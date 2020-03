Quibi montre – voici ce à quoi vous pouvez vous attendre

Quibi n’est qu’à quelques semaines de son lancement, et le service de streaming vidéo uniquement mobile aura pas moins de 50 séries courtes scriptées et non scénarisées prêtes à être lancées, et beaucoup d’autres en cours. Voici un aperçu de ce que vous pouvez attendre de la liste des émissions de Quibi, qui comprend de nouvelles séries sympas, des reprises de films et de séries plus anciens et bien plus encore.

Spectacles Quibi: Lancement des titres pour le 6 avril

Série scénarisée

Jeu le plus dangereux – C’est la dernière interprétation de la nouvelle classique comme l’une des émissions phares de Quibi. Le personnage de Lian Hemsworth incarne un homme atteint d’une maladie en phase terminale qui veut s’assurer que sa femme et son enfant ont tout ce dont ils ont besoin après son décès. Il accepte une offre du personnage de Christoph Waltz: Restez en vie pendant une journée, évitez d’être tué par des chasseurs, et il obtiendra plus de 24 millions de dollars.

Survivre – Sophie Turner et Cory Hawkins jouent les seuls survivants d’un accident d’avion dans le désert. Ils doivent traverser la neige, les canyons et plus d’obstacles s’ils veulent vivre.

Renversé – Dans cette comédie d’action, Will Forte et Kaitlin Olson jouent un couple qui essaie d’être des nageoires maison de téléréalité. Malheureusement, lorsqu’ils commencent à faire la démonstration d’une maison, ils trouvent une tonne d’argent appartenant à un cartel mexicain de la drogue. Le chef de ce cartel n’aime pas que son argent soit volé, alors il oblige le couple à rénover son manoir. Andy Garcia et Eva Longoria co-star.Quand les lampadaires s’allument – Un adolescent est assassiné, et maintenant la sœur et les amis du défunt doivent faire face aux retombées tout en faisant face à leurs propres problèmes.

Série non scénarisée et documentaire

Mille mercis – Un spectacle où les gens reçoivent 100 000 $ par surprise de célébrités, mais doivent ensuite payer cet argent.Cour de Chrissy – Le mannequin Chrissy Teigen est le juge qui prend les décisions dans cette tournure de l’émission d’audience de l’après-midi.

Punk’d – Une renaissance de l’émission pratique sur le thème de la plaisanterie MTV, animée par Chance the Rapper.Murder House Flip – La tournure de cette maison est que les maisons étaient autrefois le lieu de meurtres.Skrrt avec décalage – Fan de voitures Offset discute de son amour des véhicules avec un certain nombre de célébrités.La sauce – Un spectacle sur le thème de la danse avec des combats de danse en tête-à-tête dans les villes des États-UnisNikki Fre $ h – Cette émission est centrée sur la star de la télé-réalité Nicole Richie, ou plutôt sur son alter-ego Nikki Fre $ h. Elle visite un certain nombre de praticiens du mieux-être pour apprendre à s’améliorer et à améliorer les autres.&La musique – Un regard sur les nombreuses personnes qui travaillent dans les coulisses de la création de chansons avec les plus grands artistes de la musique.

Elba contre Block – L’acteur et fan de voitures Idris Elba est en compétition avec le pilote de rallye Ken Block dans une série de défis comme le montre l’un des lancements de Quibi.Disparu mental avec Lior – Le mentaliste Lior Suchard est au centre de cette série. Il recrute des célébrités pour s’engager dans des cascades mentales.Distingué – C’est encore une autre renaissance d’une émission MTV des années 1990. Cette fois, c’est une nouvelle version de la série de rencontres autrefois populaire.Gayme Show! – Il s’agit d’une série de compétitions destinées à la communauté LGBTQ +.Désorganisé – Cette torsion sur le concours de cuisine standard a ses yeux bandés au début. Ensuite, ils doivent recréer un plat après qu’il a été tiré sur leurs visages.Vous ne les avez pas – Si vous êtes dans la culture croissante des sneakers, ce spectacle est pour vous.

