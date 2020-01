Qui vole des ruches en Californie? – .

Lorsque vous pensez à des cibles communes pour les voleurs, les ruches ne figurent probablement pas en tête de liste. Cela n’a pas empêché quelqu’un de piquer près de 100 ruches d’un verger californien, causant des dizaines de milliers de dollars de perte de revenus pour le propriétaire et laissant les forces de l’ordre locales se gratter la tête.

Comme l’indique la KCRA, les ruches appartenaient à l’apiculteur Mike Potts, propriétaire de Pottsy’s Pollination, une société basée en Oregon. Les exploitants de vergers embauchent des apiculteurs comme Potts pour fournir des abeilles qui pollinisent leurs plantes, assurant de bons rendements et gardant les plantes en bonne santé. Malheureusement, quelqu’un a décidé que les abeilles seraient mieux ailleurs et a arraché les ruches des palettes sur lesquelles elles reposaient autour du verger situé près de la ville de Yuba.

Les abeilles, qui étaient utilisées pour polliniser un verger d’amandiers, représentent environ un tiers de l’opération de pollinisation de Pottsy. S’adressant à KCRA, Potts a déclaré que le vol lui ferait probablement perdre environ 44 000 $ de revenus perdus, mais la priorité absolue en ce moment est de trouver les abeilles.

“Je voudrais les attraper, et je pense que beaucoup d’apiculteurs ici, ils les recherchent aussi”, a déclaré Potts à KCRA. «Cela affecte également l’agriculteur, car il va y avoir une pénurie d’abeilles. Heureusement, j’ai assez pour couvrir ce que j’ai fait ou ce que nous avons perdu. Mais cela affecte l’agriculteur, et cela affecte les agriculteurs de l’Oregon et de Washington à cause de la perte des abeilles. »

La question évidente ici est de savoir comment quelqu’un pourrait s’en tirer avec un tas de ruches sans être remarqué. Potts pense que le voleur aurait eu besoin de quelque chose comme un camion à plateau pour le retirer, et que les objets volés seraient facilement identifiés. Les forces de l’ordre locales enquêtent sur le vol.

