Quibi offre 90 jours de streaming TV gratuit – voici ce que vous pouvez regarder – .

Quibi est un nouveau service de streaming télévisé «Quick Bites» lancé le 6 avril et se concentrera sur la narration abrégée.

Un essai gratuit de 90 jours est disponible pour toute personne qui précommande sur Quibi.com avant le lancement du service.

Quibi sera lancé avec de nombreux contenus destinés aux utilisateurs mobiles, y compris des films à part entière appelés productions Lighthouse.

Qu’est-ce que Quibi? C’est un tout nouveau service de streaming, bien sûr. Vous avez probablement du mal à suivre tous les services de diffusion en continu auxquels vous êtes abonné. Netflix et HBO ont beaucoup de bons spectacles à ne pas manquer, et Disney + est tellement bon marché. Apple TV + est gratuit pendant un an et vous disposez déjà de Prime Video avec votre abonnement Amazon Prime. Ajoutez un service qui vous permet de regarder la télévision et les sports en direct, et vous devriez avoir beaucoup de divertissement à la maison – et cela peut être utile au cas où on vous dirait de ne pas sortir de la maison pendant deux semaines à cause du coronavirus . Vous pensez qu’il n’y a pas de place pour plus de services de streaming, mais dites-le à Peacock ou HBO Max, et oui, Quibi. Seul le dernier n’est pas tout à fait votre service de streaming vidéo habituel. Il a une approche tout à fait unique de la question, qui pourrait répondre à vos besoins lorsque vous êtes en déplacement.

Quibi, abréviation de Quick Bites, est destiné à fournir un divertissement de streaming vidéo de courte durée qui cible explicitement les appareils mobiles. Le producteur hollywoodien Jeffrey Katzenberg et l’ancienne PDG de Hewlett Packard Enterprise Meg Whitman se sont associés pour cette entreprise, et le service sera lancé le 6 avril sur iPhone et Android.

La principale différence entre Quibi et tout le reste est que le contenu Quibi sera beaucoup plus court, qu’il s’agisse de films ou de séries télévisées. Et Quibi prévoit de lancer 8 500 bouchées rapides – d’accord, des épisodes – au cours de la première année seulement. Ce sont 175 émissions mettant en vedette certaines de vos stars préférées. Tout est divisé en chapitres de sept à 10 minutes, et vous pouvez regarder les émissions en mode portrait et paysage. Quibi semble parfait pour les déplacements.

Le service est également assez abordable, à seulement 4,99 $ par mois, tant que les annonces ne vous dérangent pas. L’expérience sans publicité coûte 7,99 $. Mais avant de décider quel abonnement obtenir, si cela vaut la peine de monter à bord, vous devez savoir que Quibi est prêt à vous offrir une période d’essai gratuite de 90 jours plus généreuse que la plupart de ses concurrents. Eh bien, Apple a battu tout le monde là-dessus depuis la première année Apple TV sera gratuite pour tous ceux qui achètent du nouveau matériel Apple.

Cependant, il y a un truc pour obtenir l’accord: vous devez vous diriger vers Quibi et le précommander avant son lancement.

Voici quelques-uns des originaux de Quibi qui seront disponibles après le lancement du service, y compris les productions Lighthouse (films divisés en parties) et d’autres séries:

Phare

Renversé – Will Forte, Kaitlin Olson, Eva Longoria et Andy Garcia

Jeu le plus dangereux – Liam Hemsworth et Christoph Waltz

Survivre – Sophie Turner, Corey Hawkins

Quand les lampadaires disparaissentn – Sophie Thatcher, Chosen Jacobs, Mark Duplass et Queen Latifa

Essentiels quotidiens

La mode est un frein

La nuit dernière de la nuit dernière

Sexologie avec Shan Boodram

The Nod avec Brittany & Eric

Non scripté

&La musique

Cour de Chrissy

Désorganisé

Elba vs Block

Reines féroces

Gayme Show

Disparu mental avec Lior

Murder House Flip

Chemises de nuit

Nikki Fre $ h

Prodige

Punk’d

Dirigez cette ville

Distingué

Forme de pâtes

Skrrt avec décalage

La sauce

Vous ne les avez pas

Actualités et sports

BBC World News

CBS 60 en 6

Spectacles matin et soir sur CTV

ESPN sports

NBC News matin et soir spectacles

Telemundo

MétéoMédia

TSN sports