Reines féroces – Cette série documentaire se concentre sur les femelles à l’état sauvage. Il est raconté par Reese Witherspoon.Prodige – Cette série présente huit jeunes athlètes sportifs talentueux.Dirigez cette ville – Ce documentaire sur le crime est centré sur Jasiel Correia II. À 23 ans, il a été élu plus jeune maire de Fall River, Massachusetts. Quelques années plus tard, il a été arrêté pour fraude.Forme de pâtes – Voyagez à travers l’Italie dans cette série pour trouver les derniers maîtres de la fabrication de pâtes.

Chemises de nuit – Sasha Velour de RuPaul’s Drag Race est le sujet de cette série, alors qu’elle essaie de créer une production scénique majeure de sa revue de drag.

Série Quibi Daily

Tard dans la nuit de la nuit dernière – Une émission qui présente les moments forts de la nuit précédente des principaux talk-shows télévisés de fin de soirée.The Daily Chill – Ce spectacle offre une dose quotidienne de visuels cool et de méditationThe Nod With Brittany & Eric – Une version quotidienne du podcast populaire sur le thème de la culture noire est l’une des séries de lancement de Quibi.Le spectacle de Rachel Hollis – L’auteur de Girl, Stop Apologizing proposera des épisodes de motivation quotidiens.Sexologie avec Shan Boodram – Oui, cette émission quotidienne parle de rencontres, de sexe et plus encore.La mode est un frein – Un regard quotidien sur l’industrie de la mode, avec un panel rotatif de drag queens.60 en 6 – Une brève version quotidienne de l’émission de nouvelles de 60 minutes de CBS.Autour du monde par BBC News – Un regard sur les plus grandes nouvelles de la journée par l’organisation respectée BBC News.Rapport du matin, rapport du soir, rapport du samedi, rapport du dimanche par NBC News – Cette émission mettra en vedette deux émissions quotidiennes de NBC News, plus une édition de nouvelles du samedi et du dimanche.Pulso News par Telemundo – Une actualité quotidienne pour les téléspectateurs anglophones de Latinx.Pour la Cultura de Telemundo – Un autre spectacle sur le thème de Latinx, cette fois centré sur l’actualité de la culture pop.Météo aujourd’hui par la chaîne météo – Un spectacle sur le thème de la météo quotidienneNewsDay et NewsNight par CTV News – Deux émissions de nouvelles quotidiennes de l’organisme de presse canadien.Spectacle sportif TSN sans titre – Une émission sportive quotidienne au Canada.The Replay par ESPN – ESPN proposera ce spectacle quotidien à thème sportifTous les sentiments du Dodo – Si vous aimez les vidéos d’animaux mignonnes et cool, ce membre de la programmation de lancement de Quibi montre est fait pour vous.Gros plan par E! Nouvelles – Un regard quotidien sur les dernières nouveautés en matière de divertissement et de célébrités.Fresh Daily de Rotten Tomatoes – Un regard quotidien sur le meilleur des films, de la télévision et des plateformes de streaming.Pas de filtre par TMZ – Deux émissions quotidiennes de l’organisation de nouvelles de potins TMZ.Speedrun par Polygon – Un coup d’œil aux dernières nouvelles sur les jeux.Bandes-annonces de Fandango – Un regard quotidien sur les dernières bandes annonces de films.Pop5 – Un regard quotidien sur le meilleur de la musique pop.Tout juste sorti du micro – Un regard comique sur l’actualité de la journée, avec des comédiens de partout au pays.

Futurs spectacles Quibi

Le service a déjà une tonne de prochaines séries scénarisées et non scénarisées en préparation. Voici un aperçu de ce que vous pouvez attendre de la programmation de Quibi au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Émissions dramatiques scénarisées

Le fugitif – Dans cette dernière incarnation de la franchise de télévision classique «l’homme en fuite», Boyd Holbrook incarne un homme qui est faussement accusé d’un attentat terroriste. Il s’envole pour essayer d’effacer son nom, mais la loi, dirigée par Kiefer Sutherland, le poursuit.

