Quoi de neuf sur Disney Plus? Tout va et vient en février 2020

Quoi de neuf sur Disney Plus pour février 2020? Bonne question! Comme d’habitude, le service de streaming aura une sélection mixte de films classiques obscurs ajoutés au cours du mois à venir avec des films et des émissions de télévision plus récents. Il proposera également quelques émissions et films originaux disponibles en streaming. Jetons un coup d’œil aux faits saillants des nouveautés de Disney Plus en février, suivis d’une liste de ce qui sera ajouté au service au cours du mois à venir.

Star Wars: The Clone Wars (la dernière saison commence le 21 février)

Les fans de la célèbre série animée pensaient autrefois qu’ils n’obtiendraient jamais une véritable conclusion à ce spectacle. Cependant, Disney Plus met enfin un terme aux histoires entre les épisodes II et III de Star Wars avec cette septième et dernière saison de The Clone Wars. Aurons-nous des réponses à des questions de longue haleine? Verrons-nous le siège de Mandalore? Qu’est-il arrivé à Ahsoka Tano entre The Clone Wars et Star Wars: Rebels? Verrons-nous des indices de la descente d’Anakin Skywalker vers le côté obscur de la Force? J’espère que ces réponses et bien d’autres encore recevront une réponse, les épisodes de la dernière saison étant publiés chaque semaine à partir du 21 février.

Timmy Failure: Des erreurs ont été commises (Film original, 7 février)

Le dernier film exclusif de Disney Plus ressemble plus à un film indépendant basé sur sa bande-annonce. Timmy Failure est un jeune garçon élevé par une mère célibataire à Portland, en Oregon. Ce gamin arrive également à diriger sa propre agence de détective avec l’aide d’un ours polaire légèrement imaginaire nommé Total. Le film, basé sur le best-seller acclamé, nous donne un aperçu des aventures fantastiques de Timmy alors qu’il résout des crimes locaux.

Toy Story 4 (5 février)

La dernière suite de Pixar à la série Toy Story est quelque peu controversée parmi les fans. Beaucoup d’entre eux pensent que le film précédent était la conclusion parfaite de la série. Pour certains, Toy Story 4 a pris la série dans une nouvelle direction. Dans le dernier film, Woody doit aider le dernier jouet préféré de Bonnie. Il s’appelle Forky, et il n’est pas vraiment content d’avoir été transformé de poubelle en jouet. Woody, Buzz et le reste des jouets que nous connaissons et aimons rencontrent également d’autres nouveaux personnages, avec un du passé de Woody, Bo-Peep. En parlant de cela, vous pouvez également diffuser un nouveau court métrage Pixar, Lamp Life, sur Disney Plus dès maintenant. Il explique ce qui est arrivé à Bo-Peep avant Toy Story 4.

Quoi de neuf sur Disney Plus (février 2020)

Émissions de télévision

Big Tuna saisons 1 & 2 – 1er février Journal d’un futur président (Exclusivité Disney Plus – Nouveaux épisodes tous les vendredis) – 7 février: dimanche de la famille Disney (Exclusivité Disney Plus – Nouveaux épisodes tous les vendredis) – 7 févrierMarvel’s Hero Project (Exclusivité Disney Plus – Nouveaux épisodes tous les vendredis) – 7 février Un jour à Disney (Exclusivité Disney Plus – Nouveaux épisodes tous les vendredis) – 7 févrierDisney’s Fairy Tale Weddings (Exclusivité Disney Plus – Nouveaux épisodes tous les vendredis) – 14 févrierIron Man & Hulk de Marvel: Heroes United – 16 févrierMarvel Rising: Opération Shuri – 20 févrierMarvel Rising: Playing With Fire – 20 févrierStar Wars: The Clone Wars saison 7 (Exclusivité Disney Plus – Nouveaux épisodes tous les vendredis) – 21 févrierStar Wars: Résistance Saison 2 – 25 févrierJ’ai capturé le roi des lutins – 28 févrierImagination Moves saisons 1-3 – 28 févrierMarvel’s Future Avengers saison 1 – 28 févrierPhineas and Ferb: Star Wars – 28 février

Films

Le tour du monde en 80 jours – 1er février Big Business – 1er février The Sandlot – 1er février Descendants 3 – 2 février Toy Story 4 – 5 février Échec de Timmy: des erreurs ont été commises (Exclusivité Disney Plus) – 7 février Old Dogs – 9 février My Dog, The Thief – 14 février Splash – 14 février À cause de Winn-Dixie – 14 février

Intéressé à vous inscrire à Disney Plus? Cliquez sur le lien ci-dessous.

Abonnement Disney Plus-Hulu-ESPN Plus Un gros lot pour un prix pas cher

Vous pouvez vous inscrire pour obtenir trois excellents services de streaming, Disney Plus, Hulu (avec publicités) et ESPN Plus. pour le prix de seulement 12,99 $ par mois.