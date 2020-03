Quoi de neuf sur Netflix, Amazon Prime Video, Hulu et HBO en avril 2020

Source: Netflix / NEON / Disney / Amazon / HBO Une seule des émissions décrites ci-dessus est censée être drôle. Choisis sagement.

Nous sommes tous coincés à l’intérieur. Regarder plus de télévision que nous n’en avons jamais vu auparavant. Ce n’est peut-être pas OK en soi, mais c’est ce que nous devons tous faire à ce stade. Et tant que nous avons une bonne excuse, nous allons nous garer sur le canapé et faire ce qu’on nous dit, non?

La bonne nouvelle est que le mois d’avril regorge de toutes sortes de nouveautés à surveiller. Du nouveau Nailed It sur Netflix, à Tales Form the Loop sur Amazon, Parasite sur Hulu, et bien plus à partir de vos services de streaming préférés – vous ne serez pas autorisé à dire “il n’y a rien!”, Peu importe à quel point vous vous ennuyez obtiennent.

Quoi de neuf sur Netflix en avril

Avouons-le – nous pourrions tous utiliser un peu plus de rire dans nos vies ces jours-ci. Heureusement, Netflix s’est souvenu du drôle lors de notre lancement en avril.

Nailed It est de retour pour sa quatrième saison. Et si vous n’avez pas encore regardé cet accident de voiture d’une émission de cuisine, il n’y a aucun moyen que vous ne soyez pas accro. Quelle est la gravité de ces boulangers? Pire que vous ne pouvez l’imaginer, en fait. Et vous ne pouvez pas détourner le regard.

Le 1er avril note également les débuts de The Iliza Shlesinger Sketch Show, qui met en scène la comédienne (fraîchement sortie de son rôle dans Spenser Confidential) comme nous la connaissons (ou comme nous le savions avant ce printemps, de toute façon) comme elle seule.

D’autres points d’intérêt? Coffee & Kareem avec Ed Helms, Taraji P. Henson et Terrence Little Gardenhigh, The Big Show avec l’ancien lutteur du même nom de la WWE, Love Wedding Repeat, une nouvelle spéciale stand-up de Chris D’Elia et Middleditch & Schwartz.

Quoi de neuf sur Amazon Prime Video en avril

Le meilleur nouvel original d’Amazon Prime Video en avril doit être Tales From The Loop. Au fur et à mesure qu’Amazon met les choses, la série “explore la ville et les gens qui vivent au-dessus de” TheLoop “, une machine conçue pour déverrouiller et explorer les mystères de l’univers – rendant possible des choses qui étaient auparavant reléguées uniquement à la science-fiction.”

Il a également un casting d’enfer, avec Rebecca Hall, Paul Schneider, Jonathan Pryce, et plus encore, avec le pouvoir de diriger de nul autre que Jodie Foster.

La saison 6 de Bosch démarre également en avril, avec le détective au milieu d’un mystère de meurtre nucléaire.

Quoi de neuf sur Hulu en avril 2020

Maintenant que nous avons tous digéré les Devs ridiculement excellents du nouveau FX sur Hulu, il est temps pour des tarifs plus légers. Dites, le parasite primé, qui est diffusé exclusivement sur Hulu en avril. Si vous avez raté votre chance dans les théâtres (à l’époque où les théâtres étaient une chose), c’est parti.

Avril marque également le début de la fin de la série de dormeurs Future Man, qui joue avec le voyage dans le temps d’une manière charmante et hilarante.

Et certainement, consultez Cate Blanchett aidant à raconter l’histoire de l’Equal Rights Amendment avec la première de la série de Mme America.

Quoi de neuf sur HBO en avril 2020

Avril est un autre de ces mois sur HBO qui vous fait vous demander pourquoi vous ne l’aviez pas regardé depuis le début.

De Domhnall Gleeson et Merritt Wever in Run (des gens derrière Fleabag), à la quatrième saison de l’excellent Insecure, à Bad Education et aux séries finales de High Maintenance et The Plot Against America.

Et c’est avant d’arriver à des premières de films comme It: Chapter 2 et Good Boys.

De plus, Westworld est encore une chose en avril.

Quoi de neuf sur Disney + en avril

Le monde est un endroit étrange de nos jours. Mais la Terre est toujours notre maison, et avril est toujours la maison du Jour de la Terre. Et à cette fin, Disney + célèbre notre petit coin de l’univers avec toutes sortes de contenus respectueux de la Terre.

National Geographic et Disneynature ont tous deux organisé des collections de contenus, du règne animal à la planète elle-même, sous l’eau, sur terre et dans les airs.

Et le nouveau Docteur Doolittle sortira également Disney + le 1er avril.