L’étranger – Maika Monroe joue un chauffeur de covoiturage qui prend un passager, joué par Dane DeHaan. Malheureusement pour elle, il se révèle être un tueur psychotique, et maintenant elle doit trouver un moyen d’échapper à ses griffes.Code 8 – Cette série sera un spin-off du récent film d’action de science-fiction du même nom, et mettra à nouveau en vedette les cousins ​​Robbie Amell et Stephen Amell.Ne regardez pas plus profondément – Une série dramatique de science-fiction se déroulant dans un avenir proche sur une fille qui commence à découvrir qu’elle n’est pas vraiment humaine. Don Cheadle, Emily Mortimer et Helena Howard sont les vedettes.Orange sanguine – Il s’agit d’un thriller psychologique sur une avocate au Royaume-Uni qui a beaucoup de secrets que quelqu’un d’autre veut révéler.Les transmissions – Cette série se concentrera sur un astronome d’un radiotélescope qui détecte soudainement des signaux étranges provenant de l’espace.Charlemagne – Cette série de scripts historiques se concentre sur Charlemagne, le légendaire empereur romain.Dernier vampire américain – Un vampire de 500 ans fait équipe avec un agent du FBI pour combattre une menace majeure de cette série.Jouets – Une série de thrillers dans un futur proche basée sur le roman de James Patterson, sur le conflit entre les humains normaux appelés «Basics» et les humains génétiquement modifiés appelés «Elites».Juste un verre – Laura Dern joue dans cette série. Elle jouera un barman qui chaque semaine rencontre de nouveaux clients avec leur propre ensemble de problèmes.After Dark de Spielberg – Le réalisateur Steven Spielberg créera et écrit cette série sur le thème de l’horreur. La torsion est que vous ne pouvez regarder ces épisodes qu’après le coucher du soleil.Loups et villageois – Naomi Watts jouera dans cette série de thrillers, qui est décrite comme “Fatal Attraction 2.0”.Varsity Blues – Une nouvelle version du long métrage populaire sur l’équipe de football fictive du lycée au Texas.50 états de peur – Ce sera une série d’anthologie d’horreur, chaque épisode se concentrant sur les légendes d’états sélectionnés aux États-Unis.Emma – AnnaSophia Robb joue le personnage principal de cette série d’horreur. C’est une adolescente enceinte qui doit faire face à une mystérieuse conspiration entourant son état actuel.Frat Boy Genius – Une série scénarisée qui jette un regard sur l’essor de l’application Snapchat et de son fondateur Evan Spiegel. –#Freerayshawn – Après un trafic de drogue bâclé, un ancien soldat s’enferme dans son appartement. Un flic, joué par Laurence Fishburne, fait de son mieux pour le faire se rendre.Sans fil – Un étudiant survit à un accident de voiture dans le désert profond et ne doit survivre qu’avec son smartphone pour l’aider dans cette série de thrillers.Tour de vis – C’est la dernière adaptation du roman classique de Henry James. Situé dans les temps modernes, la série se concentre sur une nounou qui s’occupe de deux enfants dans une maison isolée. Cependant, elle commence bientôt à voir des fantômes la nuit.CURS_R – Cette série d’horreur de science-fiction parle d’un étudiant qui joue à un vieux jeu vidéo des années 1980 dans le cadre d’une quête pour gagner un gros prix en argent. Le problème est que le jeu l’emmène bientôt dans un voyage inattendu et indésirable.Boussole immorale – Bill Burr va créer, écrire et jouer dans cette série de thrillers psychologiques sur jusqu’où les gens iront pour obtenir ce qu’ils pensent qu’ils veulent.Taches mortes – Basée sur le roman de Melissa F. Olson, cette série parle d’un concierge à Los Angeles. Cependant, ce concierge nettoie les dégâts créés par la communauté surnaturelle cachée de la ville.Ligue Trill – Une série d’animation de super-héros sur le thème afro-américain, basée sur le roman graphique indépendant d’Anthony Piper.Série sans titre Guillermo del Toro – Le réalisateur de The Shape of Water, Hellboy et plus travaille sur une série de zombies modernes pour Quibi.El Señor de Los Cielos prequel series – Ce sera une préquelle de la série Telemundo telenovela, sur Amado Carrillo Fuentes, le vrai seigneur de la drogue mexicain des années 1990.Crème glacée homme – Basé sur la série de bandes dessinées Image, le spectacle sur le thème de l’horreur sera raconté par Ice Cream Man, alors qu’il raconte les sombres secrets d’une banlieue.Tomie – Ce sera une adaptation en direct de la populaire série de bandes dessinées de mangas d’horreur japonais.Skinny Dip – Basé sur le roman de 2004 par Carl Hiaasen 2004 roman satirique, cette série se concentre sur une femme qui est poussée par-dessus bord par son mari dans l’océan pendant une croisière. Elle parvient à survivre et, naturellement, veut se venger.Nager avec les requins – Une nouvelle version du long métrage de 1994 qui était une satire sur l’industrie cinématographique hollywoodienne.

