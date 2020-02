Quoi de neuf sur Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney + et HBO en mars 2020

Source: Hulu / Disney + / Netflix / Amazon / HBO

Regardez, le début du printemps peut vous faire penser à une nouvelle vie et à des fleurs et des couleurs vives, etc. Mais quelqu’un a oublié d’en parler à vos services de streaming préférés.

Franchement, il y a un bon nombre de morts et de destructions et seulement des humeurs sombres générales au cours du troisième mois de l’année. Il y a beaucoup de puissance de star derrière cela, ainsi que des histoires incroyables.

Mais vous aurez peut-être besoin d’une minute dans la lumière quand tout sera fini.

Jetons un coup d’œil aux nouveautés sur Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, HBO et Disney + en mars 2020.

Quoi de neuf sur Netflix en mars 2020

Tigres, ligres et tueurs – oh, mon Dieu! Écoutez, il y a tellement de choses sur Netflix en mars que vous n’aurez qu’à consulter la liste pour tout voir. Mais nous serions négligents si nous ne menions pas l’histoire de Joe Exotic, le dresseur de chats rares de Floride avec un mulet tueur et – eh bien, nous expédierons avec les blagues «tueur» là-bas. Parce que cet homme de Floride par excellence a été reconnu coupable par un tribunal fédéral d’avoir engagé quelqu’un pour tuer le PDG de Big Cat Rescue à Tampa et …

Oui, c’est une histoire vraie. Tout est arrivé. Et tout est dans Tiger King, qui sortira sur Netflix le 20 mars.

C’est juste pour les débutants, bien sûr.

Ailleurs sur Netflix en mars, nous avons une nouvelle saison de l’émission culinaire Ugly Delicious, ainsi que la nouvelle comédie stand-up (ou sit-down) du toujours réfléchi Marc Maron.

Découvrez les nouveautés de Netflix en mars

Quoi de neuf sur Amazon Prime Video en mars

Fidèle aux thèmes de la mort des animaux et des personnes, il y a Blow The Man Down sur Amazon Prime Video. Si vous avez déjà été sur la côte du Maine, vous pouvez voir comment cela pourrait se produire. C’est souvent un endroit sombre et menaçant. (C’est aussi assez beau.)

Quoi qu’il en soit, BTMD raconte l’histoire de Mary Beth et Priscilla Connolly. Ils pleurent la perte de leur mère lorsqu’ils se sont affrontés avec un homme dangereux. Et une brique. Ou peut-être un harpon. Et rien de bon ne vient avec la mention d’un harpon.

Également sur Amazon Prime Video en mars: Tim Gunn et Heidi Klum sont de retour et font équipe avec Making the Cut, et nous recevons une dose d’Agatha Christie dans The Pale Horse.

Découvrez les nouveautés d’Amazon Prime Video en mars

Quoi de neuf sur Hulu en mars 2020

S’il y a une chose que vous devez regarder sur Hulu en mars, c’est Little Fires Everywhere. Elena de Reese Witherspoon invite Mia de Kerry Washington chez elle. Mais tout n’est pas ce qu’il semble.

Oui, tout ce que vous obtenez de nous ici est cette seule ligne non descriptive – nous n’allons rien gâcher. (Le livre vaut la peine d’être lu, cependant.) Toss dans Rosemarie DeWitt et Joshua Jackson et Hulu a l’étoffe d’un petit coup décent sur ses mains.

Pour Hulu en mars également, il devient le nouveau foyer de tout le contenu à la demande de FX, ce qui est bien parce que Devs vient de FX en mars. Et ça va être bizarre. C’est exactement ce que nous voulons d’Alex Garland, que vous connaissez d’Ex Machina et Annihilation.

(Et en parlant de Hulu: il est également devenu le plus grand service de streaming de télévision en direct aux États-Unis. Il y a donc ça.)

Découvrez les nouveautés de HBO en mars

Quoi de neuf sur HBO en mars 2020

Westworld. Westworld est ce qui est nouveau sur HBO en mars. Et les choses vont devenir sombres alors que Delores et les copains pénètrent dans notre monde – et non avec les plus grandes intentions en tête.

D’un autre côté, peut-être que nous le méritons. Ou bien. Peut-être que le monde humain fictif de Westworld le mérite. Mais peut-être que nous aussi.

Vous voulez plus de meurtres heureux et brillants sur HBO en mars? Recherchez la première de Hunter Killer pour ouvrir le mois, X-Men: Dark Phoenix trois semaines en *, avec The Plot Against America en sandwich entre les deux.

Découvrez les nouveautés de HBO en mars

Quoi de neuf sur Disney + en mars

Un peu de bien-être pourrait être exactement ce que Disney a commandé en mars. Stargirl raconte l’histoire – basée sur le best-seller du New York Times – d’un lycéen tombant amoureux de la nouvelle fille libre d’esprit. Mais vous ne devinerez jamais ce qui se passera ensuite.

Recherchez également la première de Be Our Chef – un défi de cuisine magique mettant en vedette une paire de familles.

Et bien sûr, il y a les autres agrafes Disney + comme Star Wars: The Clone Wars et Diary of a Future President.

Découvrez les nouveautés de Disney + en mars

