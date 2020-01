Qui joue dans le Super Bowl pour 2020?

Avec la saison régulière derrière nous et les séries éliminatoires enfin terminées, nous savons maintenant quelles deux équipes joueront dans le Super Bowl 2020. Après des matchs de championnat AFC et NFC intenses, les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City s’affronteront le 2 février à Miami pour voir qui sortira vainqueur cette année.

Les Chiefs de Kansas City ont battu les Titans du Tennessee par un score de 35 à 24. L’équipe se dirige vers le Super Bowl avec une fiche de 14-4. Quant aux 49ers, l’équipe a battu les Green Bay Packers de 17 points, avec un score final de 37 à 20. San Franscisco a réussi un dossier de 15-3.

En ce qui concerne le Super Bowl, aucune de ces équipes n’est trop familière pour s’y rendre. Les 49ers de San Franciscos sont apparus six fois dans le Super Bowl (2013, 1995, 1990, 1989, 1985, 1982), tandis que les Chiefs de Kansas City ne sont apparus que dans deux autres Super Bowls (1967 et 1970). Les 49ers ont remporté cinq de ses apparitions précédentes, et la franchise a en fait été la première à avoir remporté cinq Super Bowls. Les chefs, en revanche, n’ont remporté qu’une seule des deux apparitions à ce jour.

Les deux équipes se rendront à Miami, en Floride, pour jouer dans le Super Bowl 2020 le 2 février. Le coup d’envoi est prévu à 18h30 HE. Il est question de grandes publicités, d’une émission à mi-temps qui tue, et plus encore. Vous pouvez diffuser le Super Bowl gratuitement cette année, alors assurez-vous de consulter notre guide et préparez-vous pour le grand match!