Série de comédie scénarisée

Agua Donkeys – Cette série humoristique parle d’une paire de nettoyeurs de piscine nommés MP et Jer. Oui, tu l’as bien lu.Die Hart – Kevin Hart jouera une version fictive de lui-même dans cette série scénarisée alors qu’il essaie de faire le saut pour devenir une star de cinéma d’action majeure.Mannequin – Une série de comédie avec Anna Kendrick, son petit ami et la poupée sexuelle de son petit ami.Redevance – Cette série de comédie musicale se concentre sur une paire d’auteurs-compositeurs qui essaient d’écrire de nouvelles œuvres chaque semaine. Darren Criss stars, avec des apparitions de vrais artistes de musique jouant des personnages fictifs.Le maintenant – Une série sur un homme qui veut se suicider, mais qui apprend de sa mère que son père et son frère ont tous deux fait la même chose. Il est maintenant contraint de vivre dans «le maintenant». Oh, c’est une comédie. James Franco et Bill Murray en vedette.Meurtres de Mapleworth – Cette série est un peu une parodie de tous ces films et séries télévisées de meurtre mystérieux dans une petite ville, alors qu’un écrivain tente de résoudre des crimes dans sa ville natale. Il a été créé et met en vedette les écrivains de Saturday Night Live Paula Pell et John Lutz.One Night Forever – Un étudiant en astrophysique d’université rencontre un homme qui prétend être un étranger dans cette série de comédie.Comment perdre un gars en 10 jours – Une nouvelle série basée sur le film rom-com de 2003.Winos – Thomas Lennon a créé et joue dans cette série comique, alors que son personnage essaie de diriger un vignoble en CalifornieReno 911 – Cette renaissance de la populaire émission Comedy Central mettra à nouveau en vedette le casting des policiers alors qu’ils patrouillent à Reno, dans le Nevada.Voyage – Une série de rom-com, inspirée de Pride and Prejudice, se concentrera sur deux amis qui veulent avoir les meilleures vacances d’été de tous les temps.La monarchie va à S *** – Cette série humoristique est entièrement consacrée aux princesses jumelles du pays fictif d’Andova. Ils ne sont pas contents quand on découvre qu’un fils illégitime nouvellement trouvé de leur père est le véritable héritier du trône.Votre horoscope quotidien – Cela promet d’être une série très différente. Cette émission quotidienne du lundi au vendredi mettra en vedette 12 personnages qui travaillent dans une start-up fictive, Estrella. Chaque personnage aura des personnalités qui seront similaires aux créatures mythologiques dans leur signe astrologique. Chaque personnage aura un scénario chaque jour qui offrira également des conseils astrologiques.Junior High – Les stars de YouTube Jimmy Tatro et Christian Pierce créeront et joueront dans cette série de comédie sur les élèves naviguant dans la jungle qui est au collège.Incomparable – Dans un monde futur où une application de rencontres peut vous correspondre avec votre compagnon parfait, quatre personnes décident dans cette série de comédie d’abandonner cette idée et d’essayer simplement de se connecter avec des gens.Kirby Jenner – Cette retombée, et aussi une satire, de l’émission de téléréalité Keeping Up With The Kardashians se concentre sur Kirby Jenner, un «frère jumeau fraternel» fictif de Kendell Jenner.Café noir – Cette série se concentre sur une star du basket-ball qui, après une blessure mettant fin à sa carrière, ouvre un café dans son ancien quartier.Pulsations cardiaques – Cette série humoristique est entièrement consacrée au couple apparemment parfait, Kristen et Bobby, qui se sont soudainement séparés et doivent faire face à la réplique.Gloop World – Il s’agit d’une série de stop-motion à base d’argile qui se concentre sur Bob Roundy et Funzy, deux taches anthropomorphes. Il est co-créé par le co-créateur de Rick & Morty, Justin Roiland.Dernier recours – Une comédie sur une famille qui gère une station balnéaire à Hawaï qui doit faire face à un millionnaire qui veut les racheter.Micro Mayhem – Cette série de comédies d’animation en stop motion concerne les voitures, des créateurs de Robot Chicken.Florida Man – Vous savez combien de gros titres de nouvelles folles viennent de Floride? Cette série de comédies d’anthologie tentera de créer des histoires fictives basées uniquement sur ces titres étranges.Crazy Talented – Dans cette série scénarisée, un autre patient a dit aux patients d’un service psychiatrique qu’ils avaient en fait des super pouvoirs. La torsion? C’est peut-être vrai.

