps, Apple et Samsung, en particulier, ont du mal à développer leurs marques sur ces marchés et dépendent plutôt de leurs bases plus traditionnelles mais stagnantes.

Les estimations du marché ont toujours une certaine marge d’erreur, mais les données montrent une course serrée pour la deuxième place entre BBK et Huawei dans l’image globale plus large. Les deux ne sont plus très loin derrière le leader du marché Samsung. Les classements 2020 sont tous à jouer.

Avoir hâte de

BBK Electronics ne se contente pas d’avoir une solide avance en Chine. La société se bat avec Xiaomi pour la première place en Inde, qui reste un marché de croissance clé. Parallèlement, Realme et OnePlus élargissent les horizons de la société en dehors de l’Asie. BBK a également lancé il y a quelques années une autre marque appelée ikoo. Cette sous-marque de smartphone tire parti de l’expérience des jouets électroniques éducatifs pour enfants pour créer le premier combiné éducatif au monde.

En s’étalant sur plusieurs marques, BBK a réussi à adapter ses produits à différents segments de marché. La stratégie a clairement porté ses fruits en Chine et se développe rapidement en Inde et maintenant dans certaines parties de l’Europe également. Après tout, l’entreprise est difficile à ignorer lorsque ses filiales pompent des appareils comme le OnePlus 7T et Realme X2 Pro.