Série non scénarisée

JE PROMETS – Cette exposition est centrée sur l’ouverture de l’école I Promise Akron, Ohio, fondée par la star du basket-ball LeBron James pour aider les enfants défavorisés.

Barkitecture – Cette émission de télé-réalité se concentre sur quelques constructeurs de maisons. La torsion? Les maisons sont pour chiens. C’est peut-être le plus mignon des spectacles de Quibi.Benedict Men – Une série qui mettra l’accent sur l’équipe de basket-ball de St. Benedict’s Prep à Newark, New Jersey.Beauté – Tyra Banks sera la vedette de cette série documentaire qui examine ce qu’est vraiment la beauté pour les gens du monde.Se battre comme une fille – Cette série de téléréalité présente une star de la lutte féminine de la WWE différente à chaque épisode, alors qu’elle essaie d’aider une jeune femme qui a des problèmes personnels à surmonter.Le plus grand petit Cook-Off – Cette série de concours mettra en vedette deux chefs qui essaieront de faire la meilleure bouchée unique de nourriture qu’ils peuvent faire.Pièce maîtresse – Cette émission de télé-réalité se concentre sur Bloom & Plume, une entreprise de compositions florales à Los Angeles.Série sans titre Trevor Noah – L’animateur du Daily Show de Comedy Central voyagera à travers le monde dans cette série et rencontrera des gens de tous les jours en cours de route.Empires du luxe – Une série documentaire sur les familles derrière de nombreuses sociétés de marques de luxe célèbres.Jouets grandeur nature – L’équipe de casse-cou Nitro Circus conduira des versions grandeur nature de jouets pour enfants dans de grandes séquences de cascades de cette série.Spectacle sans titre de Cara Delevingne – L’actrice animera cette série, qui mettra en vedette une équipe féminine de blagues pratiques.Blackballed – Cette série de documentaires sportifs portera sur le propriétaire des Los Angeles Clippers, Donald Sterling, et sur les circonstances qui l’ont amené à vendre l’équipe en 2014.Derniers looks – Une véritable série policière qui se penche sur le côté sombre de l’industrie de la mode.Potty Talk – Le créateur de mode Alexander Wang animera ce talk-show, alors qu’il discutera avec des célébrités dans les toilettes.Joli! – Un jeu télévisé humoristique animé par Ron Funches où les comédiens font de leur mieux pour se compléter.Rapper Warrior Ninja – Une série de compétitions qui présente des rappeurs faisant des raps freestyle tout en passant par une course d’obstacles.Trou de mémoire – Will Arnett sera l’hôte de cette série qui revient sur les événements les plus dignes de la culture pop,Au sol – Un spectacle de compétition de danse avec une touche: au fur et à mesure que le danseur se produit, la piste de danse elle-même se déplacera de haut en bas, d’inclinaison et plus encore au rythme de la musique.Coupe de Joe – Joe Jonas prendra congé de sa tournée de concerts avec les Jonas Brothers pour découvrir plus en détail une ville hôte de concerts alors que 0ne de la programmation de Quibi sera présentée.Tuer Zac Efron – La star de cinéma fait tout son possible avec cette série de téléréalité alors qu’il s’échoue sur une île pendant 21 jours.Bagarre – Basée sur le livre le plus vendu, cette série de non-fiction se concentre sur la rivalité de plusieurs décennies entre les éditeurs de bandes dessinées Marvel et DC.Série Rosie Huntington-Whiteley sans titre – La mannequin et actrice animera cette série alors qu’elle interviewe des icônes de l’industrie de la beauté.The Andy Cohen Diaries – Andy Cohen, animateur de talk-show et directeur de téléréalité de Bravo, racontera ses aventures sous forme animée alors que 0ne de la programmation de Quibi.Haut et bas – Cette série de voyages présente des acteurs et sœurs Erin et Sara Foster. Ils vont dans une ville, l’un voyant les sites touristiques à petit budget, tandis que l’autre vit des vacances de luxe en ville.The Hot Drop – Cela promet d’être une série de rencontres unique. Chaque semaine, une seule personne est profilée, et le public en streaming peut soumettre ses vidéos sur les raisons pour lesquelles il devrait sortir avec cette personne. Les trois meilleures vidéos sont choisies par Quibi, puis le public a voté sur celle qui devait aller à la date.Légendes du temple caché – Un renouveau du jeu télévisé classique sur le thème des enfants sur Nickelodeon, où les équipes s’affrontent pour obtenir des artefacts anciens en répondant aux questions et en participant à des défis.Mauvaises idées avec Adam Devine – L’acteur comique animera cette série, alors qu’il emmène des célébrités dans des endroits dangereux et fait de mauvais choix pour les défis.Discussion d’oreiller avec Demi Lovato – Un talk-show où le chanteur pop discutera avec des célébrités et d’autres invités.Q Talks – Dans cette parodie de Ted Talks, cette série de téléréalité mettra en vedette des célébrités donnant des conférences. La torsion? Leurs discours proviennent d’un téléprompteur plutôt imprévisible.Vraiment propre – Cette émission de téléréalité présente des personnes qui s’affrontent pour voir qui est le meilleur nettoyeur alors que 0ne de la programmation de Quibi est diffusée.Sexe à côté – La série documentaire racontera la vie de quatre travailleuses du sexe à Seattle.C’est parti Atsuko! – Dans ce jeu télévisé sur le thème du Japon, des concurrents disent à l’hôte Atsuko Okatsuka une chose qu’ils aiment et une chose qu’ils craignent. Les candidats font alors face à des défis basés sur ces amours et ces peurs.Comment ils se sont rencontrés – Cette série documentaire raconte comment les différents couples ordinaires se sont rencontrés pour la première fois et comment cette rencontre a changé leur vie.Le fer aiguise le fer – Cette série sur le thème du sport associe deux athlètes vedettes, chacun d’un sport complètement différent, dans chaque épisode.Scooter sans titre série Braun – Le célèbre manager musical développe une série de compétitions pour Quibi.Cette journée dans l’histoire inutile des célébrités – Le patineur artistique olympique Adam Rippon anime cette émission de téléréalité humoristique qui revient sur des événements très récents de la culture pop.FaZe Up – Le clan FaZe de l’équipe d’esports veut un nouveau membre, et six abonnés Quibi s’affronteront pour gagner une place dans l’équipe de cette série.Déplacer l’aiguille avec le Dr Woo – Un regard sur la vie professionnelle et personnelle du célèbre tatoueur Dr Woo.Meurtre sans boîte – Une série sur le vrai crime qui révèle des indices sur le crime discuté comme s’il s’agissait d’une vidéo de déballage, avec des éléments apparemment sans rapport affichés au début.

Lequel de ces spectacles Quibi est votre préféré? Faites le nous savoir dans les commentaires!